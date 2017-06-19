Депутаты предложили лишить часть земель Дальнего Востока лесоохранного статуса

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МОСКВА, 19 июня. /ТАСС/. Депутаты Госдумы предложили лишить часть земель Дальнего Востока лесоохранного статуса. Об этом шла речь на заседании профильных комитетов, посвященном федеральному закону "Об особенностях предоставления гражданам земельных участков в Дальневосточном округе".
"Сейчас на территории Приморского края 83% земель относятся либо к лесоохранным зонам, либо к охотничьим угодьям, остается не совсем ясным, как предоставлять эти земли гражданам в пользование, - отметил член Комитета по природным ресурсам, собственности и земельным отношениям Константин Слыщенко. - Есть предложения вывести часть этих земель из особо охраняемого статуса с сохранением наиболее ценных, заповедных и водоохранных лесных массивов".
Депутаты и представители общественных организаций обсудили вопросы трактования и правоприменения нового закона, а также регулирования хозяйственной деятельности на предоставляемых участках.
Президент России Владимир Путин в ходе "Прямой линии", отвечая на вопрос жителя Владивостока о сложностях с оформлением участка в рамках программы, отметил, что одной из ключевых проблем "дальневосточного гектара" является отсутствие кадастровых данных. В частности, по его словам, нет нормального кадастра, "много ведомственной земли и Минобороны, и Академии наук...".
По словам вице-премьера, полпреда президента РФ в Дальневосточном федеральном округе (ДФО) Юрия Трутнева, земельный участок, о котором был задан вопрос, оказался в границах охотничьих угодий. Он сообщил, что на рассмотрении в Госдуме находится законопроект, упрощающий получение "дальневосточного гектара", и добавил, что не согласен с запретом на выделение земли в рамках этой программы в зоне охотугодий.