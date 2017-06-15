Несколько населенных пунктов Ненецкого автономного округа подтоплены из-за половодья

АРХАНГЕЛЬСК, 15 июня. /ТАСС/. Несколько населенных пунктов подтоплены в результате половодья в Ненецком автономном округе. Как сообщает пресс-служба окружной администрации, наиболее сложная ситуация сложилась в селе Великовисочном.

"По информации главы Великовисочного сельсовета Татьяны Ждановой, в настоящее время в селе подтоплено 39 придомовых территорий и два дома, в них проживают 94 человека, в том числе 27 детей. При этом большая вода продолжает прибывать. По прогнозам, за день она вырастет еще на 15 см", - говорится в сообщении.

Подтопление наблюдается в деревнях Лабожское и Тошвиска. Там вода подошла к огородам. Как пояснила глава сельсовета, ситуация в этих населенных пунктах может усугубиться, если уровень воды дойдет до критического - в 850 см. Поэтому в муниципалитете заблаговременно были созданы запасы продуктов питания, медикаментов и горюче-смазочных материалов, организованы три пункта временного размещения на 230 мест.

"В таком пункте размещен один человек - пожилая женщина, одиноко проживающая на подтопляемой территории. Если вода поднимется до отметки в 820-830 см, еще одна семья переедет к родственникам. Остальные жители предупреждены о возможном развитии паводковой ситуации", - приводит пресс-служба слова Ждановой.

По данным Севегидромета, на Нижней Печоре и ее притоках проходит мощное половодье, вызванное одновременным повышением температуры воздуха, таянием снега и обильными дождями. Подъем уровня воды происходит на чистой воде. В целом уровни превышают норму весеннего половодья на 2,5 метра, неблагоприятные отметки - на 1,5-2 метра.