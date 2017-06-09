Кабмин РФ выделит Крыму около 42 млн рублей на защиту от града

МОСКВА, 9 июня. /ТАСС/. Правительство России выделит 41,8 млн рублей Крыму и Севастополю на организацию противоградовой защиты.

В распоряжении кабинета министров, опубликованном на официальном портале правовой информации, уточняется, что деньги пойдут на "организацию противоградовой защиты на площади 150 тыс. гектаров и снижение ущерба в сельском хозяйстве от градобития".

Средства выделяются в 2017 году Росгидромету из резервного фонда правительства РФ на субсидию Крыму и Севастополю по программе "Охрана окружающей среды".