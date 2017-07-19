Старинная Тотьма Вологодской области отметит 880-летие перезвоном с Форт-Россом

ВОЛОГДА, 19 июля. /Корр. ТАСС Наталия Казаковцева/. Тотьма (Вологодская область), один из старейших городов Русского Севера, отметит в этом году 880-летие. Основные торжества пройдут 11-13 августа, жители Тотьмы отпразднуют в эти дни и 205-летие крепости Росс (Форт-Росс) в Калифорнии, основал которую их земляк Иван Кусков.

В программе празднований - концерты, ярмарка и колокольный перезвон с Форт-Россом, рассказал ТАСС руководитель отдела туризма и общественных проектов администрации Тотемского района Артем Чернега.

"Самое грандиозное, что готовится к юбилеям - это традиционная Преображенская ярмарка (проводится ежегодно каждую вторую субботу августа - прим. ТАСС), в которой примут участие все поселения Тотемского района, посвятив свои торговые площадки и гастрономические изыски главным историческим событиям Тотьмы - "тотемскому солеварению", "купечеству", "родине Николая Рубцова". В частности, будут приготовлены любимые блюда поэта Николая Рубцова, что конкретно - держится в секрете и будет сюрпризом для гостей. Их (гостей) ожидается несколько тысяч", - сказал Чернега.

По его словам, после поздравлений официальных лиц состоится областной фестиваль "Таланты земли Вологодской". После - театрализованное представление "День русской Америки", в которой будут задействовано около 50 актеров из трех действующих в Тотьме народных театров.

В завершение дня 12 августа в Тотьме выступит с творческим вечером актер Дмитрий Харатьян, а бывший солист группы "Руки вверх" Алексей Потехин устроит праздничную дискотеку. Все главные события пройдут на открытых площадках Тотьмы и будут доступны всем желающим.

Колокольный перезвон

Особый подарок готовят звонари Тотьмы, Москвы и Санкт- Петербурга. С самого утра 12 августа они периодически будут бить благовест с колокольни церкви Входа в Иерусалим. В завершение дня они устроят перезвон из Успенской церкви, расположенной на берегу реки Сухоны, с крепостью Росс, основал которую в 1812 году в Северной Калифорнии самый известный тотемский мореход Иван Кусков.

Происходящее в калифорнийской крепости будет транслироваться онлайн на площади перед тотемским музеем церковной старины. Такой перезвон устраивают в Тотьме последние 15 лет, в этом году он будет особенно праздничный, отметил представитель районной администрации.

Соль земли русской

Как отметил руководитель туристического отдела, Тотьма - один из любимых городов у туристов, в прошлом году их побывало здесь более 127 тыс., из которых около 36 тыс. задержались на день и более (в целом Вологодская область приняла в 2016 году около 2,8 млн туристов - прим. ТАСС).

"Наиболее популярна среди туристов тема русской Америки, поэтому самый посещаемый объект - это дом-музей морехода Ивана Кускова, основателя крепости России. Не менее интересны и другие музеи и храмы Тотьмы - краеведческий, музей церковной старины, мореходов, комплекс Спасо-Суморина монастыря", - отметил Чернега.

Тотьма включена в список особо ценных исторических городов России (всего 41 город), сохранивших планировку и большую часть старинной застройки. Самое раннее летописное упоминание о поселении относится к 1137 году, оно находилось на берегах реки Старая Тотьма.

С ХIII века жители Тотьмы начали активно заниматься добычей соли. Считается, что именно здесь впервые на Руси научились рыть шахтные колодцы, устраивать рассолоподъемные трубы и выпаривать соль, добыча которой достигала 200 тыс. пудов в год. Тотемские мастера изложили весь технологический процесс в документе "Роспись, как зачать делать новыя трубы на новом месте". Отсюда известное название "Тотьма - соль земли Русской".

В XVII веке Тотьма переживала расцвет, как и другие города, стоявшие на Северо-Двинском водном пути, торговля по которому была остановлена после основания Санкт- Петербурга. Особый расцвет город пережил в ХVIII веке благодаря деятельности тотемских мореходов, организовавших 20 экспедиций в Америку для добычи пушнины. По возвращении домой купцы ставили в Тотьме своеобразные церкви в стиле так называемого "тотемского барокко" - с силуэтами парусных кораблей с особыми лепными клеймами-картушами на фасадах. Сейчас в Тотьме проживает около 10 тыс. человек.