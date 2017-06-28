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Круизный маршрут свяжет Камчатку и Чукотку "Путем Беринга"

В стране
28 июня, 5:25 UTC+3 ПЕТРОПАВЛОВСК-КАМЧАТСКИЙ /Корр. ТАСС, Елена Верещака

Лайнер взял курс на Анадырь

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ПЕТРОПАВЛОВСК-КАМЧАТСКИЙ, 28 июня. /Корр. ТАСС Елена Верещака/. Круизное туристическое судно "Профессор Хромов" свяжет Камчатку и Чукотку новым маршрутом - "Путем Беринга", лайнер взял курс на Анадырь. Об этом в среду ТАСС сообщил директор Корпорации развития Камчатского края Николай Пегин.

"Судно "Профессор Хромов" провело в Петропавловске-Камчатском несколько дней, приняло на борт 50 туристов из разных стран и отправилось в новый маршрут, который получил название "Путем Беринга", - сообщили в пресс-службе.

Из Петропавловска-Камчатского судно проследует в район устья реки Жупанова, оттуда на Командорские острова, а далее возьмет курс на север. Посетив острова Карагинский и Верхотурова, лайнер пройдет через Берингов пролив для того, чтобы 10 июля финишировать в порту Анадыря. В пути туристы и ученые, которые также находятся на судне, совершат несколько высадок на острова для проведения исследований флоры и фауны районов Камчатки и арктических территорий Чукотки.

"Арктические путешествия сегодня являются востребованным туристическим продуктом. А Петропавловск- Камчатский, как известно, еще со времен Дежнева, Чирикова и Беринга считался воротами в Северный Ледовитый океан", - сказал Николай Пегин.

Ранее ТАСС сообщал, что 26 июня состоялось торжественное открытие нового морского вокзала и пирса для приема круизных лайнеров в Морском порту Петропавловска- Камчатского. Круизное судно "Профессор Хромов" стало первым за 25 лет, ошвартовавшимся у причальной стенки, для этого была проведена ее полная реконструкция.

28 июня в порт Петропавловска-Камчатского зашел еще один круизный лайнер Silver Discoverer под флагом Багамских островов, который высадил на берег более 100 иностранных туристов, прибывших из Японии. В столице края туристы пробудут один день, побывают на различных экскурсиях и 29 июня отправятся на Чукотку, а затем на Аляску.

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