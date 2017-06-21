На празднование юбилея Тульского кремля выделят около 700 млн рублей

МОСКВА, 21 июня. /ТАСС/. Порядка 700 млн рублей планируется выделить на основные мероприятия по подготовке к празднованию 500-летия Тульского кремля в 2020 году, говорится в документах организационного комитета.

Из них 465,9 млн - средства федерального бюджета, 172,35 млн - из регионального, остальное - из внебюджетных источников.

Программа юбилея

По словам губернатора Тульской области Алексея Дюмина, торжества будут проходить по двум направлениям.

"С 2018 года пройдет серия торжественных мероприятий, исторических реконструкций, циклы открытых уроков для школьников, студентов, молодежные экологические квесты на территории лесных засек и оборонительных сооружений. Само празднование будет проходить сначала в каждом городе, которые входят в Большую засечную черту в Тульской области - это Белев, Крапивна, Одоев, Богородицк и другие. После этого - большое тожество в Кремле и на набережной реки Упы", - сказал Дюмин.

Второе направление - это реконструкция Тульского кремля и исторических объектов региона. "Мы не планируем строить новые дворцы, улицы и здания, а восстановить историю и культуру. То есть воссоздать исторический облик кремля и части древнего города с возможностью увидеть быт и уклад тех времен. Также важно провести археологические раскопки, провести реставрацию форпостов Белев и Крапивна", - добавил он.

По словам губернатора, "восстановление требуется и Богородицкому ансамблю, который построен в качестве усадьбы Екатерины II". "Туда приезжает много туристов, но сама усадьба в плачевном состоянии, надо вернуть былое величие", - отметил губернатор.

В документах также отмечается, что на культурно- массовые мероприятия, просветительскую деятельность, фестивали и конкурсы до 2020 года направят 220,5 млн рублей. На финансирование реставрационных работ на объектах культурного наследия планируется потратить 448,69 млн рублей.

Большая засечная черта

По словам вице-премьера, руководителя аппарата правительства РФ Сергея Приходько, работа по подготовке к празднованию 500-летия Тульского кремля идет полным ходом.

"На территории России сложилась уникальная система крепостей Большая засечная черта. Тульский кремль, строительство которого было завершено в 1520 году, приобрел в этой системе особое значение, он стал центральным узлом обороны, защищавший центр нашей страны от врагов. И сейчас Тульский кремль является замечательным памятников истории", - сказал Приходько на заседании оргкомитета.

Он добавил, что необходимо сохранить историческое наследие. "Актуальной представляется задача о сохранении памяти о нашем прошлом, важно предусмотреть включения истории и объектов Большой засечной черты в образовательные программы и патриотическое воспитание молодежи", - сказал он.

В апреле президент РФ поручил создать организационный комитет для подготовки и проведения в 2020 году празднования 500-летия Тульского кремля.

Минкультуры региона к юбилею кремля разрабатывает туристический проект "Большая засечная черта". Это система оборонительных сооружений Российского государства, впервые объединившей в XVI-XVII веках территории ныне действующих Тульской, Калужской, Московской, Рязанской, Орловской и Белгородской областей. Непрерывная цепь укреплений, протянувшаяся более чем на 4 тыс. км, защищала границы от постоянных набегов с юга.

Тульский кремль - уникальный памятник оборонного зодчества XVI века, имеющий федеральное значение. Крепость- музей имеет форму прямоугольника площадью 6 гектаров. У него девять 10-метровых башен, толщина стен составляет около 2,8-3,2 м. На высоте 6,5 м от современного уровня земли по стенам проложен боевой ход шириной 2,5 м, за зубцами которого укрывались защитники кремля.