Закрыть фоторежим
Закрыть фоторежим
Ваш регион:
Кубок конфедераций-2017
Политика
В стране
Международная панорама
Экономика и бизнес
Армия и ОПК
Общество
Происшествия
Спорт
Культура
Добрости
Наука
Космос
Выберите город
Региональные версии
Курс ЦБ на 27.06:
$ 59
€ 66.08
^
Лента новостей
Разделы сайта
Все новости
Лента новостей
Новости Поиск Темы
ОК
Применить фильтр
Вы можете фильтровать ленту,
выбирая только интересные
вам разделы.
Перейти к поиску
Идёт загрузка
Ещё новости

PowerChina представит ТЭО моста через реку Лена на площадке форума во Владивостоке

В стране
27 июня, 7:31 UTC+3 ЯКУТСК /Корр. ТАСС, Сусанна Рожина

Строительство планируется завершить к 2022 году

Поделиться
Материал из 1 страницы

ЯКУТСК, 27 июня. /Корр. ТАСС Сусанна Рожина/. Китайская компания PowerChina представит проект технико-экономического обоснования строительства мостового перехода через реку Лена в районе города Якутска на площадке Восточного экономического форума во Владивостоке в сентябре этого года. Об этом ТАСС сообщил министр инвестиционного развития и предпринимательства республики Антон Сафронов.

"Компания PowerChina подготовит ТЭО и представит его на площадке Восточного экономического форума во Владивостоке. В ходе деловой встречи в КНР с президентом компании PowerChina господином Сун Дуншен нами были уточнены и детализированы некоторые нюансы этого проекта", - сказал Сафронов.

Ранее ТАСС сообщал, что компания "Синогидро" (дочерняя компания PowerChina) в прошлом году начала изыскательские работы по проекту. После подготовки финансовой модели, которую также представят на площадке ВЭФ, компания должна выйти с частной инициативой к правительству РФ по строительству данного объекта в Якутии. Помимо кредитных средств, на строительство мостового перехода планируется привлечь капитальные вложения PowerChina.

Ранее стоимость строительства мостового перехода оценивалась в 55-64 млрд рублей. Текущая стоимость проекта будет известна после подготовки проектно-сметной документации. Строительство планируется завершить к 2022 году - 100-летнему юбилею Якутской АССР. В конце апреля прошлого года, как сообщал ТАСС, между сторонами была достигнута принципиальная договоренность о том, что валютой проекта станет российский рубль.

{{item.group_date}}
{{item.suffix?", "+item.suffix:""}}
Показать еще
Поделиться
Страны
Китай Россия
Новости smi2.ru
В других СМИ
Реклама
Интересное
Когда пришел Наполеон: история гибели Великой армии
Символ солнца: в Новосибирске отпраздновали день Ивана Купалы
Спецпроект "Золотое кольцо". Переславль-Залесский
Фото
4
Несколько микрорайонов Нарьян-Мара затоплены из-за половодья
10
Почти 200 участников слета казачьей молодежи сдадут нормы ГТО в Ростовской области
Атомоход "50 лет Победы" перед отправлением в первый в этом году туристический круиз на Северный полюс
7
Крупнейший атомный ледокол "50 лет Победы" отправился с туристами на Северный полюс
Проект "1917"
"Нота Милюкова": как страничка текста свалила Временное правительство
Самое читаемое
Сейчас
За сутки
За неделю
1
В Москве построят два новых железнодорожных вокзала
2
США заявили о подготовке сирийским правительством новой химической атаки
3
WBA и WBO официально оправдали Поветкина после допинг-скандала
4
Власти Забайкалья нашли квартиру в Чите женщине, пожаловавшейся на жилье президенту
5
Лариджани: решение Сената о санкциях против РФ и ИРИ противоречит обязательствам США
6
СМИ: военные Индии и Китая заняли оборону друг против друга в районе Сиккима
7
Журналисты из 10 стран посетили площадку строящегося моста в Крым
Темы дня
Загрузка...
Реклама