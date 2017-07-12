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Совфед одобрил закон о налоговых льготах для развития туризма на Дальнем Востоке

В стране
12 июля, 13:07 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 12, июля. /ТАСС

Льгота будет применяться до 31 декабря 2022 года

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МОСКВА, 12 июля. /ТАСС/. Совет Федерации на пленарном заседании в среду одобрил изменения в Налоговый кодекс РФ в части создания благоприятных условий для реализации туристско-рекреационной деятельности на территории Дальневосточного федерального округа (ДФО).

Закон предусматривает установление нулевой ставки налога на прибыль для компаний, которые занимаются туристическим бизнесом на территории краев и областей, входящих в ДФО. Нулевая ставка налога применяется, если доходы организации от осуществления туристско-рекреационной деятельности составляют не менее 90% от ее доходов, учитываемых при определении налоговой базы по налогу на прибыль организаций.

Кроме того, организация не должна применять пониженные ставки данного налога и не совершать операции с ценными бумагами и производными финансовыми инструментами, а также не иметь обособленных подразделений в других регионах страны.

Льгота по уплате налога на прибыль организаций будет носить временный характер и применяться до 31 декабря 2022 года.

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