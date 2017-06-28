Более 50 поселений могут появиться на Дальнем Востоке благодаря "дальневосточному гектару"

МОСКВА, 28 июня. /ТАСС/. Эксперты Агентства по развитию человеческого капитала на Дальнем Востоке (АРЧК ДВ) прогнозируют появление 53 населенных пунктов на основе агломераций "дальневосточных гектаров" в ближайшем будущем.

Об этом сообщила пресс-служба Министерства РФ по развитию Дальнего Востока.

"В Агентстве по развитию человеческого капитала на Дальнем Востоке отметили, более 10% всех поступающих на "дальневосточный гектар" заявок - коллективные. Эксперты АРЧК ДВ проанализировали месторасположения "гектаров" на карте регионов и выявили 53 агломерации земельных участков, которые в недалеком будущем могут стать населенными пунктами", - говорится в сообщении.

По словам гендиректора агентства Валентина Тимакова, в ближайшее время в Хабаровском крае и в Сахалинской области появятся четыре новых населенных пункта, основанные получателями бесплатных гектаров. Один из пунктов - село Лазурное в Хабаровском крае - войдет в состав Галкинского сельского поселения. Согласно дорожной карте, из бюджета Хабаровского края на образование нового населенного пункта будет выделено около 25 млн рублей. Как отметил Тимаков, границы существующих населенных пунктов расширят еще 12 агломераций "дальневосточных гектаров".

По данным пресс-службы Минвостокразвития, с начала действия программы на получение "дальневосточного гектара" заявки подали более 95 тыс. граждан со всех регионов России, из них более 22 тыс. уже получили участки. В том числе было подано более 12 тыс. коллективных заявок. Проект по предоставлению бесплатного гектара на Дальнем Востоке рассчитан до 2035 года.