Кабмин утвердил план развития паромного сообщения с Калининградской областью

МОСКВА, 17 июня. /ТАСС/. Премьер-министр РФ Дмитрий Медведев подписал распоряжение, утверждающее план развития паромного сообщения с Калининградской областью на линии Усть-Луга-Балтийск. Соответствующий документ опубликован на сайте правительства.

"Планом, в частности, предусматривается строительство трех железнодорожных паромов для эксплуатации на железнодорожной паромной линии Усть-Луга (Ленинградская область) - Балтийск (Калининградская область). Реализация плана позволит переориентировать на паромную линию Усть- Луга - Балтийск большую часть грузопотока Калининградской области, следующего в настоящее время железнодорожным транспортом по территориям Республики Беларусь и Литвы", - говорится в пояснительной записке. Паромы планируется построить до 2020 года за счет федерального бюджета и заемных средств.

Ответственными за заключение соглашения о финансировании строительства паромов назначены специальная проектная компания и Газпромбанк. В 2019 году объем заемных средств составит до 3 млрд рублей, в 2020 году - до 5,9 млрд рублей. До ноября 2017 года планируется заключить контракт на выполнение работ по проектированию и строительству паромов на общую сумму 14,1 млрд рублей, из них 5,1 млрд будет предоставлено из федерального бюджета, еще 9 млрд - за счет внебюджетных источников. Строительство всех трех судов планируется завершить к 2020 году.

Паромная переправа Балтийск - Усть-Луга обеспечивает поставки грузов в Калининградскую область из России и обратно, минуя территории третьих стран. Как сообщил ранее ТАСС врио заместителя председателя правительства Калининградской области Александр Шендерюк-Жидков, сейчас на этой линии работают два парома ("Амбал" и "Петербург"), к 2020 году должны выйти три новых парома.