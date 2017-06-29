Закрыть фоторежим
Закрыть фоторежим
Ваш регион:
Кубок конфедераций-2017
Политика
В стране
Международная панорама
Экономика и бизнес
Армия и ОПК
Общество
Происшествия
Спорт
Культура
Добрости
Наука
Космос
Выберите город
Региональные версии
Курс ЦБ на 30.06:
$ 59.09
€ 67.5
^
Лента новостей
Разделы сайта
Все новости
Лента новостей
Новости Поиск Темы
ОК
Применить фильтр
Вы можете фильтровать ленту,
выбирая только интересные
вам разделы.
Перейти к поиску
Идёт загрузка
Ещё новости

В Нижегородской области установили первый в России алюминиевый мост

В стране
29 июня, 14:31 UTC+3 САМАРА САМАРА 29, июня. /ТАСС

Вес конструкции втрое меньше стальных аналогов

Поделиться
Материал из 1 страницы

САМАРА, 29 июня. /ТАСС/. Первый в России мост, изготовленный из алюминиевых сплавов, установили в одной из деревень Нижегородской области.

Об этом в четверг сообщила пресс-служба компании "Русал".

"Мост установлен в деревне Афонино Кстовского района Нижегородской области. Его длина - 38 метров, ширина - 6,5 метра. Вес моста в три раза меньше стальных аналогов - 22 тонны, что означает снижение нагрузки на опорные конструкции", - говорится в сообщении.

Мост пешеходный и установлен над участком федеральной трассы М-7 "Волга", проходящей через деревню. В компании добавили, что пролетные строения были изготовлены за полтора месяца. Затем в течение двух недель рабочие собирали конструкцию, после чего мост разобрали на крупные элементы и перевезли к месту установки. Монтаж моста занял два часа.

В "Русале" пояснили, что алюминиевые мосты обладают набором преимуществ по сравнению со стальными: высокие антикоррозийные свойства, низкие эксплуатационные издержки, минимальные сроки установки, длительный срок службы. Более того, алюминий в отличие от стали при температуре минус 35-40 градусов увеличивает свою прочность, что является конкурентным преимуществом при строительстве в районах с суровым климатом.

"Алюминиевый мост - для России новый и в некоторой степени даже революционный продукт, в то время как за рубежом подобные конструкции эксплуатируются не один десяток лет. "Русал" совместно с участниками Алюминиевой ассоциации убеждены, что преимущества, которыми обладают алюминиевые мосты, будут оценены по достоинству, и в ближайшее время их количество стремительно увеличится", - приводит пресс-служба слова директора "Русала" по сбыту в России и странах СНГ Романа Андрюшина.

В компании добавили, что в ближайшие недели в Афонино планируют возвести второй алюминиевый мост.

"Русал" - лидер мировой алюминиевой отрасли. В 2016 году на долю компании приходилось около 6,2% мирового производства алюминия и 6,5% глинозема. В компании работают около 61 тыс. человек. "Русал" присутствует в 20 странах мира на пяти континентах. Компания реализует свою продукцию преимущественно на рынках Европы, Северной Америки и Юго-Восточной Азии, в Японии, Китае и Корее.

{{item.group_date}}
{{item.suffix?", "+item.suffix:""}}
Показать еще
Поделиться
Новости smi2.ru
В других СМИ
Реклама
Интересное
Когда пришел Наполеон: история гибели Великой армии
Символ солнца: в Новосибирске отпраздновали Языческую Купалу — день летнего солнцестояния
Спецпроект "Золотое кольцо". Переславль-Залесский
Фото
4
Несколько микрорайонов Нарьян-Мара затоплены из-за половодья
10
Почти 200 участников слета казачьей молодежи сдадут нормы ГТО в Ростовской области
Атомоход "50 лет Победы" перед отправлением в первый в этом году туристический круиз на Северный полюс
7
Крупнейший атомный ледокол "50 лет Победы" отправился с туристами на Северный полюс
Проект "1917"
"Нота Милюкова": как страничка текста свалила Временное правительство
Самое читаемое
Сейчас
За сутки
За неделю
1
Умер экс-солист группы "Иванушки International" Олег Яковлев
2
Руководство "Евровидения" рекомендовало оштрафовать Украину
3
Захарова: заявления США о якобы готовящейся Дамаском химатаке направлены и против РФ
4
Подруга экс-солиста "Иванушек International" назвала причиной его смерти остановку сердца
5
Минобороны Ирака заявило об освобождении Мосула от ИГ
6
Медведев предлагает продлить контрсанкции до конца 2018 года
7
Кабмин ФРГ запретил Эрдогану выступления на полях саммита G20
Темы дня
Загрузка...
Реклама