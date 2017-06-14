Закрыть фоторежим
Закрыть фоторежим
Ваш регион:
Политика
В стране
Международная панорама
Экономика и бизнес
Армия и ОПК
Общество
Происшествия
Спорт
Культура
Добрости
Наука
Космос
Выберите город
Региональные версии
Курс ЦБ на 14.06:
$ 56.91
€ 63.77
^
Лента новостей
Разделы сайта
Все новости
Лента новостей
Новости Поиск Темы
ОК
Применить фильтр
Вы можете фильтровать ленту,
выбирая только интересные
вам разделы.
Перейти к поиску
Идёт загрузка
Ещё новости

В Приморье стартует программа создания резервной популяции леопардов

В стране
14 июня, 11:11 UTC+3 ВЛАДИВОСТОК /Корр. ТАСС, Марина Шатилова

Проект должен "застраховать" редкого хищника от вымирания

Поделиться
Материал из 1 страницы
© Юрий Смитюк/ТАСС

ВЛАДИВОСТОК, 14 июня. /Корр. ТАСС Марина Шатилова/. Создание резервной популяции дальневосточного леопарда начинается в Приморском крае, для этого в Лазовском заповеднике на юго-востоке региона построят специальный центр, где молодых леопардов будут готовить к выпуску в дикую природу. Это предусмотрено соглашением, которое подписано Минприроды РФ и Всемирным фондом дикой природы (WWF) России, сообщили в Амурском филиале фонда.

Смотрите также
Дальневосточный леопард

Возвращение леопарда: ученые восстанавливают численность редчайших кошек

"Глава Минприроды России Сергей Донской и директор WWF России Игорь Честин подписали соглашение о взаимодействии при реализации программы реинтродукции дальневосточного леопарда на Дальнем Востоке РФ (Южный Сихотэ-Алинь, Приморский край). Оно предполагает совместное осуществление комплекса мер по эффективной охране и восстановлению (реинтродукции) дальневосточного леопарда, его местообитаний и кормовых объектов", - говорится в сообщении.

Программа предполагает создание еще одной популяции дальневосточных леопардов на территории Лазовского заповедника. Для этого здесь будет открыт центр реинтродукции. Он будет состоять из двух основных вольерных комплексов.

В первом будут получать потомство от леопардов, которых привезут из зоопарков. Во втором юные леопарды будут учиться жить в дикой природе: опасаться людей и охотиться. Тех, кто освоит курс выживания в тайге, выпустят на территории Лазовского заповедника.

Программа рассчитана как минимум на 12 лет. "При этом первые выпуски животных из центра реинтродукции могут состояться на третий-четвертый год ее реализации. Предполагается, что в дальнейшем леопарды смогут беспрепятственно расселиться в прибрежные районы Южного Сихотэ-Алиня, где возможно формирование резервной популяции из 50-60 особей", - отмечают в филиале WWF.

Зачем это нужно

Популяция дальневосточного леопарда сегодня насчитывает всего около 85 особей. Большая часть хищников - примерно 57 особей - обитают на территории национального парка "Земля леопарда" (Приморский край) площадью 279 тыс. га. При этом экологи считают, что животные практически полностью заселили эти земли и начали возвращаться на территории, на которых их не видели десятилетиями.

"Сейчас увеличивается количество выводков и котят в выводках. Коллеги за пределами национального парка говорят о появлении у них леопардов. Это говорит о том, что идет экспансивное расселение", - рассказала ТАСС директор нацпарка "Земля леопарда" Татьяна Барановская.

Как считают леопардов?

"Земля леопардов" ведет масштабный фотомониторинг популяции хищника с 2013 года. До этого ученые использовали исключительно метод зимнего маршрутного учета по следам на снегу. Мониторинг с помощью фотоловушек более объективен и дает более точные данные. 300 фотоловушек фиксируют все передвижения леопардов, изменения в их внешнем облике и жизненном цикле.

Узнавать подопечных сотрудникам национального парка помогает уникальный рисунок пятен на шкуре животных, по которым ученые отличают одну особь от другой. Каждому леопарду, зафиксированному фотоловушкой, присваивается идентификационный номер, например — Leo 5F, где цифра означает идентификационный номер, а буква после нее — пол (male или female, самец или самка).

По данным leopard-land.ru

При этом ареал обитания хищника оказался окружен заселенными людьми землями. Экологи опасаются, что такая концентрация в одном месте редких животных может быть опасной для них. "Цель проекта - создание резервной популяции леопарда, которая не будет связана с существующей. Это должно "застраховать" весь подвид редкого хищника от вымирания от внезапных болезней, природных катастроф или деятельности человека", - пояснила Барановская.

Как отмечают экологи, леопард легко встроится в экосистему на новых территориях. Эти хищники ранее встречались на обширных территориях Приморского края, в том числе на землях, на которых сейчас расположен Лазовский заповедник. Здесь его встречали относительно недавно - в 80-х годах прошлого века.

При этом леопард хорошо уживался на одной территории с тигром и другими хищниками. Он занимал нишу средней по размерам кошки, которая охотилась на пятнистых оленей, косуль, барсуков и енотовидных собак. Экологи и ученые уже провели тщательное изучение территорий, на которых предполагается выпуск леопардов, и не нашли на них каких- либо угроз для них.

Дальневосточный леопард - редчайший подвид леопарда, встречается в области горных хвойно-широколиственных и дубовых лесов на юго-западе Приморского края и в приграничных районах Китая. По данным учета 2015 года, в дикой природе этих животных осталось около 85 особей.

{{item.group_date}}
{{item.suffix?", "+item.suffix:""}}
Показать еще
Поделиться
Темы
Год экологии в России
Новости smi2.ru
В других СМИ
Реклама
Интересное
Трое из Венеции: Тициан, Тинторетто, Веронезе
"Поделиться своим здоровьем": что значит быть донором крови
Скачки на приз президента
Фото
6
Байкеры и иностранные студенты приняли участие в "Параде дружбы народов" в Марий Эл
2
В Комсомольске-на-Амуре дети заложили капсулу в основание Детского больничного комплекса
10
Глава Минкавказа открыл новую набережную в Дербенте
Проект "1917"
"Нота Милюкова": как страничка текста свалила Временное правительство
Самое читаемое
Сейчас
За сутки
За неделю
1
Госдеп объяснил ситуацию с поздравлением с Днем России новым подходом
2
На Урале найден живым четырехлетний ребенок, пропавший в лесу 10 июня
3
Лидер московского "Яблока" Митрохин задержан у здания Госдумы
4
Желтый уровень опасности объявлен в Москве из-за ливня с грозой
5
Участница "Битвы экстрасенсов" выпала из окна в Москве
6
Тиллерсон: все иностранные партнеры просят США нормализовать отношения с РФ
7
"Прямая линия" с Путиным: как задать вопрос президенту
Темы дня
Загрузка...
Реклама