В Татарстане создадут центр сохранения популяции снежного барса

МОСКВА, 15 июня. /ТАСС/. Центр возрождения снежного барса с криобанком генного материала краснокнижного животного будет создан в Татарстане, где занимаются восстановлением популяции ирбиса. Об этом сообщила в четверг пресс-служба АО "Курорты Северного Кавказа" (КСК), создавшего Центр природы Кавказа, который стал оператором программы сохранения снежного барса и создателем проектного офис рабочей группы при Министерстве природных ресурсов и экологии РФ.

"В рамках реализации стратегии сохранения снежного барса в РФ, действующей в стране с 2014 года, рабочая группа займется выработкой рекомендаций по реализации комплекса мероприятий, направленных на сохранение и восстановление популяции снежного барса и его среды обитания путем внедрения механизмов реинтродукции или транслокации животного. Для этого будет создан Центр возрождения снежного барса в Республике Татарстан", - говорится в сообщении.

По данным пресс-службы, инфраструктура центра может включать сектор содержания и разведения снежного барса, лабораторию по изучению генетики и биологии снежного барса и других диких кошек России. Также возможно создание криобанка генного материала и сектора, в котором посетители центра смогут увидеть представителей разных видов кошачьих. Особое внимание рабочей группы будет направлено на охрану ареала снежного барса. Одной из территорий, где возможно проведение мероприятий по восстановлению популяции животного, может стать Саяно-Шушенский государственный природный биосферный заповедник.

"Для реинтродукции подходят только особи, имеющие происхождение из Монголии или России, так как эти барсы очень сильно, на уровне подвидов, отличаются от ирбисов Киргизии, Таджикистана и Индии. Кроме того, согласно данным последних научных исследований, в рамках которых был смоделирован современный ареал сохранившейся в природе популяции ирбиса, только 5,7% местообитаний барса находятся в границах особо охраняемых природных территорий", - уточнил старший научный сотрудник Института проблем экологии и эволюции им. А. Н. Северцова РАН Андрей Поярков.

Снежный барс - вид, находящийся под угрозой исчезновения и занесенный в Красную книгу Международного союза охраны природы, в Красную книгу России. В России насчитывается не более 100 особей этого вида кошачьих. В КСК отметили, что основными угрозами выживанию вида являются браконьерство и хозяйственное освоение территории.