Город Айвазовского: как в Феодосии хранят память о великом живописце

В крымском курортном городке Феодосии любой местный житель скажет вам, кто такой Айвазовский. А еще вы обязательно услышите подробный рассказ о его жизни, творчестве и вам обязательно покажут, как пройти к городским достопримечательностям, связанным с деятельностью этого художника-мариниста. ТАСС побывал в городе, где Иван Айвазовский родился и создавал свои полотна, и в картинной галерее, где он жил, писал и где бережно хранят память о знаменитом феодосийце.

Отчий дом

Иван (Ованес) Айвазовский (Айвазян) родился 29 июля 1817 года в Феодосии в семье купца 3-й гильдии Феодосийского базарного старосты Геворка (Константина) Айвазовского. Дом, где родился будущий маринист, сохранился до сих пор и находится на улице Морской, 16, метрах в 700 от церкви, где крестили мальчика. Увидев, что мы фотографируем памятную табличку, из дома вышла его хозяйка Алена.

Развернуть Хозяйка дома Алена возле памятной таблички © Сергей Павлив/ТАСС Хозяйка дома Алена возле памятной таблички © Сергей Павлив/ТАСС

"Айвазовский родился не здесь, а чуть выше, вон тот дом, — показывает она рукой. — Нынешние хозяева дома, где родился Айвазовский, не захотели, чтобы табличка была установлена именно на их доме, не хотели массового паломничества туристов. А мы гордимся, что табличка закреплена на нашем доме. Мы всем рассказываем, что великий художник когда-то ходил именно мимо нашего дома".

На этой старинной и узкой улочке сохранились дома того периода. Сейчас они соседствуют с пяти- и девятиэтажными современными постройками. Дом Айвазовских отстоит от дома с табличкой примерно на 10–15 метров.

Развернуть Дом, где родился Айвазовский © Сергей Павлив/ТАСС Дом, где родился Айвазовский © Сергей Павлив/ТАСС

Творить у моря

Побывав у дома Айвазовских, отправляемся в Публичную картинную галерею в Феодосии, которая стала третьим публичным музеем в Российской империи после Эрмитажа в Санкт-Петербурге и Румянцевского музея в Москве и первой картинной галереей одного художника.

"Айвазовский очень любил Феодосию, очень любил здесь работать, — говорит научный сотрудник картинной галереи Татьяна Путятина. — Здесь он черпал вдохновение для написания своих полотен. Он очень любил море, которое отражено в каждой из его картин. Море он любил с детства, оно его манило всегда. Он буквально впитывал его запахи и звуки, не случайно и первые детские рисунки были посвящены именно морю".

За 1845–1858 годы Айвазовский выстроил дом на набережной Феодосии. Здесь он жил и работал, также в доме жили его сестра с семьей. Позже, в 1880 году Айвазовский пристроил к своему дому большой выставочный зал (галерею), которая была открыта в день его рождения. В ней он сначала выставлял свои картины для горожан и только потом отправлял их на выставки за пределы Крыма.

"Айвазовскому была важна первая реакция зрителей на его картины. Он очень любил наблюдать за тем, как посетители оценивают написанные им полотна, как их воспринимают", — говорит Путятина.

Соавтор Глинки и "двойник" Пушкина

Кроме написания картин, Айвазовский увлекался и музыкой. Он прекрасно играл на скрипке и коллекционировал народные мелодии. Несколько музыкальных произведений Ивана Константиновича в опере "Руслан и Людмила".использовал Михаил Глинка, который часто бывал в гостях у художника.

Развернуть Стенд галереи, посвященный встрече Пушкина и Айвазовского © Сергей Павлив/ТАСС Стенд галереи, посвященный встрече Пушкина и Айвазовского © Сергей Павлив/ТАСС

С особенным теплом Айвазовский относился и к Пушкину. Они встретились единожды в сентябре 1836 года в Академии художеств. По словам Путятиной, современники отмечали внешнее сходство между двумя гениями. В одной из экспозиций музея выставлены копии портретов Пушкина и Айвазовского.

"Посмотрите — те же бакенбарды, та же густая курчавая шапка волос. Существует явное внешнее сходство, чем Айвазовский гордился, — отмечает сотрудник музея. — Айвазовский после памятной встречи с Пушкиным говорил, что "с тех пор и без того любимый мною поэт сделался предметом моих дум, вдохновения и длинных бесед и расспросов о нем"".

В 1846 году в знак уважения и памяти о Пушкине художник подарил вдове поэта Наталье Николаевне свою картину "Лунная ночь у взморья. Константинополь".

Вода и поезд городу

Айвазовский не просто любил свой город, но и активно его улучшал. По его инициативе и по его проектам в Феодосии в конце XIX века начато строительство торгового порта, проложена железная дорога.

По этому поводу он написал картину "Первый поезд в Феодосии". Построенная им железная дорога действует до сих пор, ее пути проходят в нескольких десятках метров от нынешней картинной галереи.

"Айвазовский имел связи в верхах, был действительным тайным советником, что по тем временам было очень высоким званием в табели о рангах Российской империи и он смог доказать императору Александру III, что и порт, и железная дорога дадут мощный толчок развитию города", отмечает Путятина.

Развернуть Фонтан имени Айвазовского © Сергей Павлив/ТАСС Фонтан имени Айвазовского © Сергей Павлив/ТАСС

Кроме того, зная об острой нехватке в городе питьевой воды ,Айвазовский за свой счет построил в Феодосии водовод протяженностью почти в 30 километров.

Фонтан, появившийся благодаря этому, назван именем Айвазовского. Однако сейчас он уже не действует.

Активно занимался Айвазовский и раскопкой курганов вокруг Феодосии. При его участии было раскопано 80 курганов, в некоторых из них были обнаружены уникальные золотые женские украшения, относящиеся к IV веку до нашей эры. Это серьги и ожерелья, находящиеся сейчас в коллекции особой кладовой Государственного Эрмитажа.



Развернуть Главный зал в картинной галерее имени И.К. Айвазовского © Алексей Павлишак/ТАСС Главный зал в картинной галерее имени И.К. Айвазовского © Алексей Павлишак/ТАСС

Мы проходим по выставочным залам. Говорим шепотом, чтобы не мешать экскурсантам: туристы съезжаются сюда со всей России — из Москвы, Санкт-Петербурга, Липецка, Камчатки. Снимать со вспышкой здесь нельзя: в залах постоянная температура, окна задрапированы, чтобы на картины не попадал прямой солнечный свет. Атмосфера камерная.

Именно в этих парадных гостиных жил и творил художник. В каждом зале камины, на каминных полках часы XVIII–XIX веков. Это тоже своего рода произведения искусства работы французских и английских мастеров. Часы действующие и каждый час проигрывают старинные мелодии.

Галерея одного художника

Сейчас здесь хранится 416 работ Айвазовского, самые известные из них: "Чесменский бой", посвященный победе Черноморского флота России над турецким флотом в 1770 году, "Среди волн", а также "Бриг "Меркурий", атакованный двумя турецкими кораблями" — о подвиге экипажа лейтенанта Казарского, вступившего в неравный бой с двумя турецкими линкорами в 1829 году и вынудившего их выйти из сражения.

Мастерская, где он писал, невелика по размерам — это комнатка с одним окном и без верхнего освещения. Стены мастерской выкрашены в темно-красные цвета, окно выходит во внутренний дворик дома. Художник работал по своей методике, опираясь в основном на память и воображение.

Развернуть Мольберт и кисти Айвазовского © Сергей Павлив/ТАСС Мольберт и кисти Айвазовского © Сергей Павлив/ТАСС

"Он стоял спиной к окну, перед ним был мольберт с холстом, над которым он работал. Он создавал себе атмосферу, когда должен был сосредоточиться на своих воспоминаниях и ничто не должно было отвлекать его внимания от работы", — рассказывает Путятина.

В мастерской — посмертная маска и слепок с руки художника, мольберт с кистями и ряд картин, в том числе и "Взрыв корабля". Он начал писать ее незадолго до смерти, но так и не завершил.

"Айвазовский описал все главные победы русского флота, которыми очень гордился. Хотя он был и армянином по национальности, но, в душе он был русским человеком", — отмечает сотрудник галереи.

Память о художнике

Помимо картинной галереи в Феодосии названы именем художника улица, железнодорожная станция. У картинной галереи установлен памятник художнику, на котором выбиты слова "Феодосия — Айвазовскому"

Развернуть Могила-саркофаг Айвазовского © Сергей Павлив/ТАСС Могила-саркофаг Айвазовского © Сергей Павлив/ТАСС

Здесь же находится белоснежная могила-саркофаг художника, на которой с одной стороны на армянском выбиты слова древнего армянского историка Мовсеса Хоренаци: "Рожденный смертным, оставил по себе бессмертную память", с другой "Профессоръ Иванъ Константиновичъ Айвазовскiй 1817–1900".

Прямо напротив главного фасада картинной галереи установлен мини-фонтан в виде мольберта и подрамника.

Сергей Павлив