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На фестивале кружева в Вологде представили созданное 319 мастерами панно

В стране
23 июня, 0:36 UTC+3 ВОЛОГДА /Корр. ТАСС, Наталия Казаковцева

Панно под названием Vita Lace изготовили мастера из 26 регионов России, а также Польши, Австралии и Германии

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ВОЛОГДА, 23 июня. /Корр. ТАСС Наталия Казаковцева/. Третий международный фестиваль кружева Vita Lace ("Живое кружево") открылся в четверг в Вологодской области, на церемонии открытия прошла презентация одноименного панно, которое изготовили мастера из 26 регионов России и трех стран. Об этом сообщила ТАСС директор Музея кружева Вологодского музея-заповедника Наталья Боева.

"Мы заранее давали участникам сколки - технические рисунки для будущего кружева - на цветочную тематику. Для профессионалов - формата А4, для любителей - А5. Люди выплетали кружевные кусочки, присылали к нам в Музей кружева, и мы их соединяли, в итоге получилось масштабное разноцветное панно Vita Lace размером 2,73 на 3,83 метра, в выборе цвета мастеров не ограничивали. Все дни фестиваля панно будет на выставочной площадке, каждый мастер может найти свой фрагмент, затем работа будет передана в фонды музея или пополнит интерактивную коллекцию", - рассказала директор музея.

По ее словам, панно создали 319 мастеров из 26 регионов России, а также Польши, Австралии и Германии.

Программа фестиваля

Как сообщили ТАСС в департаменте культуры и туризма Вологодской области, который также является организатором фестиваля, Vita Lace проходит каждые три года начиная с 2011-го, нынешний - третий по счету и посвящен объявленному в России Году экологии. В этом году Вологда принимает мастеров из Австралии, Бельгии, Германии, Польши, Словении, Эстонии, Италии, Чехии и Хорватии.

В рамках фестиваля впервые в Вологде представлена выставка "Кружево и мода рубежа веков" из коллекции историка моды Александра Васильева (1890-1920 гг.), специально подготовленная для показа на Vita Lace. Также состоялась презентация коллекции российского дизайнера одежды Ульяны Сергеенко, состоящая из 19 предметов с использованием елецкого и вологодского кружева.

24 июня на территории Вологодского кремля пройдет традиционная массовая акция кружевниц под названием "Аллея кружевниц", в ней примут участие 90 мастеров из пяти стран, которые расскажут об особенностях кружевоплетения своей родины и привлекут гостей к процессу создания кружева.

Хобби вологжанок

Как рассказала ТАСС Боева, многие жительницы Вологодской области выбирают кружевоплетение как хобби, в регионе много студий, действует такая и при Вологодском музее кружева. "Много вологжанок выбирает кружевоплетение в качестве своего любимого занятия, прежде всего потому, что это очень красиво. А еще это прекрасное дополнение практически к любой одежде. Сейчас ассортимент аксессуаров заметно пополняется, появились кружевные колье, серьги, браслеты - все это легко превращает повседневный наряд в нечто особенное", - пояснила собеседница агентства.

Она отметила, что Вологда всегда славилась своими кружевницами, традиционной темой вологодского кружева считается зима. В Вологодском музее много скатертей и занавесов, которые посвящены зимней тематике. Также, по словам Боевой, распространен в узорах знаменитый вологодский цветок - характерный знак местных мастеров.

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