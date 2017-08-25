Заповедный архипелаг: путешествие в царство непуганых зверей Камчатки

ТАСС/Командорский заповедник/Евгений Мамаев

Командорский архипелаг — земля, затерянная между Беринговым морем и Тихим океаном, самые западные острова Алеутской дуги, которая проходит между Америкой и Россией. По площади он равен территории Бельгии. Командоры — суровое место, здесь не бывает летнего тепла, а весна переходит сразу в осень.

Прекрасное далёко

Командоры — место, куда мечтает попасть, наверное, каждый путешественник. Однако сделать это непросто: первый пункт поездки — Петропавловск-Камчатский, дальше до Командорских островов наземного транспорта нет, а есть только морской и воздушный. Первый вариант — на теплоходе — займет не меньше 36 часов и обойдется примерно в 8,5 тыс. рублей, второй, самолетом, быстрее, но и дороже — три часа и около 33 тыс. рублей в один конец.

Справка Архипелаг входит в состав Алеутского района Камчатского края. Острова, из которых он состоит: Беринга, Медный, Арий камень и Топорков. Люди живут только на одном из островов архипелага — острове Беринга

Единственный населенный пункт на Командорах — село Никольское, в котором сейчас около 780 жителей. Оно состоит из невысоких домов, не более двух этажей. Несмотря на отдаленность, Командоры развиваются. В 2016 году здесь открыли первую гостиницу, и теперь гости острова могут разместиться не только в визит-центре заповедника. Раньше жилье путешественникам приходилось искать у местных жителей.

Основную территорию Командорских островов занимает заповедник “Командорский”. Ступив всего шаг от крайнего в поселке дома, человек оказывается на заповедной территории. Об островах архипелага и заповеднике рассказала ТАСС его директор Анастасия Кузнецова.

“Заповедник был основан в 1993 году для сохранения уникальных природных комплексов и объектов Командорских островов, в том числе лежбищ морских млекопитающих, мест гнездования морских птиц и среды их обитания, а также сохранения традиционного образа жизни и природопользования коренного малочисленного народа — алеутов”, — сказала Анастасия Кузнецова.

Условно территория заповедника разделена на три зоны: "можно"; "можно, но с ограничениями"; "нельзя". Это значит, что северная часть острова Беринга — хозяйственная, посещению туристов не подлежащая. Середина острова — буферная зона заповедника, вход туда даже для местных жителей возможен только после получения разрешения. И, наконец, южная часть — ядро резервата, куда проходить могут только сотрудники охраняемой территории и ученые из сторонних исследовательских организаций.

Наука ради сохранения

Одно из главных направлений работы заповедника — научные исследования, проводимые на этих уникальных природных территориях. Только китообразных в водах резервата — 21 вид! Киты — горбатые, серые, японские гладкие, кашалоты, косатки, малые полосатики — главный символ заповедника “Командорский” и самих островов.

В этом году "Командорский" организовал первое за 25 лет комплексное орнитологическое обследование острова Медный. Помимо научной группы самого заповедника здесь, в одном из самых недоступных мест Командорского архипелага, с июня работают исследователи из институтов географии, проблем экологии и эволюции, биологии внутренних вод, сообщил ТАСС заместитель директора заповедника по научной работе Евгений Мамаев.

Экскурсия в мир дикой природы

В этом году в заповеднике для путешественников работает сразу восемь маршрутов. Один из них открылся только в начале лета, но уже успел получить массу восторженных отзывов, в том числе и потому, что является доступным любому человеку.

“Экологическая тропа на Северо-Западном лежбище оборудована для комфортного и безопасного времяпрепровождения туристов. Здесь расположены две большие смотровые площадки с местами для отдыха и информационными аншлагами, рассказывающими об обитателях командорских лежбищ — сивучах, каланах, антурах и северных морских котиках, а также некоторых морских птицах и песцах, обычных соседях морских млекопитающих на побережье. Первые посетители Северо-Западного лежбища — туристы из Новой 3еландии, уже положительно оценили обустроенную инфраструктуру”, — рассказала Анастасия Кузнецова.

Она подчеркнула, что все смотровые площадки на Северо-Западном лежбище установлены в специально выбранных местах, чтобы туристы не тревожили животных. Экскурсия проводится в сопровождении научного сотрудника, специалиста по морским млекопитающим, который владеет исчерпывающей информацией об обитателях Командор.

“Одна из главных экскурсий в “Командорском” — выход в море для встречи с китами. Она длится обычно около трех часов, и все это время из лодки можно наблюдать китообразных — далеко и близко, дающих фонтаны в несколько метров, отдыхающих и медленно покачивающихся в волнах вблизи лодки, с брызгами выпрыгивающих из толщи океана и ныряющих в темную глубину”, — говорит пресс-секретарь заповедника Алексей Велединский.

В топ мест заповедника, рекомендованных к посещению, можно включить также остров Топорков. Это участок суши протяженностью в поперечнике всего 700 метров, где выводят потомство 100 тыс. топорков, тысячи чаек и других птиц. Чтобы наблюдать за пернатыми с максимально близкого расстояния, в 2017 году заповедник оборудовал на острове современную двухуровневую смотровую площадку. Она тоже построена так, чтобы человек доставлял птицам как можно меньше беспокойства.

По следам событий

Не меньше впечатлений принесут и экскурсии по историческим местам Командорских островов. Например, в бухту Командор, где в ноябре 1741 года потерпел крушение пакетбот “Святой Петр” под командованием капитан-командора Витуса Беринга. Его команда на протяжении девяти месяцев сражалась с суровым климатом островов, болезнями, недоеданием, дикими животными, немногие из уцелевших сподвижников командора смогли добраться до Камчатки на судне, построенном из обломков пакетбота.

“Бухта Командор оборудована информационными аншлагами, дающими экскурсантам широкий срез информации о Второй Камчатской экспедиции, о людях, принимавших в ней участие, об их быте на необитаемом острове, впоследствии получившем имя погибшего здесь Витуса Беринга”, — рассказала замдиректора заповедника по познавательному туризму Юлия Пулит.

Она добавила, что в будущем заповедник планирует оборудовать удобные тропы ко всем достопримечательностям этой дикой и невероятно красивой бухты. И это только один из множества планов по развитию резервата.

Елена Верещака