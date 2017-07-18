Авиасообщение между Архангельском и Петрозаводском может быть запущено в 2018 году

ТАСС, 18 июля. /ТАСС/. Авиасообщение между Архангельском и Петрозаводском планируется запустить в 2018 году, что позволит укрепить бизнес-контакты между городами Северо-Запада России. Об этом во вторник сообщили в пресс-службе правительства региона.

"Сегодня активно обсуждается вопрос открытия авиасообщения между Архангельском и Вельском, а также инициатива Шенкурского района, где заинтересованные лица готовы заняться обустройством аэродрома. Что касается авиасообщения между Архангельском и столицей Карелии, то на сегодня обсуждается несколько его вариантов. В качестве возможного начала осуществления авиасообщения между столицами Поморья (Архангельск) и Карелии (Петрозаводск) называется 2018 год", - сообщили в пресс-службе.

Там отметили, что сейчас обсуждается несколько вариантов. Это может быть маршрут Архангельск - Петрозаводск - Архангельск, либо Санкт-Петербург - Петрозаводск - Архангельск, или Сыктывкар (Коми) - Архангельск - Петрозаводск. "Последние варианты как раз и позволят привлечь федеральное финансирование, которое снизит цену билетов для пассажиров", - уточнили в пресс-службе.

Там добавили, что еще один из новых межрегиональных маршрутов, возможность открытия которого сегодня активно прорабатывается - Котлас (город в Архангельской области) - Москва. Осуществлять его готова авиакомпания "Псковавиа", а открытое в этом году авианаправление Архангельск - Калининград планируется сохранить и в будущем как пользующееся спросом у пассажиров.

По словам министра транспорта Архангельской области Вадима Кривова, в 2017 году из бюджета Архангельской области в качестве субсидий на внутрирегиональные авиаперевозки выделен 81 млн рублей. "Сегодня стоит задача сохранить эту поддержку в следующем году хотя бы на том же уровне, а также привлечь федеральное финансирование для организации рейсов в Петрозаводск и, возможно, Череповец (Вологодская область)", - уточнил он.