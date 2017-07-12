Замок "Ласточкино гнездо" в Крыму отреставрируют до конца 2017 года

СИМФЕРОПОЛЬ, 12 июля. /ТАСС/. Реставрационные работы одного из символов Крыма - замка "Ласточкино гнездо" - начнутся в сентябре и завершатся в декабре 2017 года. Сейчас строители заканчивают комплекс первоочередных противоаварийных работ, сообщил в среду ТАСС председатель госкомитета республики по охране культурного наследия Сергей Ефимов.

"Замок будет приведен в тот вид, к которому привыкли и туристы, и местные жители. Нынешний облик сложился в 1970-годы, ранее это было просто непонятное строение. Восстановят также зубцы и шпили на башенках, и "Ласточкино гнездо" вновь будет радовать посетителей. Реставрация завершится в этом году, к декабрю", - сказал он.

По словам Ефимова, противоаварийные работы будут завершены к концу июля этого года, а уже с сентября начнется реставрация.

"Главное при проведении противоаварийных работ было определить, не представляет ли опасности скала, на которой стоит замок. Был проведен комплекс геофизических исследований, бурились шурфы", - отметил Ефимов. По его словам, специалисты дали заключение, что скала не разрушается. Также в ходе работ была укреплена кровля на замке.

О замке

Ласточкино гнездо - объект культурного наследия федерального значения. Его изображение украшает памятную банкноту номиналом 100 рублей, посвященную воссоединению Крыма с Россией.

Замок был построен на отвесной 40-метровой Аврориной скале мыса Ай-Тодор в поселке Гаспра на южном берегу полуострова в 1912 году по проекту московского архитектора-модерниста Леонида Шервуда по заказу барона Штейнгеля.

"Ласточкино гнездо" строился в стиле немецких средневековых замков. Ширина неоготического здания составляет 10 метров, длина - 20 метров, высота - 12 метров. Замок сильно пострадал во время Крымского землетрясения 1927 года, из-за чего сейчас у специалистов были опасения, что внутри скала могла дать трещину и обрушиться в море. Капитальный ремонт замка проводился в 1967-1970 годах.

В 1971 году "Ласточкино гнездо" было открыто для туристов. До 2011 года в здании замка работал ресторан, после он превратился в выставочный зал.

Всего в Крыму насчитывается около 15 тыс. памятников архитектуры, культуры и истории. На реставрацию дворцов и памятников на полуострове из федерального бюджета выделено 2 млрд рублей.