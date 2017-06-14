В Приморье стартует программа создания резервной популяции леопардов

ВЛАДИВОСТОК, 14 июня. /Корр. ТАСС Марина Шатилова/. Создание резервной популяции дальневосточного леопарда начинается в Приморском крае, для этого в Лазовском заповеднике на юго-востоке региона построят специальный центр, где молодых леопардов будут готовить к выпуску в дикую природу. Это предусмотрено соглашением, которое подписано Минприроды РФ и Всемирным фондом дикой природы (WWF) России, сообщили в Амурском филиале фонда.

"Глава Минприроды России Сергей Донской и директор WWF России Игорь Честин подписали соглашение о взаимодействии при реализации программы реинтродукции дальневосточного леопарда на Дальнем Востоке РФ (Южный Сихотэ-Алинь, Приморский край). Оно предполагает совместное осуществление комплекса мер по эффективной охране и восстановлению (реинтродукции) дальневосточного леопарда, его местообитаний и кормовых объектов", - говорится в сообщении.

Программа предполагает создание еще одной популяции дальневосточных леопардов на территории Лазовского заповедника. Для этого здесь будет открыт центр реинтродукции. Он будет состоять из двух основных вольерных комплексов.

В первом будут получать потомство от леопардов, которых привезут из зоопарков. Во втором юные леопарды будут учиться жить в дикой природе: опасаться людей и охотиться. Тех, кто освоит курс выживания в тайге, выпустят на территории Лазовского заповедника.

Программа рассчитана как минимум на 12 лет. "При этом первые выпуски животных из центра реинтродукции могут состояться на третий-четвертый год ее реализации. Предполагается, что в дальнейшем леопарды смогут беспрепятственно расселиться в прибрежные районы Южного Сихотэ-Алиня, где возможно формирование резервной популяции из 50-60 особей", - отмечают в филиале WWF.

Зачем это нужно

Популяция дальневосточного леопарда сегодня насчитывает всего около 85 особей. Большая часть хищников - примерно 57 особей - обитают на территории национального парка "Земля леопарда" (Приморский край) площадью 279 тыс. га. При этом экологи считают, что животные практически полностью заселили эти земли и начали возвращаться на территории, на которых их не видели десятилетиями.

"Сейчас увеличивается количество выводков и котят в выводках. Коллеги за пределами национального парка говорят о появлении у них леопардов. Это говорит о том, что идет экспансивное расселение", - рассказала ТАСС директор нацпарка "Земля леопарда" Татьяна Барановская.

Как считают леопардов? "Земля леопардов" ведет масштабный фотомониторинг популяции хищника с 2013 года. До этого ученые использовали исключительно метод зимнего маршрутного учета по следам на снегу. Мониторинг с помощью фотоловушек более объективен и дает более точные данные. 300 фотоловушек фиксируют все передвижения леопардов, изменения в их внешнем облике и жизненном цикле. Узнавать подопечных сотрудникам национального парка помогает уникальный рисунок пятен на шкуре животных, по которым ученые отличают одну особь от другой. Каждому леопарду, зафиксированному фотоловушкой, присваивается идентификационный номер, например — Leo 5F, где цифра означает идентификационный номер, а буква после нее — пол (male или female, самец или самка). По данным leopard-land.ru

При этом ареал обитания хищника оказался окружен заселенными людьми землями. Экологи опасаются, что такая концентрация в одном месте редких животных может быть опасной для них. "Цель проекта - создание резервной популяции леопарда, которая не будет связана с существующей. Это должно "застраховать" весь подвид редкого хищника от вымирания от внезапных болезней, природных катастроф или деятельности человека", - пояснила Барановская.

Как отмечают экологи, леопард легко встроится в экосистему на новых территориях. Эти хищники ранее встречались на обширных территориях Приморского края, в том числе на землях, на которых сейчас расположен Лазовский заповедник. Здесь его встречали относительно недавно - в 80-х годах прошлого века.

При этом леопард хорошо уживался на одной территории с тигром и другими хищниками. Он занимал нишу средней по размерам кошки, которая охотилась на пятнистых оленей, косуль, барсуков и енотовидных собак. Экологи и ученые уже провели тщательное изучение территорий, на которых предполагается выпуск леопардов, и не нашли на них каких- либо угроз для них.

Дальневосточный леопард - редчайший подвид леопарда, встречается в области горных хвойно-широколиственных и дубовых лесов на юго-западе Приморского края и в приграничных районах Китая. По данным учета 2015 года, в дикой природе этих животных осталось около 85 особей.