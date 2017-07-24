Из Одинцова на Итуруп: почему молодые учителя едут работать на край земли

Жизнь 34-летнего учителя из подмосковного Одинцова Алексея Фетисова резко изменилась как-то в момент. Вернее, в 24 минуты. Именно такой была продолжительность документального фильма про поселок Горный на Итурупе, который Алексей совершенно случайно посмотрел в интернете.

В нем рассказывалось о бывшем военном городке, полузаброшенном и полуразрушенном землетрясением, в который редко доезжает автобус, и где живут 500 человек. Но главное, что Алексей услышал в фильме — местной школе не хватает учителей. Школа небольшая, как и сам Горный, в некоторых классах — по 3–4 человека, но ведь и их кто-то должен учить. Через несколько дней Алексей уже был на связи с директором школы, а через месяц летел на Итуруп — работать, испросив разрешения у жены и двух детей и оставив вполне благополучное место учителя математики и информатики в одинцовской школе.

"Мне говорили, ты уезжаешь из цивилизации. Но о какой цивилизации мы говорим? Метро? Электрички? Да я их видеть уже не могу, — рассказывает корреспонденту ТАСС Алексей. — Да, конечно, можно сказать, что Итуруп —- это глушь: с одной стороны — море, с другой — океан, но мне толпы людей не нужны. А комфорт — квартира есть, книги есть, интернет есть. Чем не цивилизация? Заняться нечем, в отличие от Москвы? Так можно, в конце концов, диссертацию писать и потом защитить".

Приспособлено для детства

Школа в Горном располагается в здании военной казармы. Это человеку новому непривычно, а для местных жителей — будто само собой разумеющееся.

Горный построили в начале 80-х годов в 5 километрах от военного аэродрома Буревестник и заселили семьями военнослужащих артиллерийского, вертолетного и истребительного полков, дислоцировавшихся неподалеку. К началу 90-х в Горном было 24 жилых трехэтажных дома, школа, детский сад, магазины, Дом офицеров. Военный городок был уютным.

С началом перестройки активная жизнь поселка закончилась. В 90-х годах два полка из трех расформировали, часть домов опустела. В 1994 году случилось землетрясение, после которого пригодными для жизни остались лишь около десятка домов, а признанные аварийными школу и Дом офицеров взорвали. Руины лежат до сих пор. "Обещали военные убрать, но, наверное, никогда не уберут", — сетует глава администрации поселка Буревестник (к которому административно относится и Горное) Светлана Криванич.

Сразу после землетрясения учителя занимались с детьми на дому, позже военные отдали в безвозмездное пользование казарму. 20 лет школа располагалась здесь "на птичьих правах", в этом, наконец, оформили все необходимые документы и объект передали в собственность районной администрации.

На первом этаже здания гардеробная, столовая, кабинет директора. На втором и третьем — классы, небольшие, но уютные. Новые парты, шкафы с методической литературой. "Вот недавно старые жалюзи заменили на новые, более современные", — с гордостью рассказывает директор школы Лидия Кострова.

Во всех кабинетах компьютеры. Интерактивные доски есть в каждом классе начальной школы, в кабинетах информатики, математики, русского языка и истории; интернет — в кабинетах информатики, биологии. "Как только началась компьютеризация, так сразу же все что надо закупили, систематически обновляем. Есть и электронный журнал, а вот электронных дневников пока нет", — рапортует Кострова.

"Спортивного зала в казарме не было, поэтому один из коридоров перекрыли, там и обустроили помещение для занятий физкультурой. Нет в школе и актового зала, да что там, подсобок нет. Мы не можем в столовую купить продукты впрок, так как хранить негде. Здание не типовое, а это много значит", — рассказывает директор школы.

Учеников здесь немного, всего 63 человека, в классе по 3–5 детей, в 10-м — всего два. Поэтому каждого ребенка знают по имени, к каждому имеют свой подход, могут и приобнять, и пожурить. Очень гордятся успехами своих воспитанников.

Конкурс на педсовете

Учительский коллектив в школе хороший, дружный. "Нет склок и распрей", — отмечает с гордостью директор. В прошлом учебном году возникли две вакансии.

"Учитель математики перешла на работу в Курильск в отдел образования, позже развелась семья военных, жена вернулась на материк — освободилась ставка историка. Информацию про обе вакансии мы разместили в интернете", — рассказывает Кострова.

По ее словам, заявки от желающих приехать работать начали приходить сразу. Всего прислали около 15 резюме. "Кандидатов рассматривали всем коллективом, приоритет отдавали мужчинам. Они не уйдут в декретный отпуск", — смеется директор.

"Рассматривали, какие курсы закончил, что умеет делать, кроме преподавания. На педсовете по количеству "плюсов", отданных за того или иного кандидата, были определены лидеры. И тут начались проблемы. Звоним одному — ему надо до конца года отработать, второму — надо трудоустроить жену, третий — готов приехать, но через две недели отказался", — рассказывает Кострова.

По ее словам, школьный коллектив только спустя несколько месяцев пополнился двумя молодыми педагогами. Первым приехал из Московской области учитель математики Алексей Фетисов. Учитель истории Петр Жученко в Горный перебрался из Алтайского края. Обоим немного за 30 лет, парни в коллектив влились.

"Учитель истории — обстоятельный, серьезный, знания у него хорошие. Математик — очень живой, общительный, много говорит. Петр Жученко настроен решительно, он готов здесь заработать пенсию, а Алексей Фетисов обещает остаться на 5 лет", — говорит директор.

Из Одинцова на Итуруп

Алексей Фетисов рассказывает, что стал учителем почти случайно. Еще в начале нулевых он работал системным администратором. "Но в какой-то момент я задумался: чем я занимаюсь, на что трачу свое время? — вспоминает Алексей. — А тут как раз Путин по телевизору говорит: в школах нужны молодые учителя, идите работать, возьмут даже без профильного образования. А я закончил МАИ, у меня с физикой и математикой все было в порядке, компьютеры я отлично знал, и решил устроится для начала учителем информатики". Так он оказался в московской Новой гуманитарной школе. Параллельно работе закончил педагогический институт, через несколько лет начал кроме информатики преподавать математику и сегодня имеет уже 13 лет стажа, десятки грамот и участие в финале московского городского конкурса "Учитель года".

Фильм, рассказывающий о тяжелой жизни в поселке, Алексея не испугал. "Это наша жизнь, наша страна, ну, какая разница: работать на этой маленькой точке в океане или в Москве? Здесь я нужнее", — рассуждает Алексей.

Вспоминает, что добраться до острова было сложно. Аэропорт "Ясный" не принимал несколько дней по метеоусловиям. "Пришлось жить в гостинице Южно-Сахалинска, зато была возможность познакомиться с этим городом. В Курильск прилетел поздно вечером, сразу сел на автобус до Горного и впервые проехал по дороге, которая идет по берегу океана", — рассказывает Алексей.

"Сначала было очень тяжело, но взял волю в кулак. Конечно, скучаю по детям, жене, маме. Очень переживаю, когда дети болеют. Часто ловлю себя на мысли, куда бы я пошел с ними гулять, потом понимаю, что они там, а я здесь", — делится он.

Петра Жученко школа в Горном привлекла заработной платой. "У нас на Алтае зарплаты, мягко говоря, маленькие, поэтому работу на Дальнем Востоке, в районах крайнего Севера, искал год. Отправлял резюме, но ответов не получал, когда позвонили и сказали, что можно приезжать, я сразу уволился с прежнего места работы и приехал. От таких предложений не отказываются", — рассказывает он.

"Если Алексей знал, куда едет, то для меня это было полным сюрпризом. Звали на Буревестник (соседнее село), приехал в Горный. Конечно, полуразрушенные дома произвели неизгладимое впечатление. Сейчас примелькалось, внимания уже не обращаешь", — говорит Жученко.

Оба учителя получили служебное жилье. "Сейчас оброс всем тем, что нужно для жизни. Чего нет, потихоньку докупаю", — рассказывает Петр.

Плюсы и минусы Горного

Рассуждая о минусах и плюсах жизни на Итурупе, молодые учителя прежде всего отмечают материальную сторону: оба получили подъемные — больше 1 млн рублей — по программе привлечения специалистов, оба отмечают, что зарплата в сельской школе достойная. "Про то, что здесь дают миллион, не знал, это был приятный сюрприз. На 1,1 млн рублей с небольшими вложениями можно купить однокомнатную квартиру в Барнауле, а на Алтае я не только на квартиру, на машину не смог бы заработать", — отмечает Петр. Алексей, благодаря деньгам, погасил серьезную часть ипотеки — в Одинцово его семья живет в купленной в кредит квартире.

Восхищает молодых людей и обеспечение школы. "Я хоть и приехал из центра, но не все школы там обустроены так, как здесь: в каждом классе по компьютеру, интерактивные доски, методическая литература от и до. Есть, все, что требуется для работы", — делится Алексей.

"Природа — великолепная. Я очень люблю горы, а горы, покрытые лесом, очень красивы, плюс океан. Приятно наблюдать. Когда со школы идешь, видишь залив. Вид шикарный, — рассказывает Петр. — Люди здесь самобытные, особенно те, кто живет уже лет 10. Общение более простое — поселок небольшой, все друг друга знают. Здесь все проще, чем в городе, даже с родителями учеников найти общий язык проще".

Алексей отмечает, что дети в Горном имеют большую мотивацию, чем в Москве. "Там есть интернет, компьютер, игры. Здесь ребенок всего этого лишен — интернет медленный, дорогой, часто к нему подключаться нельзя. Я после первого рабочего дня (а было это в конце марта) шел домой, смотрю — дети играют в снежки, катаются с горки на снегокатах. Они не сидят дома в интернете, многие ходят в библиотеку, много читают. Ученики сильные, все как один хотят учиться. Да и добрее они", — рассказывает преподаватель.

Вообще, люди в поселке добрые, говорит Алексей, очень помогли ему в первые недели: "Из поселка ведь практически не выберешься, автобус в город ходит редко — всего 3 раза в неделю и по будням. Люди в Горном добрые, многие из них заходили ко мне и предлагали помощь. Одна учительница в школе помогла продуктами, ее муж привез мне круп, консервы, сгущенное молоко и кабачковую икру, другая дала молоко. Эти моменты не забудешь, когда чужие тебе люди так хорошо к тебе относятся".

К минусам молодые учителя относят общую разруху и мусор на улицах. "Ничего против военных не имею, но то, что здесь творится, неправильно. Большинство зданий в поселке ведь до сих пор на балансе Минобороны, а они за ними не следят, — сетует Алексей. Еще один минус, по его словам, — в поселке нечем заняться в свободное время. "Главное развлечение — прогулка по поселку, ходим вперед-назад. В выходной до речки гуляем", — рассказывает он.

С другой стороны, наличие большого количества свободного времени дает стимул к саморазвитию. "Раньше интересовался только технической литературой и связанной с религией, здесь начал читать классику", — отмечает Алексей.

Планы на будущее

На следующий учебный год в планах у молодых учителей по-новому обустроить кабинет математики. "Хочу убрать обычную доску, заменю ее на интерактивную. Я уже разработал все уроки на компьютере. Буду преподавать на интерактиве, надеюсь, это будет интереснее детям", — поделился Алексей.

Он также намерен запустить в школе проектную деятельность. "Чтобы педагог с детьми делали проекты. Потом будем отбирать лучшие, может быть, по итогам выпустим сборник. К сентябрю хочу привезти из Москвы новых книг по этому вопросу, и начнем внедрять", — пояснил Алексей.

Петр намерен всерьез заняться подготовкой детей к олимпиадам. "У меня на Алтае дети занимали 3-е место в районе по результатам ЕГЭ и первые места на олимпиадах. Хочу, чтобы и местные ребята вышли на хороший уровень", — отмечает он.

Кроме этого, хотят парни поближе познакомиться с Итурупом. За несколько месяцев, которые они работают на острове, еще не бывали нигде, кроме Курильска, Горного и соседнего Буревестника. В планах — купание в ванночках, которыми так славятся Курилы, да и просто выход на рыбалку.

Алексей отмечает, что мечтает о приезде в поселок жены с детьми. "Может, в отпуске уговорю жену отпустить хотя бы старшую дочь со мной", — заявляет он.

Кстати, по данным районной администрации, требуются учителя музыки в две школы Курильска, специалист в школу искусств, инструктор по физическому воспитанию и по плаванию в новый детский сад райцентра, есть вакансии педагогов в село Рейдово.

"Учителя, которые приезжают на Курилы, получают подъемные — 1,1 млн по программе привлечения специалистов. Тем, кто не имеет северных надбавок, в течение трех лет выплачивают по 15 тысяч из местного бюджета, работающие в сельской местности получают доплату 25% от оклада к основному заработку", — пояснила глава районной администрации Татьяна Белоусова.

Так что можно приезжать и работать, как сделали это Петр и Алексей.

"Не надо бояться ехать работать в такие отдаленные поселки, — уверяет Алексей. — Разруха, говорите? Но в любой разрухе можно обустроиться, а когда вокруг себя навел порядок своими руками, уже и уезжать не захочется. У нас в школе есть учитель физкультуры. Приехал сюда 30 лет назад, да так и остался. В такие регионы надо побольше людей зазывать разными государственными программами. Неужели, если бы была серьезная агитация на государственном уровне, не нашлось бы по всей России 100 или 1000 человек таких, как я? Нашлись бы. А для Горного, для Итурупа, даже 100 человек — это уже начало возрождения. Я вот осмотрюсь немного, может, Путину напишу, чтобы начали поднимать поселок, вкладывать сюда деньги. Шойгу напишу, Горный ведь на балансе Минобороны. Может, надо храм построить — и это будет еще один шаг к возрождению поселка".

Ирина Байбарза, Виктор Дятликович