Кабмин РФ выделит Крыму около 42 млн рублей на защиту от града

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МОСКВА, 9 июня. /ТАСС/. Правительство России выделит 41,8 млн рублей Крыму и Севастополю на организацию противоградовой защиты.
В распоряжении кабинета министров, опубликованном на официальном портале правовой информации, уточняется, что деньги пойдут на "организацию противоградовой защиты на площади 150 тыс. гектаров и снижение ущерба в сельском хозяйстве от градобития".
Средства выделяются в 2017 году Росгидромету из резервного фонда правительства РФ на субсидию Крыму и Севастополю по программе "Охрана окружающей среды".