В Чечне построили 30 домов для нуждающихся семей с помощью благотворительного фонда

ГРОЗНЫЙ, 24 июня. /ТАСС/. Тридцать домов построили в поселке Ойсахара Гудермесского района Чечни для остро нуждающихся жителей региона. В церемонии торжественного открытия принял участие глава Чечни Рамзан Кадыров.

"В это трудно поверить, но за неполные две недели нам удалось для 30 остро нуждающихся семей построить целый жилой городок с надворными постройками, газом, электричеством, водой и, конечно, с мебелью. Я хочу выразить благодарность всем, кто и днем и ночью работал здесь ради того, чтобы эти люди смогли встретить один из главных праздников мусульман (Ураза-Байрам) в собственных домах. В поселке Ойсхара мы также строим многоквартирный дом, больницу, дом культуры, стадион, спорткомплекс и мечеть", - сказал глава Чечни.

Все работы проводились за счет средств регионального общественного фонда имени Ахмата-Хаджи Кадырова. Каждый дом включает в себя две спальни, кухню, ванну и большой зал.

"В целях обеспечения домов инженерной инфраструктурой выполнены работы по прокладке более 2, 5 км. водопроводных сетей и около 2 км. газовых сетей. Обустроено более 2 тыс. метров подъездных дорог", - сообщил заместитель министра строительства и ЖКХ Чеченской Республики Хасан Ибахаджиев.

Улицу с новыми домами назвали именем Лом-Али Дениева, сотрудника полиции, погибшего в ходе столкновения с террористами в 2005 году.