Морские учения по ликвидации последствий разливов нефти провели у "Ворот Арктики" в ЯНАО

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ТАСС, 27 июля. Учения по ликвидации последствий разливов нефти прошли у нефтеналивного терминала "Ворота Арктики" в Карском море (Ямало-Ненецкий автономный округ). Об этом в четверг сообщили в пресс-службе губернатора региона.
"На нефтеналивном терминале "Ворота Арктики" и в прилегающей акватории Обской губы прошли тактико-специальные учения по ликвидации чрезвычайной ситуации (ЧС), связанной с условным разливом нефти. По легенде учений, во время отгрузки через арктический терминал на танкере возникла аварийная ситуация, произошел условный разлив 4,7 тыс. кубометров нефти с возгоранием и угрозой загрязнения береговой линии", - отметили в пресс-службе.
Локализация и ликвидация условного разлива в акватории осуществлялись силами морской спасательной службы Росморречфлота, загрязнение берега предотвращали сотрудники пожарной охраны и аварийно-спасательных формирований ООО "Газпромнефть-Ямал".
"Благодаря автоматизации и дублированию всех систем терминала загрузка ведется с минимальным риском. Конструкция терминала надежно защищена от гидроудара, сам терминал герметичен и в случае ЧП способен удерживать нефть внутри до полной остановки насосов", - пояснили власти.
В мае 2016 года были введены в эксплуатацию "Ворота Арктики" - первый круглогодичный арктический терминал, построенный в акватории Обской губы в районе Мыса Каменного на Ямале для обеспечения транспортировки нефти морем, в том числе в экстремальных природно-климатических условиях. Речь идет о танкерной отправке нефти с Новопортовского месторождения, которое разрабатывает дочерняя компания "Газпром нефть".