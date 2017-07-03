"Шумахеры" на тракторах и "Королева плуга": в Уфе прошел чемпионат России по пахоте

В Уфимском районе прошел VI чемпионат России по пахоте. В конкурсе приняли участие аграрии из 30 регионов России. Перед началом соревнований была представлена новейшая сельскохозяйственная техника: свои машины и агрегаты привезли на чемпионат более 50 предприятий. Все машины можно было протестировать, и желающих провести тест-драйв собралось немало.

Справка Россия является членом Всемирного пахотного движения. Чемпионаты мира по пахоте организует Всемирная пахотная организация, основанная в 1952 году.В ее состав, помимо России, входит 32 страны.

Одной из самых заметных машин стал трактор-"гигант" мощностью 400 лошадиных сил . Его уникальность — современный посевной комплекс, который выполняет одновременно несколько видов обработки почвы.

Победителем соревнований признан механизатор из Рязанской области Андрей Шаль, который получил право представлять страну на чемпионате Европы в 2018 году. Обладатель "золотого плуга" уедет на наградном автомобиле "УАЗ-Пикап". Но обо всем по порядку.

Тест-драйв новой техники и "Трактор-шоу"

Несмотря на то, что июнь в республике был дождливым, соревнованиям погода мешать не стала. "Каждый год проводим соревнования, погода не подвела ни разу. Не стал исключением и 2017", — рассказали организаторы.

Соревнования "Трактор-шоу" — на мастерство управления — были зрелищными. "Ощущение такое, будто в гонках участвуешь, только вместо болида — трактор, а вместо "Шумахеров" — обычные сельчане", — поделилась с журналистами участница этого турнира Гулия Исяндавлетова. Она рассказала, что от старта до финиша необходимо максимально быстро преодолеть около 150 метров, но при этом довезти в сохранности прикрепленный к машине груз. Несмотря на простые условия, зигзагообразная дистанция поддается не каждому. "В основном, подводит жажда скорости на виражах", — отмечает Исяндавлетова.

Лучший результат на "Трактор-шоу" показал Николай Пичкалев из Пермского края, завоевав квадроцикл.

"Королевой плуга" стала девушка из Башкирии

Участникам соревнований также предстояла кропотливая работа по обработке земли на участке площадью 100х24 метра. Именно кропотливая — на эту задачу каждому конкурсанту отводилось ровно 3 часа. За их действиями наблюдали беспристрастные судьи, вооружившись линейкой. "Это для замера глубины вспашки, — пояснил агентству помощник судьи Норик Арсенян. — Ее оптимальное значение — 16–21 см".

По его словам, арбитры учитывают глубину борозды, ее прямолинейность, чистоту выхода плуга. Всего 14 параметров оценки. Наиболее трудоемким и обязательным элементом является запашка "клина". "Все участники находились в равных условиях. Им выданы тракторы "Агромаш-85 ТК", оборудованные двухкорпусными оборотными плугами", — пояснил Арсенян.

Именно он оценивал одну из "звезд" прошедших соревнований — девушку-механизатора Алию Якупову, которая победила на чемпионате в номинации "Королева плуга". Ее конкурентами были еще две представительницы прекрасного пола, которые немного отстали. "Ну и пусть не женский труд, а мне нравится, — призналась ТАСС Якупова, — Я отучилась на механическом факультете в Башкирском государственном аграрном университете. Хочу устроиться по специальности".

Перед выходом из кабины своего трактора она аккуратно сложила в рюкзак целый набор хозяйственных инструментов. "Если бы техника вышла из строя, починила бы. Я в этом разбираюсь, научили в университете", — восхитила своими талантами 22-летняя механизатор.

Из-за участия в чемпионате Якупова пропустила в своем университете церемонию вручения диплома об окончании учебы. Однако, узнав о ее уважительной причине, ректор вуза лично приехал вручить диплом бакалавра воспитаннице подшефного альма-матер. В придачу "Королева плуга" получила от организаторов мотоблок.

Победитель чемпионата мог стать поваром

А вот победитель чемпионата России по пахоте Андрей Шаль планировал начать карьеру совершенно в иной сфере. "Учился на повара, но потом сделал выбор и стал механизатором, — рассказал он журналистам, держа в руках золотой Кубок. — Это мой четвертый чемпионат. Первая победа была в Суздале, потом несколько лет сопровождали неудачи, но опять пришел к победе".

На вопрос о том, за счет чего ему удалось обойти соперников, победитель ответил кратко: "Меньше накосячил". Но тут же признал, что даже не рассчитывал войти в пятерку лучших. "Все-таки земля после обильных дождей была сырая, она не для спортивной пахоты. Но, видимо, не у одного меня были огрехи", — заключил он.

В оценке почвы ошибся серебряный призер соревнований Вадим Зарецких из Удмуртии — двукратный чемпион России по пахоте. "Мало, что земля была сырая, налипала, так еще не смог настроить плуг по своему желанию", — раскрыл свои недочеты механизатор, в пятый раз участвующий в турнире.

Прошли награждения и в других номинациях. "За волю к победе" отмечен дипломом Ильдар Ишикаев из Башкирии, который приезжает на чемпионат уже в шестой раз. "Юниором чемпионата" стал участник из Тверской области — 18-летний Владимир Зуев. Первый в открытом зачете — Джон Стивен Уилан из Ирландии.

"Уровень подготовки и стаж работы участников различен: это механизаторы с 20-летним стажем и вчерашние выпускники аграрных вузов. Но для всех пахарей это хорошая тренировка перед Чемпионатами Европы и мира, которые пройдут в России в 2018 и 2020 годах", — подчеркнул директор "Росагролизинга" Валерий Назаров.

Пахали, как трактор

В перерывах основной программы чемпионата большое внимание зрителей привлекло шоу команды силачей под руководством четырехкратного победителя турнира "Самый сильный человек России" Эльбруса Нигматуллина.

Ребята из его коллектива взяли на буксир трактор "Беларус". Атлеты, работая в паре, привязали один конец троса к трактору, а второй примотали к себе. Зрителей привело в восторг то, с такой легкостью спортсмены двигали с места почти 4-тонную машину.

Также для посетителей чемпионата работала выставка коров, овец и домашней птицы, был открыт детский игровой городок, организована ярмарка, где можно было продегустировать и купить экологически чистые продукты. На праздничном концерте выступили музыкальные коллективы и популярные исполнители из Башкирии.

Наиль Шахвалиев