Тверская область намерена стать пилотной зоной для курортного сбора

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ЗАВИДОВО /Тверская область/, 23 июня. /ТАСС/. Тверская область хотела бы стать пилотным регионом по введению курортного сбора, а также принять участие в разработке проекта. Об этом в пятницу сообщил журналистам губернатор Игорь Руденя на национальном туристском форуме "Реки России", который стартовал в поселке Завидово Тверской области.
Как сообщалось ранее, в российское законодательство планируется внести изменения, предусматривающие введение курортного сбора, доходы от которого могут направляться на развитие санаторно-курортного комплекса Российской Федерации. Концепция законопроекта предусматривает посуточное взимание сбора (до 100 руб. в сутки). Сообщалось, что курортные сборы намерены взимать в четырех субъектах РФ: Ставропольском, Алтайском и Краснодарском краях, а также в Крыму.
"Мы хотели бы стать пилотной зоной по курортному сбору, если он будет введен", - сказал Руденя.
Губернатор отметил, что "для введения курортного сбора в регионе необходимо положиться на мнение экспертов". "Нас интересуют последствия [введения сбора]. Можно погнаться за финансированием, но в среднесрочной и долгосрочной перспективе проиграть. Сиюминутная возможность получения дохода не всегда может соответствовать концепции развития и туристической отрасли, и территории", - пояснил глава региона.
Ранее главы регионов ЦФО уже не раз выражали желание войти в пилотную программу по введению курортного сбора. В частности, губернатор Ивановской области Павел Коньков сообщал, что хотел бы ввести курортный сбор в городе Плес для развития инфраструктуры по обслуживанию туристов.
Второй национальный туристский форум "Реки России" проходит 23 и 24 июня в поселке Завидово Тверской области при поддержке правительства региона, Федерального агентства по туризму и Минприроды РФ. На форуме обсуждаются вопросы создания и модернизации необходимой инфраструктуры на внутренних водных артериях для развития их туристической привлекательности.