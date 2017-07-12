Совфед одобрил закон о налоговых льготах для развития туризма на Дальнем Востоке

Первый матч между ЦСКА и "Спартаком" в чемпионате КХЛ-2017/18 пройдет 7 октябряСпорт 12 июля, 14:35
Ночь кино: выберите фильмы, которые будут показывать в кинотеатрахКультура 12 июля, 14:23
"Швабе" показывает высокоточные спутниковые приборы на ИННОПРОМ-2017Новости партнеров 12 июля, 14:19
Кобылянский: состав клубов КХЛ на сезон-2018/19 станет известен в мартеСпорт 12 июля, 14:14
Песков: позиция Кремля о судьбе договора с Татарстаном будет сформулированаПолитика 12 июля, 14:10
Кремль считает санкции против "Лаборатории Касперского" политизированнымиПолитика 12 июля, 14:08
Эксперты обсудили результаты двухлетней работы Свободного порта ВладивостокНовости партнеров 12 июля, 13:59
Аэропорты Кубани планируют до конца года увеличить пассажиропоток на 5%Транспорт 12 июля, 13:58
Газзаев: РФ делает все, чтобы матчи ЧМ-2018 прошли в безопасной обстановкеСпорт 12 июля, 13:56
{{element.title}}{{element.heading}} {{element.date}}
МОСКВА, 12 июля. /ТАСС/. Совет Федерации на пленарном заседании в среду одобрил изменения в Налоговый кодекс РФ в части создания благоприятных условий для реализации туристско-рекреационной деятельности на территории Дальневосточного федерального округа (ДФО).
Закон предусматривает установление нулевой ставки налога на прибыль для компаний, которые занимаются туристическим бизнесом на территории краев и областей, входящих в ДФО. Нулевая ставка налога применяется, если доходы организации от осуществления туристско-рекреационной деятельности составляют не менее 90% от ее доходов, учитываемых при определении налоговой базы по налогу на прибыль организаций.
Кроме того, организация не должна применять пониженные ставки данного налога и не совершать операции с ценными бумагами и производными финансовыми инструментами, а также не иметь обособленных подразделений в других регионах страны.
Льгота по уплате налога на прибыль организаций будет носить временный характер и применяться до 31 декабря 2022 года.