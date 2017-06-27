Первую партию радиоактивных отходов из хранилища в Кольском заливе отправят на переработку

МУРМАНСК, 27 июня. /ТАСС/. Специалисты ФГУП "РосРАО" 27 июня отправят на переработку первую партию радиоактивных отходов из хранилища в губе Андреева Кольского залива. Как сообщили в пресс-службе предприятия, это самое крупное хранилище отработанного ядерного топлива (ОЯТ) с подлодок на Северо-Западе России.

"В 2017 году заканчивается важнейший этап многостороннего международного проекта по началу реабилитации одного из самых радиационно опасных объектов Северо-Запада России - бывшей береговой технической базы Военно-морского флота в губе Андреева в Мурманской области. 27 июня первая партия отходов уйдет на переработку", - сказали в компании.

Спасти после аварии

Хранилище в губе Андреева, самое большое хранилище отработавшего ядерного топлива атомных подводных лодок (АПЛ) в Северо-Западном регионе РФ, содержит в трех емкостях около 22 тыс. отработавших тепловыделяющих сборок, что соответствует содержимому 100 ядерных реакторов. Сначала здесь находилась военная база ВМФ, созданная в начале 1960-х для технологического обслуживания атомных установок подводных лодок Северного флота. Также на береговой технической базе хранились радиоактивные отходы атомных подлодок, надводных кораблей с ядерными энергетическими установками и судов обеспечения эксплуатации АПЛ.

В 1982 году произошел излом строительной конструкции хранилища, и из бассейнов хранения в окружающую среду стала вытекать радиоактивная вода. Экстренно было создано новое хранилище. ОЯТ начали перегружать в модернизированные емкости хранения жидких радиоактивных отходов (РАО).

В 1989 году разгрузка ОЯТ в это временное хранилище была завершена. При этом на территории существенно ухудшилась радиационная обстановка. Для вывоза отходов на переработку требовалось улучшить радиационную обстановку на территории и в хранилищах ОЯТ и РАО, создать безопасные условия выгрузки.

Но подготовительные работы в начале 1990-х годов была прекращена. Их возобновили лишь в 2001 году, после передачи баз хранения в Минатом. После этого была проведена колоссальная работа по нормализации радиационной обстановки, комплексным инженерно-геологическим и радиационным изысканиям, проектированию новых строительных объектов и конструированию новых образцов технических средств. К выполнению этого комплекса работ были подключены международные доноры семи государств и международных организаций.

Помогли соседи по Северу

Международное сотрудничество для решения проблем губы Андреева началось с 1998 года, когда был заключен первый контракт с Губернским правлением Финнмарк по ликвидации источника загрязнения водной акватории от аварийного хранилища ОЯТ. В 1999 году проект был успешно завершен. Дальнейшее сотрудничество проходило в рамках Глобального партнерства против распространения оружия и материалов массового уничтожения. За время сотрудничества был реализован 121 международный контракт, выполнено около 45 научных исследований и разработок для обеспечения безопасных условий строительства и дальнейшей эксплуатации.

В правительстве Мурманской области сообщали, что в течение 15 лет здесь совместными усилиями специалистов России, Норвегии, Швеции, Великобритании, Италии создавались системы обращения с отработавшим ядерным топливом в губе Андреева и его последующей транспортировки на переработку в Челябинскую область, на предприятие "Маяк".

Общая сумма средств, израсходованных на создание комплекса, составила около $250 млн, это практически в 2,5 раза более запланированных ранее. За время работы было демонтировано 20 старых построек, построено 17 новых объектов, приведено в безопасное состояние не менее 12 тыс. куб. м РАО. По оценке экспертов, за последние 15 лет это самый крупный и удачный международный проект.

Очистить Арктику

В апреле 2017 года на территории губы Андреева завершилось строительство и приемка в эксплуатацию объектов инфраструктуры для обращения с отработавшим ядерным топливом и его транспортировки на последующую переработку. 16 мая на созданном комплексе началась выгрузка ОЯТ из хранилищ и загрузка в контейнеры для транспортировки.

Во вторник здесь в честь отправки первой партии состоится торжественная церемония. С российской стороны в ней примут участие руководство госкорпорации "Росатом", Северного флота, МИД России, власти региона, другие партнеры по реализации проекта в России. Также в церемонии будут участвовать 65 иностранных представителей. От Норвегии в мероприятии примут участие глава министерства иностранных дел, посол Королевства Норвегии в Москве, представители Губернского управления Финнмарка и другие гости.

Отходы будут отправляться на судне "Россита", построенном на средства Италии, на предприятие "Атомфлот" для дальнейшей доставки на переработку в Челябинск на комбинат "Маяк".