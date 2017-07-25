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"Ведомости": Генпрокуратура нашла нарушения в работе Корпорации развития Дальнего Востока

В стране
25 июля, 6:35 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 25, июля. /ТАСС

По данным ведомства, срываются сроки проектирования и строительства объектов инфраструктуры ТОР

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МОСКВА, 25 июля. /ТАСС/. Генеральная прокуратура РФ внесла в адрес главы Корпорации развития Дальнего Востока (КРДВ), управляющей территориями опережающего развития и свободным портом Владивосток, Дениса Тихонова представление об устранении нарушений законодательства в сфере защиты прав инвесторов. Об этом газете "Ведомости" рассказал официальный представитель Генпрокуратуры Александр Куренной.

"Ненадлежащая реализация корпорацией предусмотренных законодательством социально значимых функций создает условия для ущемления прав инвесторов и не способствует устойчивому развитию регионов", - цитирует издание слова Куренного.

По данным ведомства, срываются сроки проектирования и строительства объектов инфраструктуры ТОР: отставание зафиксировано в 28 случаях из 76.

Кроме того, корпорация не приступила к выполнению обязанностей МФЦ и организации транспортного обслуживания. ГП также указала на отсутствие на сайте КРДВ необходимой информации о наличии земельных участков, подлежащих сдаче в аренду, и сокращение срока аренды предоставленных участков. По словам Куренного, корпорация вовремя не подготовила и документацию по планировке ТОР.

В Корпорации развития Дальнего Востока "Ведомостям" пояснили, что в Генпрокуратуру уже направлены возражения и объяснения по каждому замечанию. В пресс-службе настаивают, что нарушения закона нет, а корпорация в полном объеме реализует функции управляющей компании. Что касается информации о земельных участках, то на момент проверки у корпорации не было участков для сдачи в аренду, а значит и информации о них. Отмечается, что срок аренды участков был сокращен по решению муниципалитета, на данный момент корпорация отстояла право на 70-летний период аренды.

Как сообщили газете в КРДВ, объекты инфраструктуры начали создаваться в 2016 году, были выполнены проектные работы, заключены контракты на строительство. "Очевидно, что за такой короткий срок невозможно было сдать объекты в эксплуатацию", - сказали "Ведомостям" в пресс-службе.

Задержку документации по планировке ТОР корпорация объяснила большим количеством заявок от резидентов. "Выбор между соблюдением формальных сроков и максимально полным учетом интересов резидентов, очевидно, был сделан в пользу резидентов", - сообщили в пресс-службе.

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