Краснокнижный горал впервые обнаружен на юго-западе Приморского края

ВЛАДИВОСТОК, 28 июля. /ТАСС/. Ученые национального парка "Земля леопарда" впервые обнаружили на юго-западе Приморья редких горалов (животное подсемейства козлов). Это животное занесено в международную Красную книгу и до этого в Приморье его встречали только на восточном побережье и центральных районах, сообщает в пятницу пресс-служба национального парка.

"В объектив одной из камер впервые попал амурский горал - чрезвычайно редкое животное как в России, так и во всем мире. Общая его численность в мире науке не известна, а российская популяция раздроблена на мелкие группировки, основная часть которых сосредоточена на морском побережье у подножия горного хребта Сихотэ-Алинь, в восточной части региона", - сообщает пресс-служба.

Горал был обнаружен в районе скального массива Край мира, который расположен в центральной части парка.

"Список видового разнообразия национального парка официально пополнился еще одним редким видом, и теперь нам предстоит приложить немало усилий для изучения горала", - отметил научный сотрудник "Земли леопарда" Петр Сонин.

Горалы занимают промежуточное положение между козами и антилопами. В России они обитают только в горах Приморья (95% популяции) и на юге Хабаровского края, за пределами РФ встречаются в северо-восточном Китае и на Корейском полуострове.

Ранее считалось, что горалы сохранились в Приморье исключительно на заповедных территориях, в том числе в Сихотэ-Алинском и Лазовском заповедниках. Однако в этом году небольшие популяции этого животного обнаружили в Анучинском и Чугуевском районах края. Специалисты оценивают численность этих животных в Приморье примерно в 700-900 особей.