PowerChina представит ТЭО моста через реку Лена на площадке форума во Владивостоке

ЯКУТСК, 27 июня. /Корр. ТАСС Сусанна Рожина/. Китайская компания PowerChina представит проект технико-экономического обоснования строительства мостового перехода через реку Лена в районе города Якутска на площадке Восточного экономического форума во Владивостоке в сентябре этого года. Об этом ТАСС сообщил министр инвестиционного развития и предпринимательства республики Антон Сафронов.

"Компания PowerChina подготовит ТЭО и представит его на площадке Восточного экономического форума во Владивостоке. В ходе деловой встречи в КНР с президентом компании PowerChina господином Сун Дуншен нами были уточнены и детализированы некоторые нюансы этого проекта", - сказал Сафронов.

Ранее ТАСС сообщал, что компания "Синогидро" (дочерняя компания PowerChina) в прошлом году начала изыскательские работы по проекту. После подготовки финансовой модели, которую также представят на площадке ВЭФ, компания должна выйти с частной инициативой к правительству РФ по строительству данного объекта в Якутии. Помимо кредитных средств, на строительство мостового перехода планируется привлечь капитальные вложения PowerChina.

Ранее стоимость строительства мостового перехода оценивалась в 55-64 млрд рублей. Текущая стоимость проекта будет известна после подготовки проектно-сметной документации. Строительство планируется завершить к 2022 году - 100-летнему юбилею Якутской АССР. В конце апреля прошлого года, как сообщал ТАСС, между сторонами была достигнута принципиальная договоренность о том, что валютой проекта станет российский рубль.