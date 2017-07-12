На конкурс песен и стихов про Керченский мост поступило более тысячи работ

СИМФЕРОПОЛЬ, 12 июля. /ТАСС/. Свыше тысячи произведений поступило за месяц на конкурс песен и стихов про Керченский мост, который свяжет Крымский полуостров с материковой Россией. Об этом в среду сообщает инфоцентр "Крымский мост".

Крымский мост всех нас сделает ближе,

Пришвартует, как к пристани, Крым,

Что вернулся в Россию — он дышит

С нею воздухом снова одним

- И, уверен я, это навеки,

Ведь Крым искони наша земля!

Валентин Егоров заслуженный врач Республики Саха

"Более 1000 произведений, посвященных Крымскому мосту, поступило за месяц на конкурс "Мы строим мост", - говорится в сообщении. Организаторы конкурса рассказали, что работы приходят со всех уголков России: от Калининграда до Владивостока. Среди авторов много крымчан, в том числе жителей Керчи, которые ежедневно наблюдают за тем, как возводится мост.

"География участников вышла за пределы нашей страны: многие иностранцы пожелали принять участие в конкурсе, специального для этого в условия были внесены изменения. Написали песни и стихи про мост также жители Беларуси, Молдавии, Эстонии, Украины, Казахстана, Таджикистана, Венгрии, Германии, Австрии, Греции", - уточнили в инфоцентре.

Самому младшему участнику 6 лет, старшему - 92. "Многие присылают не одну, а сразу несколько работ. Кто-то участвует в конкурсе семьями. Среди авторов есть бывшие военнослужащие, учителя, строители, инженеры-конструкторы, бамовцы, пилоты, летчики, актеры, врачи", - рассказали в пресс-службе.

Мы на острове на Тузле,

Строим в Крым красавец мост!

Грандиозный – через море!

Грациозных арок взмах!

Мост над Керченским проливом

Наяву, а не во снах! Сергей Ерахтин инженер производственного отдела "Мостоотряда - 41"

Члены жюри конкурса признаются, что не ожидали такого количества желающих. "Мы, конечно, ожидали, что будет много, но что столько будет откликов, мы, конечно, не ожидали, поэтому огромное количество людей сидит и читает ваши работы, слушает то, что вы нам пишите", - привели в инфоцентре слова члена жюри конкурса, заслуженной артистки РФ Алены Свиридовой. По ее словам, жюри отберет "самое-самое лучшее стихотворение и самую лучшую песню", и эта работа "прославит мост".

Условия конкурса

В инфоцентре добавили, что посвятить песню или стихотворение строящемуся мосту через Керченский пролив может любой желающий.

При свете солнца или звезд

Он величавый и красивый

Такой желанный Крымский мост

Связал два берега России.

Владимир Чернышев школьник из Иванова

Работы принимаются на сайте www.most.life/konkurs до 31 июля. 5 августа звездное жюри выберет победителей. Оценивать работы будут российские исполнители: Валерия, Олег Газманов, Николай Расторгуев, Баста, Алена Свиридова, продюсеры и композиторы - Игорь Крутой, Владимир Матецкий, Игорь Матвиенко, Виктор Дробыш, поэтесса Лариса Рубальская, телеведущая Лариса Вербицкая. Команду строителей в жюри представляет один из проектировщиков моста Константин Хоменко.

Автора лучшего стихотворения ждет поездка на "стройку века", а самые интересные работы войдут в поэтический сборник "Крымский мост", рассказали в инфоцентре. "Музыкальная композиция, которая займет первое место, будет представлена на международном конкурсе "Новая волна" в Сочи в исполнении звезды эстрады. Ее автор примет участие в съемках клипа", - заявили организаторы.

О "стройке века"

Россия начала работы по строительству Керченского моста в феврале 2016 года. Общая стоимость проекта - 228 млрд рублей. Керченский мост возводится за счет средств федерального бюджета в рамках федеральной целевой программы "Социально-экономическое развитие Республики Крым и города Севастополя до 2020 года" без привлечения внебюджетного финансирования.

Движение автомобилей по Крымскому мосту планируют открыть в декабре 2018 года, поездов - в декабре 2019 года.