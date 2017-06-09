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Кабмин РФ выделит Крыму около 42 млн рублей на защиту от града

В стране
9 июня, 14:10 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 9, июня. /ТАСС

Средства выделяются из резервного фонда правительства на субсидию Крыму и Севастополю по программе "Охрана окружающей среды"

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© ТАСС

МОСКВА, 9 июня. /ТАСС/. Правительство России выделит 41,8 млн рублей Крыму и Севастополю на организацию противоградовой защиты.

В распоряжении кабинета министров, опубликованном на официальном портале правовой информации, уточняется, что деньги пойдут на "организацию противоградовой защиты на площади 150 тыс. гектаров и снижение ущерба в сельском хозяйстве от градобития".

Средства выделяются в 2017 году Росгидромету из резервного фонда правительства РФ на субсидию Крыму и Севастополю по программе "Охрана окружающей среды".

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