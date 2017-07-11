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Абдулатипов наградил медалью школьницу из Белгорода за поэму о Герое России Нурбагандове

В стране
11 июля, 14:59 UTC+3 МАХАЧКАЛА МАХАЧКАЛА 11, июля. /ТАСС

В апреле 2017 года Юлия написала письмо в дагестанское управление МВД, в котором рассказала о своем отношении к подвигу Нурбагандова и сообщила о том, что посвятила ему стихи

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МАХАЧКАЛА, 11 июля. /ТАСС/. Глава Дагестана Рамазан Абдулатипов наградил медалью "За вклад в патриотическое воспитание молодежи" школьницу из Белгорода Юлию Калинину, написавшую поэму "Работайте, братья!" о Герое России Магомеде Нурбагандове. Об этом сообщили ТАСС во вторник в пресс-службе администрации главы и правительства республики.

Лейтенант полиции Магомед Нурбагандов был захвачен и убит боевиками в июле 2016 года. Позже у преступников нашли видеозапись, на которой видно, что перед смертью он отказался призвать коллег покинуть правоохранительные органы, сказав в камеру ставшую легендарной фразу: "Работайте, братья!" Нурбагандов был награжден звездой Героя России посмертно.

"Сегодня в Махачкале Рамазан Абдулатипов встретился с ученицей 8 класса Белгородской средней общеобразовательной школы №42 Юлией Калининой, написавшей поэму "Работайте, братья!" о Герое России Магомеде Нурбагандове. Глава республики наградил Юлию медалью Амет-Хана Султана "За вклад в патриотическое воспитание молодежи", - сказал представитель пресс-службы.

В апреле 2017 года Юлия написала письмо в дагестанское управление МВД, в котором рассказала о своем отношении к подвигу Нурбагандова и сообщила о том, что посвятила ему стихи. "Поступок отважного героя затронул мою душу, и я написала стихи, ему посвященные. Пусть прочтет их его семья, отец и мама, его земляки. И пусть они знают, что подвиг Магомеда оставил неизгладимый след как пример отваги и чести, как пример гражданственности и верности убеждениям", - написала Юлия в письме.

"Ни один регион не остался равнодушным к вашему творчеству. Этот стих написан вовремя, именно тогда, когда это было необходимо. Важно, что человек так тонко чувствует мир и вдохновлен подвигом Магомеда Нурбагандова, который фактически сказал именно те слова, которые были нужны Дагестану. У нас много людей, которые погибли героически, но так и остались незаметными", - сказал глава Дагестана на церемонии вручения медали, его слова приводит пресс-служба.

По словам матери школьницы Галины Калининой, произведение, посвященное Нурбагандову, не первое в творческом досье ее дочери - свои первые поэтические строки девочка написала в восемь лет. Глава Дагестана сообщил, что в одном из детских лагерей республики при посредничестве дагестанского Театра поэзии будет создана группа для детей- поэтов, куда он пригласил и Юлию Калинину.

Поступок Магомеда Нурбагандова

Группа из четырех боевиков захватила 10 июля 2016 года нескольких отдыхающих в лесу, расположенном в 2 км от дагестанского райцентра Сергокала. Первым был убит двоюродный брат Магомеда Нурбагандова - Абдурашид, заступившийся за своего младшего брата Арсена, которого ударил один из преступников. Обнаружив у Магомеда Нурбагандова удостоверение сотрудника МВД, бандиты, включив видеозапись, приказали ему призвать коллег увольняться из органов, однако полицейский обратился с другим призывом: "Работайте, братья!" После этого он был убит.

Двое боевиков, причастные к этим убийствам, были ликвидированы в ходе спецопераций 7 сентября 2016 года в дагестанских городах Избербаш и Махачкала. Еще двух бандитов силовики задержали 9 сентября в Избербаше.

Президент России Владимир Путин присвоил Магомеду Нурбагандову звание Героя России посмертно за мужество и героизм, проявленные при исполнении служебного долга. Абдурашид Нурбагандов награжден орденом Мужества посмертно за мужество и самоотверженность, проявленные при исполнении гражданского долга.

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