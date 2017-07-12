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Детский технопарк "Кванториум" открылся в Татарстане

В стране
12 июля, 15:44 UTC+3 КАЗАНЬ КАЗАНЬ 12, июля. /ТАСС

В технопарке дети, в частности, решают задачи в области биоинженерии, нейротехнологии, беспилотной авиации, программирования, нанотехнологий и робототехники

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КАЗАНЬ, 12 июля. /ТАСС/. Технопарк "Кванториум" для детей открыл в среду в Альметьевске президент Татарстана Рустам Минниханов. Об этом сообщила пресс-служба правительства республики.

"Детский технопарк "Кванториум" расположен в Альметьевске. Технопарк "Кванториум" - площадка, где дети в современном формате решают реальные задачи в области биоинженерии, нейротехнологии, беспилотной авиации, программирования, нанотехнологий, робототехники и других перспективных естественно-научных и технических направлений", - говорится в сообщении.

В "Кванториуме" с малых лет детям прививают командный подход, креативное, критическое, продуктивное мышление. Детские технопарки "Кванториум" уже созданы и работают в республике в городах Набережные Челны и Нижнекамск. Подобные площадки создаются в регионах России за счет средств федерального бюджета и внебюджетных источников во исполнение поручения президента РФ.

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