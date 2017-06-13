В Пермском крае в 2017 году развернут самую масштабную стройку интернет-линий

ПЕРМЬ, 13 июня. /Корр. ТАСС Анастасия Аверкова/. Самое масштабное в России магистральное строительство линий связи запустят в Пермском крае в 2017 году. За счет этого в регионе в этом году планируют подключить к интернету порядка 500 медучреждений, сообщил во вторник министр связи и массовых коммуникаций РФ Николай Никифоров в ходе совещания по вопросам устранения цифрового неравенства в Перми.

"В 2017 году в Пермском крае произойдет самая масштабная "связная стройка", какая здесь когда-либо происходила. Речь идет о сотнях километрах волоконно-оптических линий связи, которые будут проложены к малым населенным пунктам. Думаю, что Пермский край выйдет в лидеры среди субъектов РФ по объемам работ, которые будут выполнены в 2017 году. Мы должны решить, как воспользоваться этой стройкой, и решить одновременно проблемы сотовой связи и подключения к высокоскоростному интернету", - сказал Никифоров.

По его словам, Пермский край уже выходит в число регионов-лидеров по количеству учреждений здравоохранения, которые подключены к интернету. "Фактически это произойдет (регион станет одним из первых по этому показателю - прим. ТАСС) уже летом-осенью, в этот строительный сезон. Речь идет о 400-500 учреждениях здравоохранения, которые получат современный, надежный, скоростной канал связи", - отметил министр связи РФ.

Временно исполняющий обязанности губернатора Пермского края Максим Решетников сообщил, что сейчас в регионе 1 тыс. медицинских объектов не имеют "нормального подключения к интернету". "И это не только ФАПы (фельдшерско-акушерские пункты - прим. ТАСС), но и больницы, и сельские амбулатории", - пояснил он.

По данным Никифорова, на всю федеральную программу устранения цифрового неравенства из бюджета РФ выделено 5 млрд рублей, из них Пермский край получит "несколько сотен млн рублей".