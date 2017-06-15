МЧС: зарплаты пожарных в Саратовской области превышают 8 тыс. рублей

САРАТОВ, 15 июня. /ТАСС/. Зарплаты пожарных превышают 8 тыс. рублей и зависят от звания и выслуги лет, сообщили в четверг ТАСС в пресс-службе регионального МЧС.

В среду в ходе "Прямой линии" с Владимиром Путиным Александр Мельников, представившийся начальником пожарной команды из Саратовской области, задал вопрос о зарплатах пожарных в регионе, заявив, что они получают 8 тыс. рублей в месяц.

"Мы выяснили ситуацию. В Главном управлении МЧС России по Саратовской области и подведомственных подразделениях Александр Мельников, который направил вопрос в адрес президента РФ, службу не проходит. Что касается заработной платы, озвученной товарищем Мельниковым, в системе МЧС России, в частности на территории Саратовской области, таких заработных плат нет. Средняя ежемесячная зарплата пожарного, тем более начальника части, гораздо выше. Все зависит от того, к какой категории личного состава относится человек - работник или сотрудник, какая у него должность, есть ли звание", - прокомментировали ситуацию в пресс-службе ГУ МЧС региона.