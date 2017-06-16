Паводок на границе Коми и НАО достиг пика

СЫКТЫВКАР, 16 июня. /ТАСС/. Пик паводка наблюдается на реке Печора у границы Республики Коми с Ненецким автономным округом. Подтоплено 87 жилых домов, в обоих регионах в отдельных населенных пунктах действует режим ЧС. В Ямало-Ненецком автономном округе, где в зону паводка попали крупнейшие населенные пункты с 150 тыс. жителей, ситуация стабилизировалась, арктические реки вошли в берега.

В 16 населенных пунктах трех муниципалитетов Коми - Усинского, Усть-Цилемского и Ижемского районов - подтоплена 221 придомовая территория, в том числе 47 жилых домов, 26 человек эвакуированы и расселены по родственникам и пунктам временного размещения, сообщили ТАСС в главном управлении (ГУ) МЧС по региону.

"Группировка сил и средств увеличена за последние сутки с 200 до 318 человек и 75 единиц техники, большая ее часть сосредоточена в Усть-Цилемском районе, где ситуация наиболее сложная, но обстановка спокойная. Люди обеспечены всем необходимым, оказывается адресная помощь - отсыпать дорогу, помочь с переселением, подъемом мебели", - сообщил ТАСС представитель пресс-службы ГУ МЧС по Коми Антон Кривошеин.

По его данным, режим ЧС продолжает действовать на всей территории Усть-Цилемского района, а также в селе Няшабож соседнего Ижемского района, где подтопило 20 жилых домов.

Готовились, но такой высокой воды не ждали

Как уточнил ТАСС первый заместитель руководителя администрации Усть-Цилемского района Николай Канев, временно покинули свои дома около 60 человек, некоторые самостоятельно перебираются на лодках к родственникам, где повыше.

"Вода в домах, где под полом, где на полу, где по самые окна, а бани и сараи - по крышу. Мы ждали большую воду, готовились, поднимали мебель и технику. В целом все спокойно, сухие пайки сейчас всем раздаем. Ситуация под контролем, ни население, ни скот не пострадали", - сказал Канев.

В районе подтоплено более 100 придворовых территорий в семи населенных пунктах, а также здание котельной, двух школ, Дома культуры, ФАПа (фельдшерско-акушерского пункта). В трех населенных пунктах отключена подача электроэнергии и телефонная связь.

В Усинском районе, где обстановка стабилизируется, наблюдается спад воды, режим ЧС с 15 июня снят и переведен в "повышенную готовность", остаются подтопленными 23 дома с 57 жителями.

"Сегодня мы проехали по всем населенным пунктам в зоне паводка, местные жители нормально, уверенно себя чувствуют, обеспечены всем необходимым, воду им завезли, хотя, как оказалось, в этом не было необходимости. Поговорили, решаем, что предпринять, чтобы в будущем снизить масштаб воздействия - к паводку везде готовились, но столь высокого подъема воды никто не ждал", - рассказал ТАСС руководитель администрации округа Усинск Станислав Хахалкин.

По его словам, жителей больше волнует не подтопление во время паводка, а подмыв берега реки. "К паводку привыкли, удивило, насколько спокойно и адекватно они воспринимают ситуацию и переселяться никуда не хотят, заявляя, что 180 лет здесь живут и жить будут. Хорошие хозяева давно приспособились, заготовили настилы. Оценочной комиссии еще предстоит подсчитать размер ущерба, сегодня обстановку оценили лишь визуально, где-то смыло дрова, подтопило мебель и прочее", - добавил руководитель муниципалитета.

Пик паводка продержится несколько суток

Пик паводка будет держаться на реке Печора в Усть-Цилемском районе Коми еще двое-трое суток, а потом уровень должен пойти на спад, но высокая вода простоит дней пять, прогнозирует руководитель Коми центра по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды (ЦГМС) Олег Козел.

"Мы предупреждали, что в случае сильных дождей и резкого потепления неблагоприятные отметки будут превышены на 0,5 - 1,5 метра. МЧС, местные власти, жители об этом знали и были готовы, поэтому о чрезвычайном положении в муниципалитетах говорить не стоит", - рассказал корреспонденту ТАСС руководитель Коми ЦГМС.

Уровень воды, по его данным, на метр превысил неблагоприятную отметку в районе населенных пунктов Щельяюр, Усть-Цильма, поднявшись до 12,3 и 10,5 метра соответственно, уровень продолжает расти. Интенсивнее прибывает вода в районе села Ёрмица, ближе к границе с Ненецким автономным округом.

По данным Севгидромета, на Нижней Печоре заканчивается формирование максимальных уровней весеннего половодья. Критический уровень на участке Щельяюр - Ёрмицы будет удерживаться в течение четырех суток. В связи с интенсивными осадками, дождевой паводок формируется на реке Ижме и в верховьях реки Пинеги.

Паводок на Крайнем Севере

Режим ЧС введен в селе Великовисочном Ненецкого автономного округа из-за подтопления в результате половодья на реке Печоре.

"В настоящий момент в Великовисочном подтоплена 131 придомовая территория, где проживают 223 человека, в том числе 39 детей. Подтоплено уже 40 домов, в них проживают 92 человека, 26 из которых дети. В зону "большой воды" также попала территория общественной бани, больницы, колодцы № 2 и 3, контора участка ЖКУ", - приводит пресс-служба администрации НАО слова главы Великовисочного сельсовета Татьяны Ждановой.

Из Нарьян-Мара в село вылетела группа ГУ МЧС со спасателями. Два человека заблаговременно на период паводка были размещены в больнице. Перебралась к родственникам семья из трех человек. В деревне Тошвиске вода подошла к трем придомовым территориям, в деревне Лабожской - к 12 придомовым территориям и 1 жилому дому.

Традиционно в НАО в зону подтопления с наибольшей вероятностью попадают населенные пункты, расположенные на пониженных участках местности - село Великовисочное, деревни Лабожское, Пылемец, Тошвиска и Щелино. Поэтому в муниципалитете заблаговременно были созданы запасы продуктов питания, медикаментов и горюче-смазочных материалов. Организованы три пункта временного размещения на 230 мест.

Автомобильные пробки на переправах

В Архангельской области высокий уровень паводковых вод в реках Пинега и Мезень пока не дает возможности дорожным службам организовать постоянные понтонные переправы на автодорогах Архангельск-Карпогоры и Архангельск-Белогорский- Пинега-Кимжа-Мезень. Перевозку автотранспорта здесь до сих пор осуществляют паромы. Автомобилистам приходится простаивать в ожидании своей очереди до 4-8 часов.

"Обычный на наших дорогах период работы паромных переправ - примерно две недели, с середины до конца мая. В нынешнем году паромы работают уже четыре недели", - сказал заместитель директора дорожного агентства "Архангельскавтодор" Денис Кулижников.

Насыпные дамбы, которые являются основаниями для понтонов и подъезды к ним в настоящее время остаются затопленными. Работающая на данном направлении в безостановочном режиме бесплатная паромная переправа не в состоянии справиться с потоком автомобилей в период выходных, из-за чего и возникают пробки.

На мезенском направлении также пока не открыт ни один понтонный мост. Здесь паромные перевозки осуществляются через канал Кулой в Пинежском районе, реку Кимжу в Мезенском районе, а также реку Мезень. Паром через Мезень доставляет автотранспорт сразу до реки Пёзы, так как подъезды к Мезени в настоящее время также остаются затопленными.

По информации специалистов отдела речных и морских гидрологических прогнозов архангельского гидрометцентра, в связи с выпадением интенсивных дождей в бассейнах рек Ваги, Вашки и верховьях Пинеги в Архангельской области проходят дождевые паводки с суточным ростом уровня воды на 70-170 см. Максимальные уровни дождевого паводка ожидаются 18-20 июня.

На Ямале восстанавливают движение

Паводковая ситуация на Ямале на этой неделе стабилизировалась благодаря тому, что арктические реки вошли в свои берега. В селе Овгорт, где было подтоплено около 20 жилых домов, снят режим ЧС. Воды, которые спустились с тающих ледников Полярного Урала, ушли в реку Сыня. По данным администрации Шурышкарского района, для восстановления поселка и защиты от будущих паводков необходимо 30 млн рублей.

Спустя почти две недели восстановлено движение на трассе Надым - Новый Уренгой. Уровень воды в реке резко снизился, поэтому по затопленному участку дороги началось движение легковых автомобилей. Дорожное полотно не пострадало. 5 июня на Ямале затопило автомобильную дорогу Надым - Новый Уренгой из-за разлива реки. Уровень воды достигал отметки 445 см, жителей региона перевозили на моторных лодках.

Надым и Новый Уренгой - крупнейшие населенные пункты ЯНАО, население порядка 150 тыс. человек.

На всей протяженности региональных трасс - более 1,2 тыс. км - проведены противопаводковые мероприятия. В короткий период дорожники расчистили водопропускные трубы от наледи, очистили обочины и откосы дорог от снега, подходы к мостам. Сейчас на всей сети региональных автодорог ведется наблюдение за участками возможного подтопления.