Шесть новых резидентов войдут в ТОР "Южная Якутия" к сентябрю

ВЛАДИВОСТОК, 9 июня. /ТАСС/. Шесть компаний к сентябрю станут новыми резидентами территории опережающего развития (ТОР) "Южная Якутия". Действующие резиденты АО "ГОК Инаглинский" и АО "ГОК Денисовский" (входят в ГК "Колмар") передадут им часть работ на аутсорсинг, сообщил генеральный директор компании "Колмар" Сергей Цивилев.

"Сейчас в качестве резидентов оформляются шесть компаний, и к ВЭФ (Восточный экономический форум, пройдет во Владивостоке 6-7 сентября - прим. ТАСС) резидентов, с учетом уже действующих, будет восемь. "Колмар" передаст резидентам часть своих работ на аутсорсинг: речь идет о питании, вскрышных и ремонтных работах, перевозке. Это позволит нам сосредоточиться на основном виде деятельности - добыче и обогащении коксующих углей", - сказал Цивилев на ключевой сессии Дальневосточного медиасаммита "Возможности для иностранных инвесторов. Инструменты развития".

Он отметил, что в дальнейшем эти резиденты смогут оказывать услуги всем, кто решит развивать месторождения в Южной Якутии. "Нераспределенных лицензий там очень и очень много", - добавил Цивилев.

В качестве примеров сопутствующих предприятий гендиректор "Колмара" назвал создание ремонтно-механического завода для спецтехники склада запчастей. "У нас серьезные проблемы с ремонтом техники для открытых горных работ и дорожной техники: нет ни одного сервисного центра, запчасти идут по два месяца, техника простаивает, и для тех, кто занимается добычей, - это большие убытки. Создание подобных предприятий позволит решить эту проблему", - сказал он.

Кроме того, есть идея создания в Южной Якутии завода по сборке техники для открытых горных работ и дорожной техники. "Мы видим здесь перспективу. На Денисовском ГОКе подготовлена площадка - 300 гектаров, мы обеспечили ее всей инфраструктурой и предлагаем инвесторам развивать там кластер, необходимый для отработки всех месторождений региона", - добавил Цивилев.

Он отметил, что резидентом ТОРа также может стать аэропорт города Нерюнгри.

ТОР "Южная Якутия"

ТОР "Южная Якутия" утверждена правительством РФ в декабре 2016 года, завершается формирование ее управляющей компании.

В марте Министерство РФ по развитию Дальнего Востока подписало соглашение с первыми инвесторами ТОР "Южная Якутия" на 28,4 млрд рублей. Первыми резидентами территории стали АО "ГОК Инаглинский" и АО "ГОК Денисовский". Эти инвестиционные проекты предусматривают строительство горно- обогатительных комплексов по добыче коксующегося угля и производству высококачественного угольного концентрата на территории Нерюнгринского района Республики Саха (Якутия).

Инициатором инвестпроектов является группа компаний "Колмар", которая объединяет предприятия, образующие единый цикл добычи, обогащения и транспортировки угля на Дальнем Востоке.

Ранее глава Нерюнгринского района Якутии Виктор Станиловский сообщил ТАСС, что ТОР позволит создать 2,7 тыс. высокооплачиваемых рабочих мест. Создание новых рабочих мест, отметили в районной администрации, особенно актуально в связи с оттоком местного населения в центральные регионы России - в течение последних пяти лет численность жителей Нерюнгринского района ежегодно снижается почти на 2 тыс. человек.