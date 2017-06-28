В Ессентуках открывается форум "Италия встречает Кавказ"

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ПЯТИГОРСК, 28 июня. /ТАСС/. Около 50 итальянских компаний, работающих в АПК, медицине и индустрии гостеприимства, примут участие в ежегодной сессии международного проекта "Италия встречает Кавказ", которая открывается в среду в Ессентуках, сообщает Минэкономразвития Ставропольского края. Сессия завершится 1 июля.
"В условиях сложной глобальной конъюнктуры Италия остается одним из приоритетных внешнеторговых партнеров Ставрополья. Мы готовы всячески содействовать итальянскому бизнесу в создании у нас инновационных производств, заинтересованы в расширении торговых и туристских связей", - сказала руководитель отдела межрегионального и международного сотрудничества Минэкономразвития края Сузанна Дамир, ее слова приводит пресс-служба министерства.
Сессия откроется пленарным заседанием, посвященном деловому и торгово-экономическому сотрудничеству, роли Италии на Северном Кавказе. В нем примут участие губернатор Ставропольского края Владимир Владимиров и посол Италии в России Чезаре Мария Рагальини.
В рамках проекта будет работать Деловая биржа, пройдут конференция по лечению в Италии и конференция по медицине и реабилитации как элементам развития Кавказских Минеральных Вод. Отдельное заседание посвятят возможной роли Италии в градостроительно-архитектурном развитии Кавказских Минеральных Вод.
Группа предпринимателей посетит хозяйство "Сады Ставрополья", другая группа проведет деловые переговоры с бизнесменами из Кавказских Минеральных Вод и Ставрополья. Вечером иностранные гости посетят Кисловодск и увидят водное шоу на главном городском фонтане, реализованное итальянской компанией Alpina Fontane.
Италия много лет является одним из приоритетных внешнеторговых партнеров Ставрополья. Экспорт ставропольской продукции в Италию достигает $11 млн в год, импорт превышает $24,2 млн. Больше всего итальянских инвестиции пришло на Невинномысскую ГРЭС, где была построена новая парогазовая установка мощностью 410 МВт.
Среди других совместных проектов - открытие в 2012 году завода по производству сэндвич-панелей из пенополиуретана ООО "Лиссант-Юг" в индустриальном парке "Невинномысск" с объемом инвестиций более 450 млн рублей.
"Поток туристов из Ставропольского края в Италию оценивается в несколько тысяч человек. К нам же едут итальянцы в основном с деловыми целями", - отмечают в Минэкономразвития.
Проект "Кавказ встречает Италию" действует с 2010 года и считается одним из ключевых бизнес-событий года на Северном Кавказе. Мероприятие проводится правительством Ставропольского края, региональными Министерством экономического развития и Фондом поддержки предпринимательства совместно с генеральным почетным консульством Италии на юге России.