На Мамаевом кургане в Волгограде открыли памятник воинам-дальневосточникам

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ВОЛГОГРАД, 17 июля. /Корр. ТАСС Игорь Каленич/. Памятный знак воинам-дальневосточникам торжественно открыли в понедельник в Волгограде на Мамаевом кургане губернаторы Хабаровского края Вячеслав Шпорт и Волгоградской области Андрей Бочаров, передает корреспондент ТАСС.
Открытие памятного знака приурочено к 75-летию начала Сталинградской битвы - 17 июля под Сталинградом началось самое кровопролитное сражение Второй мировой войны, которое завершилось 2 февраля 1943 года победой советских войск. В окружение под Сталинградом попали около 350 тыс. солдат вермахта и армий, воевавших на стороне гитлеровской Германии.
"Десятки тысяч воинов-дальневосточников участвовали в различных операциях Великой Отечественной войны, и в Сталинградской битве. 47 тыс. дальневосточников не вернулись с полей сражений. Здесь, на этом архитектурном комплексе на Мамаевом кургане, невозможно ни о чем другом думать, как только о подвиге нашего народа. Символично, что памятник воинам-дальневосточника открыт именно сегодня, в 75-летнюю дату начала Сталинградской битвы", - сказал Шпорт на церемонии.
"75 лет назад впереди были 200 дней и ночей Сталинградской битвы. Тяжелые были времена, но выстояли и победили. Мы благодарны жителям, ветеранам Хабаровского края, что они проносят в душе и делают очень много для того, чтобы сохранить память о тех, кто защищал нашу землю - о тех, кто победил и дал нам возможность называться потомками поколения победителей", - отметил в свою очередь Бочаров.
Памятный знак представляет собой вертикальную полутораметровую плиту из белого мрамора со словами "Дальневосточникам, жителям Хабаровского края - участникам Сталинградской битвы и труженикам тыла. Ваш подвиг бессмертен". Рота почетного караула Волгоградского гарнизона прошла перед памятником торжественным маршем, отдавая дань памяти героям.
Это уже тринадцатый памятный знак, открытый в разные годы на военно-мемориальном кладбище Мамаева кургана уроженцам регионов России, погибшим в Сталинградской битве. Ранее здесь были установлены мемориальные плиты и памятники выходцам из Ингушетии, Татарстана, Осетии, Вологодской, Ростовской областей и некоторых других субъектов РФ.
В июле 1942 года с Дальнего Востока в Сталинград прибыли восемь стрелковых дивизий. Десятки тысяч дальневосточников в битве на Волге проявили героизм и мужество. Четырем дивизиям - 96-й, 98-й, 204-й и 422-й были присвоены звания гвардейских. Тысячи дальневосточников, сражавшихся в войсках Сталинградского и Донского фронтов, были награждены орденами и медалями.
В излучине Дона на дальних подступах к Сталинграду 17 июля 1942 года в бой с частями 6-й полевой армии вермахта вступили передовые части 62-й армии Сталинградского фронта. К началу битвы на сталинградское направление были выдвинуты 13 немецко-фашистских дивизий, в которых насчитывалось около 270 тыс. солдат и офицеров, 3 тыс. орудий, 500 танков, 1,2 тыс. самолетов. До 23 июля передовые части 62-й, а затем и 64-й армии сдерживали продвижение войск противника.
Выигранное время было использовано для создания оборонительных рубежей Сталинградского фронта.
На Мамаевом кургане покоится прах более 35 тыс. красноармейцев, отстоявших Сталинград и не пустивших врага за Волгу.
Сталинградская битва признана военными историками самым крупным сухопутным сражением. По приблизительным подсчетам, суммарные потери обеих сторон в этой битве превышают 2 млн человек. Победа советских коренным образом изменила ход войны.