Бухта номер ноль: как заброшенный город на Камчатке стал популярен у туристов

Бечевинка, она же Финвал, она же Петропавловск-Камчатский-54 — на карте России этих названий нет и никогда не было. Город и военный гарнизон были засекречены. Можно сказать, что известной Бечевинка стала только в конце ХХ века, после того, как ее спешно расселили.

Ворота в прошлое

Путь в бухту номер ноль начинается из Петропавловска-Камчатского. Зимой попасть в Бечевинку, которая удалена от краевой столицы на 120 километров, можно только на снегоходе или вертолетом. Летом — вертолетом или по Тихому океану. Бухта надежно спряталась неподалеку от мыса Шипунского, который жители полуострова считают зловещим. Именно здесь часто происходят землетрясения, здесь вглубь океана уходят скалы, опасные для мореплавания и уже не единожды становившиеся последним пристанищем кораблей.

"Путь до бухты Бечевинской — это шесть–восемь часов на парусном катамаране с двумя моторами по океану. Но, конечно, все зависит от ветра и волнения. Часто летом приходится идти в тумане. Тогда помогают навигаторы и лоцманские карты", — рассказал директор компании Kamchatka freeride community Кирилл Серегин.

Однако, попав в так называемые ворота бухты, не все суда могут проследовать дальше: вход в бухту расположен между двумя склонами скалистых сопок. Тихоокеанским прибоем в ворота постоянно намывает песок, и дно мелеет. Поэтому проходят только те суда, которым позволяет осадка.

"Сейчас в бухту могут зайти только маломерные суда с небольшой осадкой — катера, яхты, катамараны. Дно постоянно замывает песком. В самом глубоком месте под лодкой глубина достигает 1,4 метра максимум. Порой, в плохую погоду, когда нет визуального наблюдения, пройти к городу можно только с помощью эхолотов (прибор для измерения расстояния от поверхности водоема до его дна. — Прим. ТАСС)", — говорит Кирилл Серегин.

По его словам, раньше, когда город "жил", вход в бухту постоянно расчищали земснарядом, ведь к пирсам на стоянку приходили подводные лодки и корабли с низкой осадкой. Но сразу после расселения гарнизона в 1996 году дноуглубительные работы вести перестали. Замыло песком и рубку подводной лодки, которая была размещена в бухте и использовалась военнослужащими как учебный тренажер. Со временем ее накренило, и сейчас мореплаватели используют ее в качестве ориентира — за рубкой начинается глубина, которая местами достигает 7 и более метров.

Экскурсии по развалинам, горные лыжи и отменная рыбалка

От ближайшего пирса, у которого швартовались подводные лодки, до города рукой подать — минут 15 пешком по бетонной, сложенной на века дороге мимо полуразвалившихся металлических ангаров. Первым гостей Бечевинки встречает общежитие, которое финвальцы называли почему-то "чудильником". Дальше идут прачечная, котельная, общежитие для военнослужащих, здание поликлиники и комендатуры. В самом конце — пятиэтажные жилые дома, школа и детский сад.

"Практически в каждом строении можно встретить вещи тех, кто здесь когда-то жил. Вначале мы не могли понять почему. Потом узнали, что, когда город расселяли, жителям разрешили взять на борт кораблей только самое необходимое, многое пришлось бросить", — рассказал Кирилл Серегин.

Прошло уже более 20 лет, но в каждой квартире обои, по старинке наклеенные на газеты, где-то игрушки, книги. Кое-где остались плакаты и транспаранты с цитатами Ленина, Сталина, Маркса и Энгельса. В здании поликлиники сиротливо стоят у стен заплесневевшие от постоянной влажности стулья, в одном из кабинетов — брошенный рентгеноаппарат.

"Туристов интересуют не виды вокруг, а сам город и старые военные объекты, например доты, спрятанные в сопке у входа в Бечевинку. Там раньше хранились торпеды и другое вооружение для подводных лодок. Конечно, сейчас находиться там жутко. О военном прошлом напоминают гигантские металлические двери, есть рубка управления с большим табло. Именно из этого бункера в случае нападения врага велось бы командование войсками", — рассказал гид одной из туристических компаний Алексей Пуговкин.

Однако, по его словам, многие едут в Бечевинку только для того, чтобы окунуться в природу Камчатки — сам город их интересует как сопутствующая деталь. В мае, сразу, как откроется навигация для маломерного флота, сюда приходят катамараны и яхты с любителями горных лыж и сноуборда. Все лето здесь проводят любители рыбалки — ловят лосося и морского палтуса. Говорят, палтуса здесь можно добыть самого большого в округе — длиной до полутора и больше метров.

Будущее Бечевинки

"Бечевинка — одно из популярных мест на Камчатке для морских туристических прогулок. Кто-то сюда стремится попасть, чтобы посмотреть на гарнизон, кто-то — любитель глубоководной рыбалки", — поясняет и. о. руководителя агентства по туризму Камчатского края Марина Анищенко.

Летом, в среднем раз в два–три дня, в Бечевинку из Петропавловска-Камчатского отправляются несколько катеров или яхт. На своих сайтах туристические компании предлагают как однодневные прогулки, так и экскурсии на несколько дней. Летом они включают рыбалку, экскурсию по городу. Одна из фирм предлагает путешественникам покататься по Бечевинке и окрестностям на горных велосипедах.

"Морские экскурсии летом на Камчатке пользуются бешеным спросом. Все начиналось с однодневных выходов к острову Старичков — это остров — памятник природы в Авачинском заливе. Со временем стали организовывать экскурсии и даже многодневные экспедиции в бухту Русскую, где находится источник серебряной воды, а также в Бечевинку", — говорит эксперт.

Анищенко отмечает, что пока трудно понять, будет ли к Бечевинке расти интерес и нужно ли поддерживать для туристов то, что еще остается в этом городе. Однако на Камчатке уже есть примеры, когда именно туристический спрос становился поводом "оживить" заброшенные места. Уже несколько лет действуют две спортивные базы для туристов в районе Больше-Банных горячих источников, где в советские годы был большой поселок геологов. В агентство по туризму края поступают предложения и по обустройству бывшей погранзаставы в бухте Русской. Как знать, может быть, туризм спасет от полного разрушения и Бечевинку.

Елена Верещака