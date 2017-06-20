Около 20 тыс. туристов посетят фестиваль ухи на Волге в Саратовской области

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САРАТОВ, 20 июня. /ТАСС/. Порядка 20 тыс. туристов из Саратовской области и других регионов России приедут на фестиваль ухи на Волге, который пройдет 1 июля в Вольске. Благодаря фестивалю власти надеются расширить поток внутреннего туризма, об этом ТАСС сообщили в администрации Вольского муниципального района.
"1 июля пройдет II Вольский фестиваль ухи на Волге. В прошлом году его участниками и зрителями стали более 8 тыс. человек, в этом году мы ожидаем порядка 20 тыс. гостей", - пояснили в администрации.
Уточняется, что для привлечения туристов в этом году будет расширена площадка проведения мероприятия. По подсчетам организаторов, ее площадь составит около 100 тыс. кв. м исторического центра города, где расположены старинные архитектурные объекты.
"Все участники смогут попробовать вкуснейшую уху - в этом году планируется приготовить полсотни больших котлов", - сообщили власти района.
Кроме угощения, гости смогут увидеть карнавальное костюмированное шествие, поучаствовать в конкурсах, посетить выставки декоративно-прикладного искусства и посмотреть показательные выступления яхтсменов и водных лыжников на Волге.
Ранее сообщалось, что турпоток в Саратовскую область вырастет более чем на 50 тыс. человек в 2017 г. за счет проведения ряда фестивалей, в том числе и фестиваля ухи. По итогам 2017 ожидается, что регион посетят порядка 670 тыс. туристов, прирост в этом случае составит 53 тыс. человек (в 2016 г. регион посетили около 617 тыс. человек - прим. ТАСС).