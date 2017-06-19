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Аристов: северный завоз нуждается во внедрении новых технологий и механизмов госзакупок

В стране
19 июня, 18:22 UTC+3 НАРЬЯН-МАР НАРЬЯН-МАР 19, июня. /ТАСС

Замминистра транспорта РФ считает, что обеспечение устойчивого развития территории Крайнего Севера является одним из приоритетов Российской Федерации

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НАРЬЯН-МАР, 19 июня. /ТАСС/. Потребности северного завоза сегодня заключаются в новых цифровых технологиях, совершенствовании механизмов государственных закупок. Об этом говорится в заявлении заместителя министра транспорта РФ Сергея Аристова, которое было озвучено на конференции "Северный завоз - новые пути и возможности" в Нарьян-Маре (административный центр и единственный город Ненецкого автономного округа).

"В повестке дня - совершенствование законодательно-нормативного регулирования, внедрение цифровых технологий, совершенствование механизмов государственных закупок, внедрение альтернативных источников энергии, использование на практике новейших достижений в сфере сельского хозяйства, медицины, образования и защиты окружающей среды", - говорится в сообщении.

Аристов отметил, что обеспечение устойчивого развития территории Крайнего Севера является одним из приоритетов Российской Федерации.

"Реализация северного завоза и совершенствование его механизмов в соответствии с требованием инновационного развития экономики без сомнения занимает одно из ключевых мест в комплексе поставленных руководством страны задач. Необходимо развивать инфраструктуру северных регионов нашей страны и продолжить создание современной сети транспортных сообщений, усиляя тем самым торговые и туристические связи в межрегиональном и международном аспектах сотрудничества", - пояснил заместитель министра.

Успех действий по совершенствованию северного завоза, по его мнению, напрямую зависит от слаженности усилий федеральных, региональных и местных властей.

Северный завоз - комплекс ежегодных государственных мероприятий по обеспечению территорий Крайнего Севера Сибири, Дальнего Востока и Европейской части России основными жизненно важными товарами (прежде всего продовольствием и нефтепродуктами) перед зимним сезоном. Завоз проводится воздушным, морским, речным и автомобильным транспортом в зависимости от региона.

К регионам Крайнего Севера относятся 25 субъектов Российской Федерации. В Ненецком округе практически все сельские поселения являются удаленными, поэтому северный завоз в регионе - вопрос жизнеобеспечения территории.

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