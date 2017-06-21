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На конкурсе идей "Дальневосточный гектар" приоритетным стало малоэтажное строительство

В стране
21 июня, 20:50 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 21, июня. /ТАСС

На конкурс поступает много проектов, в которых применяются модульные конструкции

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МОСКВА, 21 июня. /ТАСС/. Больше всего инициатив, поступающих на конкурс идей освоения "дальневосточного гектара", связаны с малоэтажным строительством.

Об этом говорится в сообщении пресс-службы Агентства по развитию человеческого капитала.

"Особое внимание конкурсанты уделяют идеям малоэтажного строительства. При этом на конкурс поступает немало проектов, в которых применяются модульные конструкции, основанные на современных технологиях", - цитирует пресс-служба в своем сообщении организаторов конкурса.

По словам представителя компании-соорганизатора конкурса Дмитрия Логинова, уже сейчас доказано, что легкие модульные дома комфортны для жизни в условиях даже самого сурового климата, а возможность при необходимости оперативно менять облик и площадь жилища способна перевернуть рынок домостроительного производства на Дальнем Востоке.

Прием заявок на конкурс идей "Дальневосточный гектар", инициатором которого является АРЧК, продолжится до 15 июля 2017 года. В настоящее время на конкурс поступило более 450 идей из 50 регионов России. На конкурс принимаются работы по шести номинациям: "Малоэтажное жилищное строительство", "Сельское хозяйство", "Туризм и рекреация", "Инновационные/технологичные решения", "Экологическая и социально ориентированная деятельность", "Поселения".

Победителям конкурса по его результатам будут предоставлены гранты и призы, в частности, беспилотник, сертификаты на разработку бизнес-моделей, товарных знаков, скидки на приобретение домов, а на основе лучших работ будут разработаны типовые бизнес-планы, которые пополнят пакет модельных решений по освоению "дальневосточных гектаров".

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