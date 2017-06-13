Журналисты из 10 стран посетили площадку строящегося моста в Крым

СИМФЕРОПОЛЬ, 13 июня. /Корр. ТАСС Татьяна Кузнецова/. Журналисты из 10 стран - участники первого международного медиафорума "Открытый Крым: своими глазами" - посетили строительную площадку моста, который свяжет Крым с материковой Россией. Об этом сообщили во вторник в информационном центре "Крымский мост".

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"В составе делегации было около 50 человек. Это представители СМИ Болгарии, Италии, Германии, Испании, Кубы, Сирии, Ливана, Исландии, Кувейта, Украины. Поездку организовало Министерство иностранных дел России", - говорится в сообщении.

В частности, представители зарубежных СМИ увидели, как собирают судоходные арки моста - самые габаритные конструкции транспортного перехода. Журналисты признались, что впервые видят такое масштабное строительство. "Больше всего меня удивляет скорость. Этот мост невозможно строить в течение десятилетий, потому что он нужен сейчас", - приводит информцентр слова Джульетто Кьезо, редактора итальянского телеканала Pandora TV.

На строительную площадку Крымского моста делегации иностранных СМИ приезжают регулярно. Первый большой пресс-тур для зарубежных журналистов был организован летом прошлого года. Тогда гости увидели строительство моста со стороны Краснодарского края.

Керченский мост возводится за счет средств федерального бюджета в рамках ФЦП "Социально-экономическое развитие Республики Крым и города Севастополя до 2020 года" без привлечения внебюджетного финансирования. Строительно- монтажные работы на объекте начались в феврале 2016 года. Общая стоимость проекта оценивается в 228 млрд рублей. Его протяженность - 19 километров.

Строительство ведется в круглосуточном режиме на всех восьми участках. По данным информцентра, уже готово более 320 опор из 595, смонтировано более 60 тыс. тонн металлоконструкций, из них более 8 тыс. тонн - это судоходные арки. Движение по автомобильной части будет запущено в декабре 2018 года, а по железнодорожной - в декабре 2019.