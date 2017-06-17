Закрыть фоторежим
Закрыть фоторежим
Ваш регион:
Кубок конфедераций-2017
Личное время
В стране
Политика
Международная панорама
Экономика и бизнес
Армия и ОПК
Общество
Происшествия
Спорт
Культура
Добрости
Наука
Космос
Выберите город
Региональные версии
Курс ЦБ на 17.06:
$ 57.74
€ 64.46
^
Лента новостей
Разделы сайта
Все новости
Лента новостей
Новости Поиск Темы
ОК
Применить фильтр
Вы можете фильтровать ленту,
выбирая только интересные
вам разделы.
Перейти к поиску
Идёт загрузка
Ещё новости

Кабмин утвердил план развития паромного сообщения с Калининградской областью

В стране
17 июня, 8:50 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 17, июня. /ТАСС

Ответственными за заключение соглашения о финансировании строительства паромов назначены специальная проектная компания и Газпромбанк

Поделиться
Материал из 1 страницы
Грузопассажирский паром "Амбал"

Грузопассажирский паром "Амбал"

© Елена Пальм/ТАСС

МОСКВА, 17 июня. /ТАСС/. Премьер-министр РФ Дмитрий Медведев подписал распоряжение, утверждающее план развития паромного сообщения с Калининградской областью на линии Усть-Луга-Балтийск. Соответствующий документ опубликован  на сайте правительства.

"Планом, в частности, предусматривается строительство трех железнодорожных паромов для эксплуатации на железнодорожной паромной линии Усть-Луга (Ленинградская область) - Балтийск (Калининградская область). Реализация плана позволит переориентировать на паромную линию Усть- Луга - Балтийск большую часть грузопотока Калининградской области, следующего в настоящее время железнодорожным транспортом по территориям Республики Беларусь и Литвы", - говорится в пояснительной записке. Паромы планируется построить до 2020 года за счет федерального бюджета и заемных средств.

Ответственными за заключение соглашения о финансировании строительства паромов назначены специальная проектная компания и Газпромбанк. В 2019 году объем заемных средств составит до 3 млрд рублей, в 2020 году - до 5,9 млрд рублей. До ноября 2017 года планируется заключить контракт на выполнение работ по проектированию и строительству паромов на общую сумму 14,1 млрд рублей, из них 5,1 млрд будет предоставлено из федерального бюджета, еще 9 млрд - за счет внебюджетных источников. Строительство всех трех судов планируется завершить к 2020 году.

Паромная переправа Балтийск - Усть-Луга обеспечивает поставки грузов в Калининградскую область из России и обратно, минуя территории третьих стран. Как сообщил ранее ТАСС врио заместителя председателя правительства Калининградской области Александр Шендерюк-Жидков, сейчас на этой линии работают два парома ("Амбал" и "Петербург"), к 2020 году должны выйти три новых парома.

{{item.group_date}}
{{item.suffix?", "+item.suffix:""}}
Показать еще
Поделиться
Страны
Россия
Новости smi2.ru
В других СМИ
Реклама
Интересное
18 главных фото недели: Путин отвечает, Макрон голосует, Забивака спускается в метро
Трое из Венеции: Тициан, Тинторетто, Веронезе
Путешествие корреспондента ТАСС по знаменитому туристическому маршруту
Фото
Атомоход "50 лет Победы" перед отправлением в первый в этом году туристический круиз на Северный полюс
7
Крупнейший атомный ледокол "50 лет Победы" отправился с туристами на Северный полюс
6
Байкеры и иностранные студенты приняли участие в "Параде дружбы народов" в Марий Эл
2
В Комсомольске-на-Амуре дети заложили капсулу в основание Детского больничного комплекса
Проект "1917"
"Нота Милюкова": как страничка текста свалила Временное правительство
Самое читаемое
Сейчас
За сутки
За неделю
1
Опубликована финансовая декларация Трампа за 2016 год
2
Эсминец ВМС США столкнулся с торговым судном у берегов Японии
3
Реакция мировых СМИ на "Прямую линию с Владимиром Путиным"
4
Путин: закрытие участка границы РФ и Украины до урегулирования приведет к гибели людей
5
Путин: США никогда не раскроют данные о MH17, противоречащие версии о вине ополченцев
6
LA Times: судмедэксперты назвали причину смерти Кэрри Фишер
7
Презентацией YotaPhone 3 завершился второй день Российско-китайского ЭКСПО в Харбине
Темы дня
Загрузка...
Реклама