Закрыть фоторежим
Закрыть фоторежим
Ваш регион:
Политика
В стране
Международная панорама
Экономика и бизнес
Армия и ОПК
Общество
Происшествия
Спорт
Культура
Добрости
Наука
Космос
Выберите город
Региональные версии
Курс ЦБ на 09.06:
$ 56.99
€ 64.15
^
Лента новостей
Разделы сайта
Все новости
Лента новостей
Новости Поиск Темы
ОК
Применить фильтр
Вы можете фильтровать ленту,
выбирая только интересные
вам разделы.
Перейти к поиску
Идёт загрузка
Ещё новости

Шесть новых резидентов войдут в ТОР "Южная Якутия" к сентябрю

В стране
9 июня, 12:03 UTC+3 ВЛАДИВОСТОК ВЛАДИВОСТОК 9, июня. /ТАСС

В дальнейшем эти резиденты смогут оказывать услуги всем, кто решит развивать месторождения в регионе, заявил гендиректор компании "Колмар" Сергей Цивилев

Поделиться
Материал из 1 страницы

ВЛАДИВОСТОК, 9 июня. /ТАСС/. Шесть компаний к сентябрю станут новыми резидентами территории опережающего развития (ТОР) "Южная Якутия". Действующие резиденты АО "ГОК Инаглинский" и АО "ГОК Денисовский" (входят в ГК "Колмар") передадут им часть работ на аутсорсинг, сообщил генеральный директор компании "Колмар" Сергей Цивилев.

"Сейчас в качестве резидентов оформляются шесть компаний, и к ВЭФ (Восточный экономический форум, пройдет во Владивостоке 6-7 сентября - прим. ТАСС) резидентов, с учетом уже действующих, будет восемь. "Колмар" передаст резидентам часть своих работ на аутсорсинг: речь идет о питании, вскрышных и ремонтных работах, перевозке. Это позволит нам сосредоточиться на основном виде деятельности - добыче и обогащении коксующих углей", - сказал Цивилев на ключевой сессии Дальневосточного медиасаммита "Возможности для иностранных инвесторов. Инструменты развития".

Он отметил, что в дальнейшем эти резиденты смогут оказывать услуги всем, кто решит развивать месторождения в Южной Якутии. "Нераспределенных лицензий там очень и очень много", - добавил Цивилев.

В качестве примеров сопутствующих предприятий гендиректор "Колмара" назвал создание ремонтно-механического завода для спецтехники склада запчастей. "У нас серьезные проблемы с ремонтом техники для открытых горных работ и дорожной техники: нет ни одного сервисного центра, запчасти идут по два месяца, техника простаивает, и для тех, кто занимается добычей, - это большие убытки. Создание подобных предприятий позволит решить эту проблему", - сказал он.

Кроме того, есть идея создания в Южной Якутии завода по сборке техники для открытых горных работ и дорожной техники. "Мы видим здесь перспективу. На Денисовском ГОКе подготовлена площадка - 300 гектаров, мы обеспечили ее всей инфраструктурой и предлагаем инвесторам развивать там кластер, необходимый для отработки всех месторождений региона", - добавил Цивилев.

Он отметил, что резидентом ТОРа также может стать аэропорт города Нерюнгри.

ТОР "Южная Якутия"

ТОР "Южная Якутия" утверждена правительством РФ в декабре 2016 года, завершается формирование ее управляющей компании.

В марте Министерство РФ по развитию Дальнего Востока подписало соглашение с первыми инвесторами ТОР "Южная Якутия" на 28,4 млрд рублей. Первыми резидентами территории стали АО "ГОК Инаглинский" и АО "ГОК Денисовский". Эти инвестиционные проекты предусматривают строительство горно- обогатительных комплексов по добыче коксующегося угля и производству высококачественного угольного концентрата на территории Нерюнгринского района Республики Саха (Якутия).

Инициатором инвестпроектов является группа компаний "Колмар", которая объединяет предприятия, образующие единый цикл добычи, обогащения и транспортировки угля на Дальнем Востоке.

Ранее глава Нерюнгринского района Якутии Виктор Станиловский сообщил ТАСС, что ТОР позволит создать 2,7 тыс. высокооплачиваемых рабочих мест. Создание новых рабочих мест, отметили в районной администрации, особенно актуально в связи с оттоком местного населения в центральные регионы России - в течение последних пяти лет численность жителей Нерюнгринского района ежегодно снижается почти на 2 тыс. человек.

{{item.group_date}}
{{item.suffix?", "+item.suffix:""}}
Показать еще
Поделиться
Новости smi2.ru
В других СМИ
Реклама
Интересное
Как дилетанты и художники возрождают древние ремесла
"Иди и борись". Как возвращаются к жизни дети, пережившие рак
Следы ушедшего: как названия улиц напоминают нам об исчезнувшей Москве
Фото
10
Глава Минкавказа открыл новую набережную в Дербенте
Так выглядит сейчас река Кума у села Отказное, которое находится под угрозой подтопления
4
В селе Горькая Балка развернуты пункты временного размещения для жителей Ставрополья
2
На выставке в Петербурге представили приборы и экипировку полярников с дрейфующих станций
Проект "1917"
"Нота Милюкова": как страничка текста свалила Временное правительство
Самое читаемое
Сейчас
За сутки
За неделю
1
Следователи начали проверку по факту гибели внучки Хрущева
2
Назарбаев: ШОС вступила в новый этап развития как "Шанхайская восьмерка"
3
Британские консерваторы лишились большинства в парламенте, но Мэй в отставку не собирается
4
Лидер московского отделения "Яблока" Митрохин задержан в ходе акции возле Госдумы
5
Склады горят у площади Киевского вокзала в Москве
6
Внучка Хрущева погибла под колесами электрички в Москве
7
Госдума приняла в первом чтении поправки к закону о бюджете на 2017 год
Темы дня
Загрузка...
Реклама