Сделать жизнь лучше: как работают НКО донского края

В Ростове-на-Дону прошел форум активных граждан "Сообщество". Представители социально ориентированных НКО обменялись опытом с коллегами и нашли новых партнеров для реализации своих проектов. Как работают НКО в донском регионе, их представители рассказали ТАСС.

Помощь брошенным детям

Благотворительный фонд защиты брошенных младенцев "Я без мамы" был создан в Ростове-на-Дону в 2007 году. Как рассказывает член попечительского совета фонда Кристина Исаева, у организации есть несколько направлений работы, ключевые — уход за брошенными младенцами в роддомах, профилактика социального сиротства и помощь семьям, которые попали в трудную жизненную ситуацию.

"Дети, которых бросили — очень страшная картина. Некоторых из них оставили в роддомах, других нашли на улицах, кого-то изъяли из семьи. Их не всегда могут сразу же определить в детский дом или приют. Они лежат в детских отделениях больниц по несколько месяцев, со временем у них начинает развиваться депривация: они просто лежат и смотрят в пустоту, не плачут, не смеются, у них нет эмоций. Ребенок на определенном этапе понимает, что просто нет смысла ничего делать — на него никто не отреагирует", — отмечает Исаева.

Все это приводит к тому, что ребенок перестает развиваться и если ситуация не меняется длительное время, то последствия эмоционального надлома становятся необратимыми. В конечном итоге у ребенка начинаются серьезные проблемы как со здоровьем, так и с адаптацией в обществе.

"Наши няни заменяют этим малышам мам, пока они находятся в детских отделениях. Они кормят их, разговаривают с ними, носят на руках. Мы сотрудничаем с четырьмя медицинскими учреждениями города. У нас есть договоренность с главврачами, и наши няни работают на абсолютно законных основаниях, а из средств фонда мы платим им зарплаты. Изначально, когда мы делали первые шаги, няни были, что называется, "на птичьих правах"", — вспоминает Кристина.



Одним из главных качеств, которыми должны обладать няни фонда "Я без мамы" — чуткое отношение к детям. Исаева отмечает, что возраст при отборе кандидатов не имеет значения. Брошенные дети лишены тепла и заботы и поэтому главная задача сотрудника — заполнить эту пустоту.

"Это дети, которым требуется участие, внимание, они должны чувствовать искреннюю заботу. Это не просто работа от звонка до звонка. Люди разные отзываются на наши вакансии, и не всегда можно предугадать, как они будут работать. Поэтому у нас есть кураторы, которые наблюдают, как в период стажировки ведут себя будущие няни с детьми, нет ли у них вредных привычек", — отмечает Исаева.



Занимается "Я без мамы" и другой деятельностью, требующей не менее тонкого подхода — помощью малоимущим семьям и людям в трудной жизненной ситуации, когда существует угроза того, что детей могут забрать соцслужбы. Ведь если вовремя поддержать семью, этого можно избежать. Фонд оказывает самую разную помощь: от улучшении условий проживания до устройства родителей на работу.

"Есть принципиальный момент в этом направлении работы — помощь должна быть в пользу. Люди должны понимать, что им не должно все даваться просто так. Иначе они не будут знать этому цены, и возникнет иждивенчество — начинается поиск поводов, почему не надо работать или как-то по-другому менять свою жизнь к лучшему. Поверьте, они найдут 45 причин, чтобы объяснить свое нежелание что-то делать. Поэтому здесь требуется системный подход, чтобы был результат", — отмечает Кристина Исаева.

Фонд "Я без мамы" работает в Ростове уже больше 10 лет, за это время у него появился большой фронт работ. Помимо помощи детям и семьям, представители фонда создают инклюзивные игровые площадки для совместных игр детей-инвалидов со сверстниками, объявляют сборы вещей для нуждающихся и воплощают в жизнь ряд других благотворительных проектов. Фонд существует благодаря пожертвованиям и помощи партнеров.

Большой мир за стенами интерната

Помощь нужна, конечно же, не только брошенным малышам, но и взрослым, у которых есть проблемы со здоровьем. В Зерноградском районе Ростовской области существует уникальный для региона проект — "Социальный туризм". Туристами становятся, казалось бы, невыездные воспитанники Зерноградского психоневрологического интерната. Как рассказывает заместитель руководителя проекта "Социальный туризм" Ольга Бакаленко, главная цель проекта — показать мир воспитанникам учреждения.

"Воспитанники в интернате находятся на постоянном проживании. Я сама сотрудница этого учреждения и я понимаю, что их жизнь в стенах интерната очень их ограничивает. Мы не могли оставить это без внимания. Этот проект придумали и претворяем в жизнь не только как программу реабилитации, мы хотим, чтобы они посмотрели мир. Мы возим наших "детей" в разные регионы России. Конечно, это в основном взрослые люди, но мы относимся к ним как к нашим детям, в лучшем смысле этого слова", — отвечает она.

Благодаря проекту пациенты интерната побывали в Волгограде, в Элисте, Майкопе, на черноморском побережье и в аквапарках Ростова. Воспитанники посещают экскурсии, музеи, культурные краеведческие события.



"Главная сложность заключается в том, что их не везде готовы видеть, не везде готовы принять. Не всякая туристическая фирма возьмется везти пациентов психоневрологического интерната, например, в автобусный тур, — говорит Ольга Бакаленко, — Наши партнеры — шахтинская турфирма "Елена-Тур" не только готова к этому, но и часто оплачивает поездки. Средства на некоторые автобусные туры собирают сами дети, в складчину, со своих социальных пенсий".

Сейчас руководители проекта ищут дополнительные возможности и новых партнеров, чтобы показать своим воспитанникам что-то новое. Ольга уверена: экскурсии и поездки положительно сказываются на поведении воспитанников, они становятся более сплоченными, начинают заботиться друг о друге, например, помогают инвалидам-колясочникам.

Связь поколений

"Ассоциация почетных граждан, наставников и талантливой молодежи" из шахтерского города Гуково создана в 2011 году. Как отмечает представитель организации Зинаида Болотова, главная задача ассоциации — сохранить связь поколений.

"Главные направления нашей работы — краеведческое и патриотическое. Сначала мы загорелись идей напечатать книгу о почетных гражданах региона. Мы находимся в Гукове, и поэтому решили начать с наших шахтерских городов. В 2013 году мы начали собирать материал о наших героях. Примечательно, что активное участие принимала именно молодежь. Под нашим присмотром, конечно. Молодые люди приезжали к почетным гражданам, слушали их истории, перенимали опыт", — вспоминает она.

Проект, говорит Зинаида Болотова, в первую очередь работает на добровольных началах, помогают и власти — города и региона. Результат работы — книга "Галерея славы. Наследие, память, гордость" — издана в 2014 году. Как отмечает Болотова, члены общественной организации не только взяли интервью у почетных граждан, но и выступили в качестве "трудового десанта" — помогли наладить быт пожилым дончанам. Сразу же после выхода первой книги началась подготовка следующей, которую презентовали в 2016 году. Сейчас работают над третьим томом.

"Без молодежи собрать этот материал было бы просто невозможно. Мы объединили и "трудовой десант", и интервью, и самое главное — общение. В этом и заключается та самая связь поколений — молодого и старшего", — подчеркивает Болотова.

Мой спортивный двор

В последние годы Чертковский район Ростовской области стал спортивным "сердцем" севера Ростовской области. С 2012 года жители района активно участвуют в множестве спортивных мероприятий, организованных фондом "Сила в добре". Руководит фондом Татьяна Безгина. Его деятельность особенно важна, так как Чертовский район находится в 300 километрах от донской столицы и далеко от крупных городов региона — Таганрога, Новочеркасска или Азова. И если там регулярно появляются новые спортивные объекты или площадки, то на отдаленных территориях часто все ограничивается только спортзалами школ и заброшенными футбольными полями.



"Наш фонд и наши проекты начали работать в 2012 году. Сначала мы собирали и аккумулировали деньги для поддержки спортивных секций нашего района. Позже это переросло в серию проектов, главной целью которых стала пропаганда спортивного образа жизни среди детей. Уже на первых порах мы увидели отклик среди молодежи и поняли, что движемся в нужном направлении, что это нужно жителям, — вспоминает основатель фонда.

Проекты фонда не раз отмечались на региональном уровне и побеждали в областных конкурсах. Один из проектов, "Спортивный двор", в 2016 году выиграл президентский грант. По словам Безгиной, цель проекта — не только популяризация детского дворового спорта и здорового образа жизни, но и поиск инициативной молодежи, способной самостоятельно организовать детские спортивные площадки и провести районные соревнования. Тем самым выполняется и другая основная задача — привлечь внимание граждан к проблеме малочисленности дворовых спортивных площадок.

"Наверняка вы представляете, в чем проблема сельских территорий, какие обычно мы видим спортивные мероприятия в районах — простенькие эстафеты, минимальный инвентарь. Зато уровень соревнований и спортивных мероприятий в Чертковском районе у нас сейчас такой, какой есть не в каждом городе, за это я могу поручиться", — отмечает Безгина.

Еще один проект, который реализует фонд "Сила в добре" — это программа "Преодоление", в нее ходят две подпрограммы "Доктор-спорт" и "Малыш-спорт". Первая предназначена для детей с ограниченными возможностями здоровья, вторая — для дошкольников.

"Ключевое направление у нас — спортивные мероприятия, массовость. Стараемся привлечь как можно больше молодых людей. Призы на этих соревнованиях не совсем обычные — мы разыгрываем спортивные комплексы и инвентарь, стоимость некоторых из них достигала и 60 и 90 тысяч рублей. В итоге это становится призом для всего поселения, откуда приехали спортсмены", — рассказывает основатель фонда.

Проекты реализуются за счет призовых средств, которые получил фонд в рамках президентского гранта и участия в областных конкурсов, значительная доля средств — пожертвования жителей района.

Станислав Ключко