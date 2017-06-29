В Нижегородской области установили первый в России алюминиевый мост

САМАРА, 29 июня. /ТАСС/. Первый в России мост, изготовленный из алюминиевых сплавов, установили в одной из деревень Нижегородской области.

Об этом в четверг сообщила пресс-служба компании "Русал".

"Мост установлен в деревне Афонино Кстовского района Нижегородской области. Его длина - 38 метров, ширина - 6,5 метра. Вес моста в три раза меньше стальных аналогов - 22 тонны, что означает снижение нагрузки на опорные конструкции", - говорится в сообщении.

Мост пешеходный и установлен над участком федеральной трассы М-7 "Волга", проходящей через деревню. В компании добавили, что пролетные строения были изготовлены за полтора месяца. Затем в течение двух недель рабочие собирали конструкцию, после чего мост разобрали на крупные элементы и перевезли к месту установки. Монтаж моста занял два часа.

В "Русале" пояснили, что алюминиевые мосты обладают набором преимуществ по сравнению со стальными: высокие антикоррозийные свойства, низкие эксплуатационные издержки, минимальные сроки установки, длительный срок службы. Более того, алюминий в отличие от стали при температуре минус 35-40 градусов увеличивает свою прочность, что является конкурентным преимуществом при строительстве в районах с суровым климатом.

"Алюминиевый мост - для России новый и в некоторой степени даже революционный продукт, в то время как за рубежом подобные конструкции эксплуатируются не один десяток лет. "Русал" совместно с участниками Алюминиевой ассоциации убеждены, что преимущества, которыми обладают алюминиевые мосты, будут оценены по достоинству, и в ближайшее время их количество стремительно увеличится", - приводит пресс-служба слова директора "Русала" по сбыту в России и странах СНГ Романа Андрюшина.

В компании добавили, что в ближайшие недели в Афонино планируют возвести второй алюминиевый мост.

"Русал" - лидер мировой алюминиевой отрасли. В 2016 году на долю компании приходилось около 6,2% мирового производства алюминия и 6,5% глинозема. В компании работают около 61 тыс. человек. "Русал" присутствует в 20 странах мира на пяти континентах. Компания реализует свою продукцию преимущественно на рынках Европы, Северной Америки и Юго-Восточной Азии, в Японии, Китае и Корее.