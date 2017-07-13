Обрушившийся на Воронеж ливень парализовал движение на улицах и затопил дворы

ВОРОНЕЖ, 13 июля. /ТАСС/. Сильный ливень со шквалистым ветром обрушился на Воронеж и в течение 20 минут залил улицы и дворы, передает корреспондент ТАСС. Из-за сильных потоков люди не могут перейти основные улицы: Кольцовскую, 9 января, Плехановскую, Космонавтов и многие другие. Горожане снимают обувь и идут босиком, на дорогах многокилометровые пробки, операторы такси не принимают вызовы, объясняя, что "свободных машин и дорог нет".

Прогноз Воронежского гидрометцентра сбылся с точностью до минуты: бурю ждали около 18:00 мск, и она случилась точно в срок. "Порывы ветра до 20 м/с, гроза, дождь", - сообщили в среду в пресс-службе регионального МЧС.

В пресс-службе МЧС о последствиях стихии корреспонденту ТАСС ничего не сказали, но пользователи социальных сетей сообщили, что в районе школы № 51 на улице Машиностроителей упало дерево, повредив провода линии электропередачи и автомобиль; на железнодорожной станции Придача свалился рекламный щит; в микрорайоне ВАИ - ряды вырванных с корнем деревьев, а все транспортные магистрали заблокированы пробками в 10 баллов, причем произошло порядка 20 автомобильных аварий.

"Огромна пробка на выезде из Воронежа по Тамбовской трассе в сторону села Бабяково, там упал рекламный баннер и перегородил почти две полосы движения", - сообщили очевидцы затора. "А мы не можем выйти из двора дома № 87 по улице 9 января, у нас здесь море буквально по колено", - написали жители многоэтажки в центре города.

Ливень отразился на работе аэропорта Воронеж, один рейс из московского Домодедова авиакомпании S7 должен был прилететь в 20:30 мск, а теперь перенесен на 21:05 мск. Согласно онлайн-табло, два своих рейса "Аэрофлота" отменил еще накануне - дневной рейс из Москвы в Воронеж и вечерний обратно в столицу.

Как объяснил корреспонденту ТАСС начальник ситуационного центра Росгидромета Юрий Варакин, циклон пришел из Москвы и Подмосковья. Он сдвигается на юго-восток европейской части России, неся с собой дождливую и ветреную погоду. "Особенность уходящего холодного фронта циклона в том, что днем его высота достигает 11-12 км, а грозовые облака несут под собой опасность грозы и шквалистого ветра до 22-24 м/с. Когда холодный фронт проходит ночью, он не так опасен, как при прохождении в пик максимальной температуры днем, с 13 до 16 часов", - разъяснил собеседник агентства.