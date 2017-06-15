"Норникель" принял участие в воссоздании популяции семги в Заполярье

МУРМАНСК, 15 июня. /ТАСС/. Мурманский транспортный филиал (МТФ) "Норникеля" впервые приобрел и совместно со специалистами ФГБУ "Главрыбвод" выпустил в бассейн реки Умба в Мурманской области 47 тыс. мальков семги. Как сообщили в четверг в пресс-службе компании, помогая в восстановлении популяции атлантического лосося, предприятие тем самым компенсирует воздействие на окружающую среду.

"Для Мурманского транспортного филиала "Норникеля" выпуск мальков атлантического лосося - первый опыт. В 2017 и 2018 годах МТФ планирует продолжить начатое: приобрести и выпустить соответственно еще 187 и 60 тыс. сеголеток, на эти цели будет направлено около 50 млн рублей", - уточнили в компании.

С завода - в реку

Местом выращивания мальков стал Умбский рыбоводный завод. В течение года каждого из них подрастили в среднем до 3 граммов. К месту выпуска их транспортировали в наполненных кислородом специальных полиэтиленовых мешках, чтобы они не пострадали. А перед переездом молодь прошла ветеринарный контроль.

Место выпуска мальков предложили специалисты Полярного научно-исследовательского института. На порожистом участке Умбы с сильным течением небольшое количество хищников и достаточная кормовая база. От этих факторов зависит жизнь и максимально быстрая адаптация сеголеток. Больший процент выживания молоди атлантического лосося обеспечит и удаленность участка от мест рыбалки.

Эта работа особенно актуальна для Заполярья, поскольку здесь сохранились одни из крупнейших в мире стад дикой семги.

Экология от металлургов

Природоохранные проекты "Норникель" проводит в рамках собственной экологической программы. Власти Мурманской области и компания в конце марта этого года подписали соглашение о сотрудничестве, направленное в первую очередь как раз на реализацию экологических проектов.

Среди крупнейших проектов компании в Мурманской области - "Утилизация солевого стока никелевого рафинирования" стоимостью 1,6 млрд рублей. Он позволит избавиться от вредных отходов и даже получать при этом дополнительную товарную продукцию.

Также "Норникель" проводит несколько совместных проектов с заповедниками Заполярья. Как сообщали в пресс- службе компании, до 2023 года инвестиции на проекты экологической направленности составят до 250 млрд рублей.

Транспортный филиал

Мурманский транспортный филиал "Норникеля" - подразделение, занимающееся перегрузкой и отправкой продукции компании. МТФ активно развивается. В 2016 году сухогрузный флот компании перевез 1,262 млн тонн грузов (в 2015 году - 1,174 млн тонн). Для этого был реконструирован причал в Мурманске.

В распоряжении МТФ "Норникеля" находятся пять современных судов-контейнеровозов арктического ледового класса, танкер и портовый ледокол. Наличие собственного флота позволяет компании быть полностью транспортно- независимой на арктическом плече морских перевозок. Обработка судов производится на собственном перегрузочном терминале, что повышает надежность доставки грузов дудинского направления.