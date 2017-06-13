Единственная на Байкале парусная школа находится под угрозой закрытия

ИРКУТСК, 13 июня. /ТАСС/. Парусная школа в Северобайкальске (Бурятия), являющаяся единственной на Байкале, находится под угрозой закрытия из-за конфликта вокруг участка на берегу озера, которым школа пользовалась с конца 1980-х годов, сообщил ТАСС директор школы Георгий Екимов.

"15 июня следующего года наша школа будет встречать свое 30-летие, но, я боюсь, к этому моменту от нас уже совсем ничего не останется. Участок береговой линии, которым мы пользовались на протяжении всех этих лет, обустроили на нем всю необходимую инфраструктуру, был передан администрацией Северобайкальска Восточно-Сибирской железной дороге. Мы вынуждены были перебраться на небольшой клочок береговой полосы в зоне общего пользования", - рассказал Екимов.

По его словам, на балансе парусной школы в разные годы находились от 40 до 50 яхт детского класса, в ней одновременно проходили обучение порядка 60 детей. Яхт-клуб "Белый парус", на базе которого действовала парусная школа, проиграл судебные споры: по мнению суда, Восточно-Сибирская железная дорога (ВСЖД) пользуется этой землей на законных основаниях. Предприятие использует этот участок под аварийно-спасательное формирование железной дороги.

"Идея создать на БАМе (магистраль проходит через Северобайкальск - прим. ТАСС) такое формирование нам показалась достаточно странной: вдоль северного побережья Байкала проходят пути на участке не более 10 км, тогда как на юге, где Транссибирская магистраль занимает порядка 80 км берега, более чем за 100 лет существования дороги ни разу не возникла необходимость в таком здании", - отметил Екимов. Он пояснил, что на данный момент не видит перспективы продолжения работы парусной школы, которая является единственной на побережье Байкала в обоих прибайкальских регионах - Бурятии и Иркутской области. Альтернативу ей может составить только аналогичное учреждение, расположенное на водохранилище Ангары в Иркутске. Ранее подобная школа закрылась в городе Нижнеангарске (Бурятия) из-за проблем с финансированием.

Комментарием ВСЖД агентство на данный момент не располагает, в организацию отправлен письменный запрос.

Город обещает помочь

Глава Северобайкальска Константин Горюнов пояснил агентству, что в 1990-е гг. ВСЖД помогала яхт-клубу до того момента, как место, на котором он находился, "автоматически отошло железной дороге". При этом, по словам Горюнова, с железной дорогой была договоренность о содействии предприятию в переносе всех сооружений и оборудования парусной школы на новое место.

"Они начали потихонечку строить новый яхт-клуб, но в прошлом году что-то случилось с подрядчиком, который один корпус построил, но не доделал, объект остался брошенным. Недавно этот вопрос поднимался. Как только зайдет подрядчик, мы методом общественной стройки продолжим строительство яхт-клуба", - пообещал градоначальник. Он отметил, что организаторы парусной школы и яхт-клуба ведут эту работу "в частном порядке", однако местные власти готовы ей содействовать, а ВСЖД - оказать помощь в обеспечении стройматериалами для новых сооружений.

Мнение эксперта

Анатолий Казакевич, руководитель историко-географической экспедиции "Байкал - Аляска", которая пересекла Байкал на парусном катамаране, рассказал ТАСС, что за практически неделю путешествия по озеру им не встретилось ни одного парусного судна, "хотя в аналогичных местах в разных точках мира на такой площади встречаются десятки и сотни судов". Слабое развитие этого вида спорта эксперт объясняет как раз "провалом на самом начальном этапе - на уровне детских парусных школ", а их полное исчезновение, по его мнению, может привести к кадровому кризису в подготовке яхтенных капитанов на Байкале.

"Чтобы спорт, эта культура развивалась, необходимо, чтобы молодой человек мог влюбиться в него, получить все необходимые навыки. Только в этом случае во взрослой жизни он задумается о том, чтобы купить или построить яхту. Это прививается с детства, сформировать основу для развития спорта можно только таким образом", - считает Казакевич.