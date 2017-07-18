Крымские вузы отмечают рост числа абитуриентов с материковой России

СИМФЕРОПОЛЬ, 18 июля. /ТАСС/. Крупнейшие высшие учебные заведения Крымского полуострова фиксируют в рамках вступительной кампании 2017 года, в сравнении с прошлогодней, существенный рост числа абитуриентов с материковой части России. Об этом ТАСС рассказали представители Крымского федерального и Севастопольского государственного университетов (КФУ и СевГУ).

"Количество поступающих из других субъектов РФ у нас существенно возросло, - сказал агентству ректор КФУ Сергей Донич. - Если в прошлом году у нас было порядка максимум 5% (от общего потока - прим. ТАСС) абитуриентов из других субъектов Российской Федерации, то сейчас, если судить по количеству подавших документы, - 15-17% это жители других субъектов РФ, не полуострова".

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Такие же тенденции отметили и в СевГУ. "Рост абитуриентов с континента налицо: если в прошлом году мы приняли около 5%, то в этом около 20% заявлений мы имеем, может быть даже больше, потому что до 26 числа идет приемная кампания", - сказал ТАСС ответственный секретарь приемной комиссии вуза Алексей Баранов.

В вузах связали рост "материковых" абитуриентов с тем, что с этого года в Крыму начали действовать те же правила приема студентов, что и по всей России. "У нас с этого года действуют такие же правила, как и по всей России, мы теперь проводим общий конкурс для всех граждан РФ", - сказал Донич.

По словам представителей крымских вузов, абитуриенты едут на полуостров со всей России, но больше всего из средней полосы РФ. "Очень много желающих на классические технические специальности: приборостроение, автоматизация, электроэнергетика, электротехника, радиотехника и прочее", - добавил Баранов.

Иностранные абитуриенты

Несмотря на западные санкции, крымские вузы сохранили свою популярность и среди иностранцев. В КФУ и СевГУ отмечают, что общая динамика приема иностранных студентов сохранилась, хотя незначительно изменилась география поступающих.

"Количество иностранных абитуриентов примерно одинаковое (если сравнивать с украинским периодом Крыма - прим. ТАСС) - это примерно 2%, но структура, конечно, изменилась. Сейчас большинство иностранных студентов из стран ближнего зарубежья, прежде всего из стран бывшего СССР. Раньше к нам приезжали из Ирана, Египта и Нигерии", - рассказал Баранов.

В КФУ напомнили, что в украинский период иностранными на полуострове считались абитуриенты из России, сейчас к иностранцам относят граждан Украины, которые, несмотря на политическую ситуацию, все-таки приезжают учиться в Крым. Как и до событий весны 2014 года, на полуостров едут учиться студенты из Индии, Иордании, Африки, Сирии, Средней Азии и Китая.

"Сейчас основной поток иностранных граждан - это граждане Украины, Средней Азии, Сирии, Индии, Китая, Иордании. Если брать дальнее зарубежье, то у нас сохранился тот же контингент (что был в украинский период Крыма - прим. ТАСС). (...) Более того, несмотря на санкции, к нам приезжают граждане европейских стран, получают образование. Конечно, их немного - до двух десятков", - сказал Донич, уточнив, что в украинский период Крыма в КФУ училось примерно такое же количество европейских студентов.

"Общая динамика сохранилась. В целом количество иностранных студентов, желающих у нас учиться, растет, динамика положительная", - добавил он.

В КФУ обучается более 3 тыс. иностранных студентов. "Ежегодно мы принимаем порядка 500-600 новых иностранных студентов на учебу. Надеюсь, что в этом году такая же динамика сохранится", - добавил ректор.

Новые профили

В крымских вузах рассказали, что в новом учебном году расшили профили, которые могут выбрать себе студенты. Севастопольский госуниверситет к началу учебного года откроет две новые кафедры: инновационного судостроения и интеллектуальной энергетики. В пресс-службе вуза отметили, что пока эти кафедры имеют рабочие названия "ЭнерджиНет" и "МариНет". Готовить магистров на них будут не только преподаватели Севастопольского госуниверситета, но и ведущие специалисты компаний-партнеров.

"Это "КБ коммутационной аппаратуры" и "Россети" для "ЭнерджиНет", по "МариНет" партнером выступает Объединенная судостроительная корпорация, по сути, мы работаем по ее заказу. Через два года, выпущенные нами специалисты пойдут туда работать, создавая образ объектов энергетики и судостроения будущего", - пояснил агентству проректор по научной и инновационной деятельности университета Максим Евстигнеев.

Кроме того, Севастопольский госуниверситет планирует открыть еще и два научно-исследовательских центра: НОЦ "Международные политические исследования Большого Средиземноморья" и НОЦ "Территориальное развитие и градостроительство".

Ректор Крымского федерального университета сообщил, что вуз в этом году откроет "новые профили в рамках уже существующих направлений подготовки студентов".

"Если мы раньше набирали на общую юриспруденцию, то сейчас студентов будем учить по таким направлениям, как уголовное право, международное право, административное право. То есть мы готовим не специалиста широкого профиля, а под конкретный вид деятельности. То же самое касается экономики: у нас появились такие направления, как мировая экономика, банковское дело, бухучет и так далее, актуальной сейчас является цифровая экономика. Ранее у нас были укрупненные специальности, а сейчас мы выстраиваем обучение в рамках более узких профилей", - сказал Донич.