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Арктический центр по изучению и сохранению Соловков планируют создать в Поморье

В стране
14 июля, 13:36 UTC+3 АРХАНГЕЛЬСК АРХАНГЕЛЬСК 14, июля. /ТАСС

К созданию центра будут привлечены специалисты из САФУ

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АРХАНГЕЛЬСК, 14 июля. /ТАСС/. Арктический центр по изучению и сохранению историко-культурного комплекса Соловецкие острова, входящего в список всемирного наследия ЮНЕСКО, планируется создать на базе Северного (Арктического) федерального университета имени М. В. Ломоносова (САФУ). Об этом в пятницу ТАСС сообщил руководитель агентства по развитию Соловецкого архипелага Архангельской области Сергей Громовой.

"Вопрос о создании Арктического центра возник относительно недавно. Его основная задача - сохранение памятника всемирного наследия ЮНЕСКО историко-культурного комплекса Соловецкие острова. Этот центр должен стать подобием кафедры ЮНЕСКО, где должны готовить специалистов и прорабатывать эти вопросы", - сказал Громовой

Он уточнил, что созданием центра будет заниматься непосредственно САФУ. "Работа по созданию центра достаточно долгая. Сейчас этот вопрос находится в стадии проработки", - добавил он.

Ранее пресс-служба правительствую региона сообщила, что зампред правительства Архангельской области Андрей Шестаков в Кракове провел ряд рабочих встреч с представителями ЮНЕСКО, Международного совета по сохранению памятников и достопримечательных мест, МИД РФ и Минкультуры РФ.

Одной из тем стало создание Арктического центра по изучению и сохранению объекта всемирного наследия на базе САФУ. В пресс-службе уточнили, что "стороны придерживаются общего подхода к проведению оценок воздействия планируемых к строительству объектов на архипелаге".

Экспедиция ЮНЕСКО

Ранее сообщалось, что эксперты ЮНЕСКО, Международного совета по сохранению памятников и достопримечательных мест (ИКОМОС) и Международного исследовательского центра по сохранению и реставрации культурных ценностей (ИККРОМ) приедут на Соловецкий архипелаг для изучения ситуации на островах. Со 2 по 12 июля в Кракове [Польша] проходила 41-я сессия комитета всемирного наследия ЮНЕСКО. Одним из объектов, который рассматривали на форуме, стал историко- культурный комплекс Соловецких островов. Эксперты положительно оценили работу, которая проводится для придания Соловецкому архипелагу статуса достопримечательного места.

В пресс-службе подчеркнули, что это позволит индивидуально регулировать процессы развития и сохранения уникального наследия Соловков, а также планы модернизации инфраструктурных объектов архипелага. На сессии было принято решение отправить совместную миссию ЮНЕСКО, ИКОМОС и ИККРОМ на Соловецкие острова в ближайшее время.

Соловецкие острова - архипелаг в Белом море на входе в Онежскую губу, общая площадь островов - 347 кв. км, это самый крупный по площади архипелаг Белого моря. Острова и прилегающая к ним пятикилометровая акватория Белого моря включены в состав Соловецкого государственного историко- архитектурного и природного музея-заповедника. Главной достопримечательностью и духовным центром островов является Соловецкий ставропигиальный мужской монастырь. С 1992 года историко-культурный комплекс Соловецких островов внесен в Список всемирного наследия ЮНЕСКО.

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