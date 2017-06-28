Погодные "качели" и будущее урожая в России

МОСКВА, 28 июня. /ТАСС/. Сильные дожди и понижение температуры, которыми сопровождались весна и начало лета, не должны существенно снизить урожай зерновых и других агрокультур в этом году, но и новых рекордов ждать не стоит, считают опрошенные ТАСС эксперты.

И если в одних регионах, к примеру на юге, рассчитывают повторить прошлогодние достижения по урожаю зерновых, то в других аграрии с опаской ждут начала уборочных работ.

В середине июня Минсельхоз сообщил о возможном снижении урожая зерна, картофеля и сахарной свеклы в России по сравнению с прошлым годом в связи с неблагоприятными погодными условиями. В министерстве полагают, что в результате во всех федеральных округах проведение весенних полевых работ сдвинулось на более поздние сроки - это повлечет за собой более позднее созревание сельскохозяйственных культур и отложенный старт уборочных работ.

Минувший год выдался для России рекордным по урожайности зерна, и по другим группам сельхозпродукции также был впечатляющий результат. В частности, в 2016 году валовой сбор зерновых и зернобобовых культур в России в хозяйствах всех категорий составил рекордные 120,67 млн тонн, в то время как в 2015 году Россия собрала 104,8 млн тонн зерна. При этом в советское время урожай с территории современной России был и больше, что достигалось за счет огромных посевных площадей. Так, в 1978 году было собрано 127,8 млн тонн зерна.

Сдержанный оптимизм

Гендиректор Института конъюнктуры аграрного рынка (ИКАР) Дмитрий Рылько заявил ТАСС, что не согласен с официальной позицией Минсельхоза по урожаю зерновых. "Что касается погоды и прогноза Минсельхоза РФ, мы продолжаем оставаться более оптимистичными (чем прогноз ведомства - прим. ТАСС) по зерновым", - сказал Рылько, отметив, что ИКАР прогнозирует урожай зерна в России в этом году на уровне 111-116 млн тонн против рекордных 120,7 млн в прошлом году.

Сдержанный оптимизм по поводу урожая проявляют и в Краснодарском крае. Губернатор этого региона Вениамин Кондратьев в беседе с ТАСС не исключил повторения прошлогодних показателей по зерновым, когда край впервые в своей истории собрал 10,1 млн тонн этих культур. "Несмотря на то, что погода в начале лета принесла нам немало сюрпризов в виде осадков и холодов, кубанские аграрии сработали на совесть, - отметил он. - Пока рано делать прогнозы, но надеемся, что в этом году мы получим урожай сельскохозяйственных культур не менее, чем в прошлом году".

А в Омской области, еще одном зерновом лидере страны, даже подумывают о более высоких урожаях в сравнении с предыдущим годом. По данным областного Министерства сельского хозяйства, здесь рассчитывают собрать около 4 млн тонн зерна (в прошлом было собрано 3,28 млн. тонн).

"Никакой катастрофы (в период уборочной кампании - прим. ТАСС) мы точно не ожидаем", - отметили, в свою очередь, в Минсельхозе Челябинской области.

Переждать дожди

В некоторых регионах, однако, погода все же повлияла на уборку, сдвинув ее начало. В Астрахани, наряду с Брянском, занимающим ключевые позиции на картофельном рынке РФ, аграриям пришлось начать сбор на неделю позже.

"Из-за прохладной весны сдвинулись сроки уборки, начали примерно на неделю позже убирать. Планируем собрать не меньше, чем в прошлом году, ориентировочно это 320 тыс. тонн (раннего и позднего картофеля - прим. ТАСС)", - рассказал начальник отдела растениеводства астраханского Министерства сельского хозяйства и рыбной промышленности Ринат Дубин.

Производители картофеля в Астраханской области даже рады затяжной дождливой поре. "Погода немного задержала сроки уборки на 7-10 дней. Больше никак не повлияла. Урожай хороший у нас. Эта погода для картофеля даже лучше, чем жара в 40-50 градусов", - пояснил глава местного крестьянско-фермерского хозяйства Александр Чуланов.

Устраивает погода и кубанских аграриев. Как отметил председатель Агропромышленного союза Кубани Игорь Лобач, фермеры края никогда не работали "в идеальных условиях". "Я думаю, что урожай хороший (будет). То, что погода была достаточно умеренная, это, наоборот, хорошо. Мы никогда в идеальных условиях не работали, у нас обязательно что-то было (не так)", - отметил он.

Спасти морковь и картофель

Но не во всех регионах ситуация такая спокойная, как на юге. В Министерстве сельского хозяйства и продовольственных ресурсов Нижегородской области прогноз по урожаю не озвучивают, но признают, что сроки сева озимых "незначительно сместились". "Несмотря на смещение сроков, сев провели в полном объеме. Также были приняты меры по созданию условий для формирования урожая. Посевы под озимыми зерновыми культурами находятся в хорошем состоянии", - рассказали в ведомстве.

Между тем в регионе аграрии начали разработку планов по спасению моркови и картофеля. Детали планов пока не сообщаются. Июньская погода привела к тому, что урожай, по прогнозам, снизится как минимум на 10-15%. В крупном агрохолдинге "АФГ Националь" точный прогноз по своему урожаю смогут дать уже в ближайшее время, но состояние овощей специалистов уже не устраивает.

"Для нас самым показательным будет июль. Если такая погода будет продолжаться, то ничего хорошего ждать не стоит, тепла действительно не хватает. Все растения - и морковь, и картофель - развиваются очень плохо. Особенно сложная ситуация с морковью, так как она более восприимчива к таким стрессовым ситуациям. По картофелю и по моркови 10-15% как минимум снижения стоит ожидать" - рассказал ТАСС директор дивизиона "Овощи" агрохолдинга "АФГ Националь" Валерий Масланов.

Снижение урожая отразится и на экономической составляющей компании, и на цене овощей. Чтобы снизить издержки, сейчас агрономы прорабатывают различные варианты программ по исправлению ситуации. "Если в 2015 году сбор картофеля по всей стране составил порядка 37 млн тонн, и она никому не была нужна, картошку продавали по самым низким ценам, и очень много картофеля сгнило на складах. То сейчас, конечно, предложение будет значительно меньше, и цена будет выше", - добавил Масланов.

Снижение собственного урожая сахарной свеклы прогнозируют специалисты нижегородской агрофирмы "Весна". При засеве 9,2 тысячи гектаров аграрии рассчитывали собирать урожай с каждого гектара по 330 тонн свеклы. Если в ближайшие недели погода не возьмет курс на лето, то снижения урожая не избежать. "На сегодняшний день агрономы говорят, что пока серьезных опасений по невыполнению поставленных планов нет. Но если погода будет продолжать оставаться такой же холодной, то урожай может упасть до 18%", - сообщили ТАСС в пресс-службе агрофирмы.

Опасения из-за непогоды

В Новгородской области рассказали, что из-за непогоды в этом году площади под картофель сократились на 12%. "Из-за дождей на некоторые поля технике было просто не проехать. Ожидаем, что урожай будет несколько меньше уровня прошлого года, хотя пока еще трудно судить: возможно, картофель сформируется хороший", - рассказала ТАСС руководитель департамента сельского хозяйства региона Елена Покровская.

По ее словам, хозяйства области производят картофеля в шесть раз больше потребностей населения, поэтому в любом случае картофелем регион будет полностью обеспечен. При этом руководитель департамента отметила, что фермеры и крупные производители смогут получить лучшую цену, что положительно отразится на экономике сельского хозяйства области.

С опаской ждут начала уборки и в Новосибирской области, которая обладает четвертью всех сельхозугодий Западной Сибири. Сейчас в элеваторах региона, по словам министра сельского хозяйства области Василия Пронькина, находится около 500 тысяч тонн зерна интервенционного фонда, и пока фермеры не торопятся от него избавляться и предпочитают придержать зерно как своеобразную подушку безопасности на случай неурожая. Тем более что холодный май с заморозками и 12% погибших озимых являются достаточным для этого основанием.

Рекорд не нужен

Для кого-то отсутствие нового урожайного рекорда - серьезный повод задуматься, но для одного из опрошенных ТАСС аграриев Алтайского края, региона-лидера по площади сельхозугодий в России, это способ в некоторой степени ликвидировать перепроизводство сельхозпродукции. По словам генерального директора крупного агропромышленного предприятия "Колос" Сергея Бенслера, в этом году регион ожидает средних показателей по урожаю, но в этом нет ничего плохого.

"Нет никаких предпосылок, чтобы край попал в недопроизводство - своих переработчиков мы закроем, у нас есть переходящие запасы, долгосрочные договоры и стабильные хозяйства, которые сегодня, можно сказать, прошли путь становления. Независимо от погодных условий, плюс-минус мы даем стабильные результаты, стабильные урожаи. Цена, как и была, <…> мы готовы к этой цене - около 10 рублей за пшеницу третьего класса, ниже просто нельзя с учетом сопоставимых цен этого года - ведь какая она ни есть инфляция - 4,6%, 4,3%, но она же ежегодная, а цена на зерно стоит в течение 10 лет", - пояснил он.

На снижение урожая рассчитывают и производители картофеля в разных регионах. В Брянской области аграрии уже говорят о перепроизводстве. "Пока прогноз по брянскому региону благоприятный, но хотелось бы трудностей. Ведь у нас по некоторым видам сельхозпродукции уже идет перепроизводство. А когда спрос равняется предложению, то сельхозпроизводители остаются ни у дел", - объяснил руководитель инвестиционных проектов брянского агрохолдинга "Охотно" Владимир Жутенков.

Он добавил, что больше, чем за урожай сегодня надо беспокоиться за развитие переработки сельхозпродукции. "Основная проблема в том, чтобы не просто продавать свою продукцию и даже экспортировать ее, а развивать переработку и торговать уже продуктами переработки", - добавил руководитель агрохолдинга "Охотно".

"Цена на картофель уже падает, - согласен с ним астраханский фермер Александр Чуланов. - Мы начинали с 23 рублей, сейчас за 17 рублей отдаем. Это за 1 кг, картошка с поля, это оптовикам. Падение цены связано с тем, что рынок уже затоваривается. Ранний картофель идет к столу, на хранение не берут, поэтому все стараются продать. При этом картофелеводы обоих регионов с сожалением признают, что снижения урожайности в этом году не ожидается, а значит вопрос реализации продукции по приемлемым ценам по-прежнему открыт.

Федеральные власти также указывали ранее на пагубность переизбытка урожая картофеля. В прошлом году российские аграрии собрали 32 млн тонн против 34 млн тонн в 2015 году. Хорошая урожайность 2015 года, по словам замминистра сельского хозяйства РФ Евгения Громыко, в итоге привела к тому, что "рассыпались" более половины средних и треть крупных хозяйств. Поэтому надо следить за балансом, резюмировал Громыко.