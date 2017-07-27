Более 600 участников детских духовых оркестров выступили на гала-концерте в "Артеке"

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ПОСЕЛОК ГУРЗУФ /Республика Крым/, 27 июля. /Корр. ТАСС Андрей Мединский/. Гала-концерт творческой смены "Серебряные трубы Черноморья" собрал 27 июля на "Артек-арене" в Международном детском центре "Артек" более 600 участников 20 лучших детских духовых оркестров со всей России, передает корреспондент ТАСС.
Начался концерт в 20:30 мск с исполнения государственного гимна России сводным детским духовым оркестром из всех 600 юных музыкантов. Затем началась программа вечера: ребята исполняли классические и современные произведения, а также детские песни. Прозвучали увертюра к опере "Вильгельм Телль", знаменитый "Севастопольский вальс", попурри на темы детских песен и одна из самых популярных детских песен "Пусть всегда будет Солнце", всего более 20 произведений.
"Для нас сегодня важный и радостный день, сегодня в "Артеке" проходит гала-концерт лучших детских духовых оркестров, такого в России еще никогда не было", - сказал на открытии концерта и. о. президента Ассоциации духовых оркестров и исполнителей на духовых и ударных инструментах Михаил Брызгалов. Он зачитал приветствие в адрес участников смены от вице-премьера Ольги Голодец.
Перед началом гала-концерта Брызгалов рассказал ТАСС, что 27 мая в Москве на Красной площади прошел концерт, в котором участвовал сводный духовой оркестр коллективов Центрального федерального округа - всего 1,2 тысячи человек. "А здесь у нас вся Россия, и это будет грандиозно", - добавил он.
Творческая смена "Серебряные трубы Черноморья" собрала юных музыкантов из разных уголков России, причем среди них есть не только духовые коллективы. Из Дагестана в "Артек" приехал сводный ансамбль барабанщиков-нагаристов детской музыкальной школы №7 и солисты детской филармонии.
"В Дагестане нет большого детского духового оркестра, поэтому пригласили наш коллектив. У нас специфический музыкальный инструмент - дагестанский барабан нагара, номер называется "Ритмы Кавказа", думаю, он понравится", - рассказывал руководитель коллектива Шамиль Далгатов.
По его словам, барабан нагара вызвал большой интерес у музыкантов-духовиков. "К нашим ребятам приходили из других оркестров, интересовались нашими барабанами, ребята показывали, объясняли, учили играть", - пояснит Далгатов.
В "Артеке" юные музыканты живут полноценной артековской жизнью. "Нам здесь очень нравится - проводим время по максимуму, ходим на море, ездим на экскурсии по достопримечательностям Крыма, много спортивных соревнований, скоро будем пониматься на Медведь-гору", - говорит Магомед Магдиев, один из участников коллектива из Дагестана.
С ним соглашаются ребята из народного духового оркестра из поселка Ставрово во Владимирской области. По их словам, несмотря на плотный график, музыканты не забывают и о репетициях, которые обычно проходят раз день, но иногда репетируют и по два раза.
Гала-концерт стал кульминацией творческой смены "Серебряные трубы Черноморья" для детских духовых коллективов, которая впервые проводится в "Артеке" с 14 июля по 3 августа.
Идея провести творческую смену для юных музыкантов-духовиков принадлежит художественному руководителю Академического ансамбля песни и пляски Российской армии имени А. В. Александрова Валерию Халилову, который погиб вместе со своими музыкантами в авиакатастрофе Ту-154 недалеко от Сочи в декабре прошлого года.
"Идея была озвучена президентом нашей Ассоциации Валерием Халиловым и вице-премьером Ольгой Голодец, а мы ее сейчас реализовали. Мы собрали 20 лучших детских оркестров страны, это лауреаты всевозможных конкурсов, но главное - мы постарались взять из многих регионов России", - рассказал Брызгалов. Он отметил, что смена организована благодаря усилиям Минобрнауки и Минкультуры России.
Творческая смена "Серебряные трубы Черноморья" проводится в "Артеке", да и вообще в России впервые. По словам Брызгалова, в будущем ее планируется проводит регулярно, договоренности об этом с Международным детским центром "Артек" уже достигнуты.
По словам Брызгалова, смена направлена прежде всего на творческое развитие юных музыкантов. "Смена творческая - мы пригласили мастеров духового дела, которые дают уроки мастерства участникам, в этом и есть суть смены", - говорит он.
Например, к артековцам скоро приедет известный саксофонист, народный артист России Игорь Бутман. Уроки мастерства уже провели профессор кафедры оркестрового дирижирования Российской академии музыки имени Гнесиных, заслуженный артист России и Украины Владимир Лебусов, начальник Центрального военного оркестра Минобороны России, заслуженный артист России, полковник Сергей Дурыгин.
Младший брат Валерия Халилова, заслуженный артист РФ Александр Халилов приехал в "Артек" как дирижер и музыкант. "Я провел мастер-классы для ребят, мы беседовали об оркестровых занятиях, о духовой музыке и, конечно, о Валерии Михайловиче (Халилове - прим. ТАСС). Сейчас нужно говорить о нем, он начинатель этого дела. Это был выдающийся человек, и замены ему не будет", - сказал Халилов.
Впечатлением от репетиции с юными музыкантами перед сегодняшним гала-концертом поделился сын Александра Халилова, военный дирижер из Севастополя Михаил Халилов. "Очень трогательно смотреть, когда такие маленькие, совсем еще юные музыканты играют такую серьезную музыку", - сказал он.