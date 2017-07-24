Эксперты: налоговые льготы позволят туротрасли Дальнего Востока решить давние проблемы

ВЛАДИВОСТОК, 24 июля. /ТАСС/. Налоговые льготы для туристической отрасли Дальнего Востока позволят открыть новые маршруты, построить современные гостиницы и модернизировать имеющиеся туристические объекты, считают опрошенные ТАСС эксперты и представители туркомпаний.

18 июля президент РФ Владимир Путин подписал федеральный закон, которым внес изменения в Налоговый кодекс РФ в части создания благоприятных условий для реализации туристско-рекреационной деятельности на территории Дальневосточного федерального округа (ДФО).

Закон предусматривает установление на пять лет нулевой ставки налога на прибыль для компаний, которые занимаются туристическим бизнесом на территории краев и областей ДФО. Нулевая ставка налога применяется, если доходы организации от осуществления туристско-рекреационной деятельности составляют не менее 90% от ее доходов, учитываемых при определении налоговой базы по налогу на прибыль организаций.

Воспользоваться ситуацией

Налоговые льготы создают комфортные условия для развития туристической отрасли Дальнего Востока, и компании должны воспользоваться этой ситуацией для создания необходимой инфраструктуры гостеприимства. Такое мнение высказал председатель Совета ассоциации торгово-промышленных палат ДФО Борис Ступницкий. "Надо пользоваться этой благоприятной ситуацией и улучшать качество предоставляемых туристических услуг", - отметил эксперт.

Для этого, по мнению Ступницкого, необходимо создавать межрегиональные туристические программы. "Есть концепция проекта "Восточное кольцо России", согласно которому нужно разработать маршруты, охватывающие несколько регионов Дальнего Востока. В рамках этого нужны программы по специальным ценам для коллективного туриста - создавать брендовые межрегиональные продукты, которые заинтересуют туристов из АТР: Китая, Японии и Южной Кореи", - считает Ступницкий.

Положительное влияние налоговых льгот на развитие туротрасли отмечает также первый заместитель председателя правительства Хабаровского края по вопросам инвестиций и приоритетных инвестиционный проектов Юрий Чайка. "Здесь важно, чтобы льготный налог помог тем экологическим туристическим фирмам, которые сегодня порой работают в тени или нелегально, легализоваться. Работать честно, на "белом" рынке - это правильно. Туристическая деятельности присутствует и в направлениях, по которым можно осваивать "дальневосточный гектар". И здесь тоже может получиться эффективное сочетание двух инструментов, которое поможет новым проектам реализоваться и грамотно стартовать", - подчеркивает эксперт.

Снизить цены, построить гостиницы и базы

Представители туристического бизнеса рассчитывают, что налоговые льготы позволят им построить новые гостиницы и значительно улучшить инфраструктуру имеющихся туристических объектов. "Льготы создают определенную комфортную среду для инвесторов, которые готовы развивать и вкладываться в инфраструктуру рекреационных зон. Могу предположить, что, возможно, эти изменения в Налоговый кодекс подтолкнут существующих игроков туристско-рекреационного туризма провести апгрейд эксплуатируемых объектов", - считает директор сахалинской туристической компании "Би-Томо" Ирина Ли.

Представитель турбизнеса отмечает, что "если будут строиться новые базы отдыха с хорошей инфраструктурой и обновляться старые, то сам туризм перейдет на новую, современную ступень развития, что в свою очередь будет привлекать все больше туристов".

Это мнение поддерживает министр инвестиционного развития и предпринимательства Якутии Антон Сафронов. "Мы сейчас детально изучим новый закон о нулевой ставке на прибыль для компаний, но в любом случае этот новый механизм будет позитивно влиять на развитие туристско-рекреационной деятельности на Дальнем Востоке. Для нас главным вопросом для дальнейшего развития туризма в регионе является строительство гостиниц. Мы сейчас ведем переговоры с компанией "Хилтон", они хотят инвестировать у нас в Якутии", - сказал Сафронов.

Директор туристической компании "Камчатинтур" Ирина Седова" считает, что налоговые льготы могут снизить цены на туристические путевки. "Если снижение ставки налога на прибыль коснется именно тех, кто здесь принимает российских туристов, это бы позволило снизить цену путешествий", - подчеркивает Седова.

Заместитель генерального директора Корпорации по развитию малого и среднего бизнеса Наталья Ларионова отмечает еще один положительный момент введения налоговых льгот. "Они позволят туристическим проектам повысить внутреннюю доходность, а значит сделают их более привлекательными для кредитования со стороны банков", - отмечает эксперт.

Растущая популярность среди туристов

Туристический поток значительно вырос в 2916 году по сравнению с 2015 годом в целом ряде регионов ДФО. Так, Приморский край вошел в пятерку самых популярных туристических регионов страны. В прошлом году регион посетили 3 млн гостей, из них 585 тыс. - иностранцы.

На 13% больше принял в прошлом году Хабаровский рай: регион посетили 536 тыс. человек, из них 30 тыс. - иностранные гости. На 10% больше туристов, чем в 2015 году, посещали Камчатку и на 16% - Амурскую область.