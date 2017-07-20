Проект трассы "Таврида" в Крыму выйдет из госэкспертизы до 20 августа

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СИМФЕРОПОЛЬ, 20 июля. /ТАСС/. Проект строительства федеральной трассы "Таврида" на Крымском полуострове выйдет из госэкспертизы до 20 августа. Об этом в четверг журналистам сообщил заместитель председателя совета министров региона Виталий Нахлупин.
"Срок выхода из экспертизы данного объекта (трассы "Таврида" - прим. ТАСС) - это 8 августа, но <…> в случае реагирования на те замечания, которые выдвинет экспертиза, где-то примерно еще плюс до 10 дней. То есть гарантировано, что до 20 августа мы получим полный комплект документации из экспертизы", - сказал Нахлупин.
Памятный камень, символизирующий начало строительства федеральной трассы "Таврида", был заложен 12 мая в Белогорском районе республики. Трасса протяженностью почти в 280 км свяжет города Керчь, Симферополь и Севастополь со строящимся мостом через Керченский пролив и материковой частью России. По проекту, она будет скоростной: машины смогут ездить по ней со скоростью до 120 км/ч.
Заказчиком проекта выступает Служба автодорог республики, подрядчиком - АО "ВАД". Трасса будет полностью построена к концу 2020 года, но четыре из шести ее участков будут готовы уже к концу 2018 года.
Мост через Керченский пролив возводится за счет средств федерального бюджета в рамках ФЦП "Социально-экономическое развитие Республики Крым и города Севастополя до 2020 года" без привлечения внебюджетного финансирования. Открытие автомобильного движения в рабочем режиме запланировано на конец 2018 года.