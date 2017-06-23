Тверская область намерена стать пилотной зоной для курортного сбора

ЗАВИДОВО /Тверская область/, 23 июня. /ТАСС/. Тверская область хотела бы стать пилотным регионом по введению курортного сбора, а также принять участие в разработке проекта. Об этом в пятницу сообщил журналистам губернатор Игорь Руденя на национальном туристском форуме "Реки России", который стартовал в поселке Завидово Тверской области.

Как сообщалось ранее, в российское законодательство планируется внести изменения, предусматривающие введение курортного сбора, доходы от которого могут направляться на развитие санаторно-курортного комплекса Российской Федерации. Концепция законопроекта предусматривает посуточное взимание сбора (до 100 руб. в сутки). Сообщалось, что курортные сборы намерены взимать в четырех субъектах РФ: Ставропольском, Алтайском и Краснодарском краях, а также в Крыму.

"Мы хотели бы стать пилотной зоной по курортному сбору, если он будет введен", - сказал Руденя.

Губернатор отметил, что "для введения курортного сбора в регионе необходимо положиться на мнение экспертов". "Нас интересуют последствия [введения сбора]. Можно погнаться за финансированием, но в среднесрочной и долгосрочной перспективе проиграть. Сиюминутная возможность получения дохода не всегда может соответствовать концепции развития и туристической отрасли, и территории", - пояснил глава региона.

Ранее главы регионов ЦФО уже не раз выражали желание войти в пилотную программу по введению курортного сбора. В частности, губернатор Ивановской области Павел Коньков сообщал, что хотел бы ввести курортный сбор в городе Плес для развития инфраструктуры по обслуживанию туристов.

Второй национальный туристский форум "Реки России" проходит 23 и 24 июня в поселке Завидово Тверской области при поддержке правительства региона, Федерального агентства по туризму и Минприроды РФ. На форуме обсуждаются вопросы создания и модернизации необходимой инфраструктуры на внутренних водных артериях для развития их туристической привлекательности.